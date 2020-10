Dreamers 101 proporciona recursos para los estuadiantes indocumentados de SDSU

Los estudiantes indocumentados en la Universidad Estatal de San Diego pueden enfrentar muchos obstáculos.

Con las clases y otros compromisos como estudiantes, los estudiantes indocumentados también enfrentan desafíos con respecto a su estatus migratorio individual, que a veces puede ser incierto.

Ahora, un nuevo curso titulado Dreamers 101, proporciona información y guía a los estudiantes indocumentados. Les ofrece recursos y consejos sobre su estatus de immigracíon y los desafíos diarios que podrían enfrentar.

El curso de un crédito fue agregado durante el semestre de otoño y es impartido por Cynthia Torres, la coordinadora del área de recursos para los estudiantes indocumentados.

Torres ha ayudado a estudiantes indocumentados en SDSU desde 2009 y ha jugado un papel en la apertura del Centro de Recursos para Indocumentados en 2020. Es la asesora del club Educación Sin Fronteras en el campus y continúa tratando de ayudar a estudiantes indocumentados a través del nuevo curso.

“La única diferencia entre ellos y los demás es ese estatus”, dijo Torres.

A pesar de que este es el primer año del curso, Torres ha servido como recurso para estudiantes indocumentados de SDSU.

Eduardo Mogollan se graduó en 2014 con una licenciatura en administración de empresas y fue ex presidente de Educación Sin Fronteras en SDSU.

Dijo que el nuevo programa es algo necesario para que los estudiantes indocumentados tengan el apoyo para seguir con su educación y carrera.

“Pues, en realidad yo creo que es muy importante que los estudiantes quienes son Soñadores o indocumentados que les sirva como apoyo para salir adelante en la universidad y que no se rindan”, dijo Mogollan.

El curso está compuesto de menos de 15 estudiantes que provienen de todos los orígenes y culturas, incluidos estudiantes de América Latina, países de Oriente Medio y Asia y Canadá.

Torres dijo que la clase tiene el objetivo de ayudar a todos los indocumentados.

“Queremos asegurarnos de ser inclusivos. Y tenemos las puertas abiertas a todos”, dijo.

Dado que esta clase es la primera de su tipo, hay esperanzas de mucho más.

Aunque la clase proporciona otro recurso para los estudiantes indocumentados, Torres, junto con otros ex alumnos, sienten que es uno que se debió haber hecho hace mucho tiempo.

Carlos Rodríguez se graduó en 2018 con una licenciatura en finanzas y también fue ex presidente de Educación sin Fronteras en SDSU.

Rodríguez dijo que se siente orgulloso de que este recurso esté disponible para estudiantes indocumentados.

“Pues, orgulloso porque en los primeros dos años que estuve allí no había nada”, dijo Rodríguez.

Dijo que era decepcionante que SDSU no tuviera tantos recursos como otras universidades como la Universidad Estatal de California de Long Beach y la Universidad de California en Los Ángeles en ese momento.

Rodríguez dijo que él y otros defensores tuvieron que presionar al ex presidente de SDSU, Elliot Hirshman, para que proporcionará estos recursos a los estudiantes indocumentados con la ayuda del graduado de SDSU y ganador del Premio Pulitzer Juan Antonio Vargas.

Rodríguez dijo durante una visita de invitado al campus que Vargas llamó a Hirshman por la necesidad de un area de recursos para indocumentados que finalmente se abrió en Mayo 2017.

Rodriguuez dijo que trabajar con su equipo de Educación sin Fronteras ayudó a establecer algunos de los recursos.

“En la verdad para mi, ya se vieron tardaron”, dijo Rodríguez. “No se porque SDSU nunca hizo nada si no viéramos ido por mi equipo no hubiera pasado nada.

Pero ahora, la clase ha creado otro recurso para estudiantes indocumentados a pesar de los desafíos de lidiar con clases virtuales durante la pandemia de coronavirus.

El cambio en las clases virtuales ha sido un obstáculo que Torres dijo que ha enfrentado con la clase.

Parte de su objetivo era construir el sentido de comunidad en SDSU y hacer que los estudiantes se sintieran lo suficientemente cómodos para utilizar recursos como los Servicios de Salud Mental y el Associated Students food pantry sin creer que hay estigmas que los acompañan. But, helping students get acclimated to campus life will have to wait.

Los objetivos no solo incluyen que la clase se vuelva más accesible en el futuro, sino que también existe la esperanza de que esto pueda iniciar un programa de tutoría con estudiantes actuales y anteriores.

Torres dijo que este objetivo no solo tiene la intención de ayudar a los estudiantes a navegar sus estados migratorios, sino también de darles consejos para la vida después de la universidad trabajando con Career Services de SDSU y el Programa del Aztec Mentor Program.

“Y también creo que también ayuda que si el alumno está tratando de entrar en ese campo, tienes a alguien. Tienes palancas”, dijo Torres.

En general, Dreamers 101 busca crear un camino más claro para la población de estudiantes indocumentados de SDSU.

“Han trabajado, han llegado a este punto”, dijo Torres. “Entonces, estamos tratando de llevarlos al siguiente paso y eliminar esa barrera si es posible”.