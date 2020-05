Opinión: Graduados debemos de aprender a escuchar

Courtesy of Thinkstock

Terminar la universidad es un hito en nuestros viajes académicos. Muchos de nosotros hemos estado asistiendo a la escuela desde la primaria sin descansar. Graduarse significa alejarse de una atmósfera donde estamos aprendiendo constantemente. Esta situación puede requerir cierto reajuste.

A mitad de mis años universitarios, noté que diferente eran las cosmovisiones de mis amigos y familiares en comparación con las mías, y las de otros que también buscaban una educación universitaria.

Cuando comprendí esto por primera vez, me sentí como en un choque cultural. Las personas con las que pensé que estaba de acuerdo se sentían menos familiarizadas. El choque cultural es bastante común para los estudiantes que se adaptan a un entorno nuevo e incluso en uno familiar.

En Comunicación intercultural en contextos de Judith N. Martin y Thomas K. Nakayama, hay un capítulo sobre viajeros voluntarios conocidos como “sojourners”. Se definen como personas que se trasladan “a nuevos contextos culturales por un período de tiempo limitado y con un propósito específico, como estudiar o hacer negocios”. Los estudiantes que viven en el extranjero experimentan un proceso de adaptación denominado por los autores como la teoría de la curva U.

La idea es que los viajeros pasen por etapas predecibles mientras se adaptan a nuevos entornos como la emoción y la anticipación, el shock y la desorientación y el ajuste. Cuando los estudiantes extranjeros regresan a sus hogares, experimentan otra curva U. La combinación de las curvas U da forma a lo que el libro se refiere como una curva W en la que el choque cultural como el que mencioné se presenta nuevamente.

Todos hemos tenido ese momento de conmoción en el que escuchamos a un familiar, amigo o extraño decir algo problemático que hemos aprendido a cuestionar y refutar en la educación. El tipo de choque cultural que yo y otros podríamos sentir puede deberse a que nuestro entorno educativo, por la mayor parte, ha tratado de fomentarse y sumergirnos en un espacio sin problemas. No todos han tenido esta experiencia.

Debemos reconocer que nuestra educación es un privilegio y que las normas sociales cambian regularmente incluso dentro de la educación. Cuando interactuamos con personas que no tienen las mismas experiencias o antecedentes educativos, a veces puede dar lugar a conversaciones y argumentos incómodos. El proceso puede parecer frustrante, pero creo que vale la pena tenerlo respetuosamente y estratégicamente.

El año pasado, Vox publicó un artículo sobre técnicas para ayudar a mejorar los argumentos. Una de las estrategias es escuchar activamente lo que dice una persona. Es esencial no romper su silencio con respuestas impulsivas destinadas a desacreditar de inmediato a la persona que habla. Cuando lo hacemos, perdemos la oportunidad para que otros abran sus percepciones. Sin esa información de fondo, no podemos saber por qué la persona piensa de la manera que lo hace, lo que agota aún más las posibilidades de explicar su problema de una manera que se traduce en sus puntos de vista.

Escuchar en lugar de descartar rápidamente algo con un sufijo o flexionar nuestro conocimiento acumulado, puede producir mejores resultados en el desarrollo de la comprensión. También debemos reconocer que siempre habrá personas que tengan creencias concretas que tal vez nunca cambien. La decisión de participar o no, es tuya.

Antes de participar, puede uno evaluar si está en condiciones de tener estas conversaciones sin ser reprendido y comprender que estas conversaciones pueden crear una brecha entre un familiar, amigo o compañero de trabajo que no está de acuerdo con contigo al final de la conversación. Si eliges participar, debes ser que para producir empatía y una comprensión de los antecedentes de una persona debe ser mutua entre los participantes.

Hay momentos en que la gente no quiere escuchar, y esa también es su elección. Sin embargo, puede elegir cuánto continuará interactuando con una persona que se niega a escuchar un tema que es fundamental para quién es usted. La realidad es que necesitamos tener estas habilidades ahora más que nunca a medida que los graduados como nosotros se integren en la fuerza laboral y la vida de posgrado.

The New York Times escribió un artículo en el que los economistas hablan sobre el futuro de graduados universitarios en medio de las consecuencias de COVID-19. Discutieron las similitudes entre la clase de 2020 y la clase de 2009, que también enfrentaron una recesión al graduarse.

Los economistas que estudian clases de posgrado durante una recesión usan el término “scarring” para explicar algunos de los impactos económicos que enfrentan los estudiantes al ingresar a la fuerza laboral. Scarring significa que estos graduados enfrentan de 10 a 15 años de desempleo más alto y salarios más bajos.

Estas condiciones también significan que trabajarán con una amplia variedad de personas, algunas de las cuales pueden no tener educación universitaria y se encuentran en diferentes momentos de sus vidas. La forma en que interactuamos con personas que no tienen antecedentes educativos similares puede ayudar a restaurar la fe en instituciones como la educación que la polarización subestima.

Esta pandemia nos ha mostrado los peligros de no educar a nuestros ciudadanos sobre los fundamentos de la ciencia. En cambio, los grupos eligen escuchar alternativas que pueden ser peligrosas. por ejemplo las situaciones como cuando un individuo bebe un desinfectante sobre la etiqueta de advertencia o los grupos de personas que abogan por actividades no esenciales sobre los riesgos de contaminación, todas estas personas con estas mentalidades, nos guste o no, necesitan ser atraídos para que nuestra sociedad pueda funcionar correctamente.

Tal vez es demasiado tarde para algunas personas, pero estamos dándole forma al futuro con el presente. Podemos comenzar de a poco, de persona a persona, y esforzarnos por hacer la diferencia individualmente.

El propósito de la educación, no es solo mejorarnos a nosotros mismos, sino mejorarnos unos a otros y al resto del mundo. Es posible que no todos ingresemos a nuestro campo de estudio justo después de la universidad para hacer la diferencia que pensamos hacer, pero todavía podemos hacer pequeñas diferencias entre nosotros.