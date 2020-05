Termina mi camino como editora para seguir persiguiendo mi sueño

Cuando me mudé a vivir a San Diego siempre soñaba con llegar a la universidad para obtener mi licenciatura. Pensé que el trayecto sería demasiado fácil como muchos me lo decían, “aprenderás rápido inglés, “te va a encantar la escuela aquí en San Diego”, “te adaptarás”. Honestamente nunca se me hizo fácil, pensé muchas veces en darme por vencida y regresar a Tijuana, donde “realmente pertenecía”.

Sin embargo, el apoyo de mi mamá y papá me hicieron seguir adelante y brincar cada barrera que había en mi camino. Tarde mucho, y vaya que lo hice, sentía que nunca lo iba a lograr, y mírame ahora, estoy a días de graduarme.

No esperaba terminar mi carrera en medio de una pandemia ni mucho menos que mi graduación se pospusiera, pero hay cosas que uno de puede controlar.

Algo que miraba tan lejano al fin se hizo realidad.

Me llena realmente de emoción ver que mi esfuerzo, dedicación y perseverancia me hicieron llegar hasta aquí. Durante estos 10 años, mi mayor reto fue aprender un segundo idioma, sigo aprendiendo, para poder terminar mi carrera.

Cuando llegué a SDSU, no me sentía cómoda entre la comunidad estudiantil, fue hasta que encontré a dos grandes amigos, Diane y Antonio, con ellos comparto los mismos sueños y la misma pasión por el periodismo. El viaje a San Antonio, Texas ha sido uno de los mejores recuerdos que me llevo ¡los amo y los admiro!

En el 2017, me integré a The Daily Aztec, sabía que había un periódico estudiantil pero nunca imaginé que tenían una sección en español, fue hasta que conocí a Jocelyn Moran.

Jocelyn fue como un ángel para mi, quien me ayudó a ser parte de Mundo Azteca y perder el miedo de equivocarme, de creer en mi trabajo y en mis sueños. Debo admitir que soy tu fan en lo que haces, espero algún día alcanzar mis sueños como tu lo has hecho.

Primero comencé como escritora pero mis ganas de seguir aprendiendo me llevaron a ser editora, muchas veces me frustraba porque éramos un grupo muy pequeño. No hay muchas personas que quieran escribir en español o no saben que existe una sección para la comunidad latina.

Al final del día, aprendí a redactar en un periódico, a cubrir eventos importantes y conocer más sobre mi comunidad. Agradezco mucho a The Daily Aztec por la paciencia que me tuvo y por confiar en mis aptitudes y habilidades.

La Asociación Nacional de Periodistas Hispanos también me ha dejado buenas experiencias, estudiantes que estudian periodismo y se sienten solos deberían entrar a este grupo. Gracias Dr. Nate Rodriguez por guiarnos cuando no sabíamos como navegar el barco.

Laura Castañeda, gracias por apoyarme en el campamento de periodistas y por sus consejos, los aprecio demasiado.

Bella, lo poco que trabajamos juntas, sé que serás una exitosa periodista.

Y por último pero los más importantes, mamá y papá no existen las palabras para agradecerles todo lo que han hecho por mi, gracias por siempre creer en mi y estar conmigo en las buenas y en las malas. Los amo con todo mi corazón.

¡Lo logramos!