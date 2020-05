Opinión: Perdida en tiempo por COVID-19

Share via Email

Share via Email

Share on Twitter

Share on Twitter

Share on Facebook

Share on Facebook

Estamos comenzando la semana, sin embargo, no tengo ni idea en que semana estamos.

Sin importar que he estado en mi computadora desde la mañana hasta la noche todos los días y fácilmente podría revisar la fecha. Estar en casa toda la semana debería ayudar al enfoque de mis estudios, pero en realidad, ha sido todo lo contrario.

Como siento que tengo tiempo para todo, espero a que se me junte el trabajo y hacerlo al mismo tiempo, esto es una profecía autocumplida.

Muchos compañeros en mis clases de Zoom, han dicho lo mismo, estamos en el mismo bote y creo que mucha gente más también. Por su parte, mis profesores han hecho lo posible por apoyarnos, muchos de ellos han extendido sus proyectos, exámenes y sus consultas. Además, nos han informado de recursos que podemos utilizar en medio de esta pandemia.

Es por eso que me he sentido más apoyada por preocuparse por sus estudiantes, ya que no fuimos los únicos afectados sino también ellos tuvieron que cambiar su plan de enseñanza.

Estamos viviendo en un momento del cual se escribirán libros. No puedo ver un video un YouTube sin un comercial sobre COVID-19 y los artículos de mis subscripciones no paran de mencionar temas sobre el famoso coronavirus.

Ahora parece que todos los días es domingo, a pesar de que muchos estamos trabajando y tomando clases desde nuestra casa.

Para seguir con mis motivaciones, estoy escribiendo en la aplicación de Wattpad un libro que involucra los elementos de fantasía, misterio y un poco de romance. El acto de escribir esta historia me da la oportunidad de desenvolver mi mente y de transportarme a otro mundo. No siento que mis personajes son escritos por mí, sino que existen en otro mundo y yo simplemente escribo su historia.

Para mis compañeros de la Universidad Estatal de San Diego, recomiendo que hagan algo creativo que ayude a sus mentes desenvolverse. Mi clase de estudios de mujeres, se nos recomendó que realizaramos un ejercicio de dibujo para se desenvolvernos.

Aunque este tiempo es difícil y frustrante, hay cosas que podemos hacer para sentirnos libres todavía. Sabemos la importancia de quedarnos en casa, pero también entendemos nuestros sacrificios. Lo que necesitamos es unidad y creatividad; recuerden que aunque estén aislados, no los están sentimentalmente.Muchos estamos en el mismo barco, navegando las mismas aguas, pero con la esperanza fuerte de salir de esta crisis.

Espero ver a mis compañeros al terminar la orden de quedarse en casa.