El curso de honores de SDSU recibe cartas desde la detención de inmigrantes en Los Estados Unidos

La clase llamada HONOR 113 de la Universidad Estatal de San Diego sobre Fronteras, Migración y Detención en las Américas, impartida por la profesora Kate Swanson, ha pasado el semestre de primavera de 2021 estudiando las condiciones en la frontera entre Estados Unidos y México.

El curso ha incluido correspondencia de migrantes actualmente detenidos, principalmente en Luisiana y Texas, intercambiadas en colaboración con la Haitian Bridge Alliance y la Coalición en Defensa de los Inmigrantes Negros.

El curso de HONOR 113

Profesor Swanson del, quien ha estado trabajando en los derechos de los migrantes durante la última década, señala que las cartas que recibió desde la detención al comienzo de la pandemia Covid-19 detallaban condiciones especialmente espantosas.

“Desde 2018 hasta el último semestre, todo fue bastante consistente”, dijo. “[Pero] cuando llegó la crisis de Covid, las cartas se volvieron realmente espantosas porque comenzamos a escuchar más sobre personas que estaban recibiendo Covid, que estaban aterrorizadas de que no pudieran ser liberadas, sobre el maltrato y la negligencia médica a manos de ICE y CoreCivic y GEO Group, instituciones penitenciarias privadas ”.

Swanson también dijo que muchos migrantes habían sido enviados de regreso a sus países de origen en los últimos meses, especialmente africanos negros y haitianos. Según Swanson, estas personas fueron deportadas a sus países de origen en gran número alrededor de noviembre. Swanson continuó señalando que los grupos de activistas han estado trabajando arduamente para combatir esto, incluida la Haitian Bridge Alliance y la Coalición en Defensa de los Inmigrantes Negros.

Sobre la importancia de escribir cartas, Swanson dice: “Siento que escribir cartas a personas en detención migratoria es una excelente manera para que las personas se conecten con las personas detrás de los números, escuchen sus historias, humanicen sus historias, encuentren conexiones entre nuestra humanidad compartida. Al hacerlo, espero que podamos desarrollar más empatía y estar más motivados para tomar medidas “.

Sobre cómo se retratan las historias de los migrantes en los medios de comunicación, Swanson dice: “A veces podemos tender a victimizar [a los migrantes], así que creo que es importante usar sus palabras al escribir sobre estos temas. Pueden hablar por sí mismos y realmente mostrar su agencia y [luchar] contra este sistema injusto … lo mejor que puedan “.

Sarah O’Toole, mayor y menor de honor de ISCOR en el estado de San Diego, describe su participación en la clase como increíblemente impactante.

“Esta clase me ha animado a intentar desarraigar el sistema a través del activismo y ofrecer todo el apoyo humanitario que pueda a los migrantes”, dijo O’Toole. “Fue un gran honor poder hacer esto … Aprendí mucho a lo largo de este proceso y recomiendo encarecidamente escribir cartas a cualquiera que esté interesado”

Una de las cartas es dirigida al presidente Joe Biden, fue enviada por solicitantes de asilo cameruneses a la Dra. Anne-Marie Debbané, miembro de la Coalición. Se comparte aquí con su permiso.

La carta al presidente Biden

Esta carta es una de las muchas recibidas por el curso que detalla las condiciones que enfrentan los migrantes detenidos por ICE. Los solicitantes de asilo que escriben en la carta anterior abandonaron Camerún por temor a la persecución gubernamental.

Salida de Camerún

El país de África occidental, Camerún, se ha visto muy afectado por el colonialismo durante los dos últimos siglos. Ha sido ocupada en diferentes momentos de su historia por los gobiernos de Alemania, Gran Bretaña y Francia.

Este legado de colonización es un factor importante que contribuye a la agitación que enfrenta el país hoy; aunque Camerún es el hogar de muchos grupos lingüísticos diferentes, las tensiones civiles modernas caen principalmente entre las poblaciones anglófona y francófona, las dos antiguas colonias inglesas y francesas, respectivamente.

En un intento por combatir el creciente sentimiento separatista de los últimos años, el gobierno de la mayoría de habla francesa ha perseguido continua y violentamente a la población minoritaria de habla inglesa. En respuesta a esta persecución, los separatistas extremos de la minoría de habla inglesa han comenzado a tomar represalias de formas igualmente violentas, pero en una escala mucho menor. La persecución gubernamental en Camerún ha sido muy documentada, y muchas de las cartas recibidas de la detención de inmigrantes describen la vida en Camerún como un “infierno viviente”.

Como resultado de esta violencia, muchas personas camerunesas, en su mayoría de la región anglófona del país, eligen o se ven obligadas a abandonar Camerún en busca de asilo en los Estados Unidos.

Los migrantes y sus viajes

Para proporcionar más contexto a las horribles condiciones que los migrantes a menudo padecen y para combatir la deshumanización que a menudo enfrentan en los medios, las siguientes son citas de sus propias cartas que normalmente no se imprimirían, ya que no detallan los detalles legales o humanitarios pertinentes. información.

Un migrante escribe: “Soy una persona tranquila y me encanta anteponer el interés de la gente al mío. Es decir, me preocupo mucho por mis amigos y mi familia. Me gusta escuchar música y ver películas, pero lo mejor es ver foutboul. También me encanta comer pero no estoy gorda. Amo nuestras comidas camerunesas. por ejemplo, “Eru”. Tengo una licenciatura “.

Otro migrante escribe: “Soy muy buena cocinera y como todo tipo de comida y mi comida favorita es (fufu y eru). Hablando de música, escucho todos los tipos, pero lo mejor es gospel, Hi-pop y rap ”.

“Tenía una licenciatura”, escribe otro. “Me encanta ver fútbol, ​​juego muy bien, veo películas africanas que representan la cultura africana y me encanta escuchar noticias. Camerún tiene más de 250 grupos étnicos, cada uno de los cuales tiene su propio idioma nativo diferente al de los demás “.

Otro escribe: “Espero que usted, sus seres queridos y los hombres del equipo estén bien con la difícil situación de este brote. Aprecio mucho sus preocupaciones, especialmente el tiempo que dedica a responder todos mis correos “.

Un último migrante escribe a modo de despedida: “Esté seguro, use una máscara y mantenga la distancia”.

Muchos migrantes también hablan de sus cónyuges, hijos, padres y otras relaciones en sus cartas; esta información fue omitida por su propia seguridad.

Los mismos solicitantes de asilo relatan repetidamente el viaje agotador y, a menudo, traumatizante que deben realizar para llegar a la frontera de los Estados Unidos.

Uno de los migrantes de arriba escribe: “Mi viaje a Estados Unidos fue muy complicado, vi muchas cosas que nunca se me escaparían de la mente. Salí de Camerún en avión a Ecuador, de allí tomé un bus a Colombia, de Colombia a Panamá Selva Mortal donde vi esqueletos de personas que murieron durante mucho tiempo, cadáveres de hombres y niñas jóvenes, mujeres embarazadas.

“Algunos murieron con bebés en la espalda por falta de comida en la selva de Panamá que es una de las más mortíferas del mundo, debido a serpientes venenosas, escorpiones, arañas, ranas venenosas, nada para comer excepto azúcar que tuvimos que poner en contenedores y llevar agua que se compone de cadáveres para beber a fin de tener energía para mantenerse con vida. Doy gracias a Dios por su gracia sobre mi vida ”.

Para los solicitantes de asilo cameruneses, este tipo de viaje es común. Es una de las únicas formas en que pueden llegar a los Estados Unidos desde el país de África Occidental.

Solicitud de asilo

El proceso de solicitud de asilo en los Estados Unidos es un esfuerzo totalmente legal y que las personas que lo solicitan están operando dentro de los marcos legales existentes.

Una vez que un migrante pasa un examen de detección de miedo creíble, diseñado para medir el miedo que tiene de regresar a su país de origen, se lo coloca en un centro de detención de inmigración en algún lugar de los Estados Unidos, no necesariamente en la frontera o cerca de ella. Muchos de los migrantes con los que se mantiene correspondencia en la sección de HONOR 113 del profesor Swanson están ubicados en Louisiana y Texas.

Muchos solicitantes de asilo, como los que aparecen en la carta anterior, se refieren a la detención de inmigrantes como una “prisión secreta”. Dado que ICE alquila camas de prisiones privadas existentes para albergar a sus detenidos, esta es una descripción escalofriantemente acertada.

Un migrante escribe lo siguiente sobre la atención médica disponible para ellos desde su instalación:

“Deplorable atención médica, estamos en una instalación donde, por numerosas y diferentes quejas presentadas, el ibuprofeno es el único medicamento que se administra, solo para no dejar que los pacientes ir sin medicación por denuncia … Todos los días en la instalación, seguimos teniendo nuevas tomas de diferentes centros de detención y algunos son capturados por ICE en la calle y otros por la CBP … Todos fuimos obligados a firmar un formulario etiquetado N-95 maks para probar que la instalación nos emite la máscara de mención de la cual no se nos entrega la máscara N-95 … Hemos observado [d] con temor el mal manejo del EPP (como máscara facial) por trabajadores de la salud y oficiales en las instalaciones, especialmente después de asistir a los dormitorios que albergan a detenidos positivos al Covid-19 ”.

En esa misma carta, el migrante escribe, con respecto a las secuelas de un intento de huelga de hambre, “Algunos otros detenidos de otras nacionalidades comenzaron otra huelga de hambre solicitando liberación o deportación … pero en respuesta, fueron rociados con gas pimienta y encerrados en confinamiento solitario por aproximadamente 2 meses cada uno “.

The Guardian ha informado afirmaciones similares de ser obligado a firmar documentación

The Guardian ha informado reclamos similares de negligencia médica y mal trato en las instalaciones de ICE.

Más allá de esto, los migrantes enfrentan otro desafío, uno detallado en la carta al presidente Biden anterior: no saben cuándo serán liberados de la detención, ya sea en Estados Unidos o en su país de origen. En sus cartas, los migrantes expresan temor y confusión sobre cuánto tiempo tendrán que permanecer en detención migratoria. Muchos de los solicitantes de asilo con los que se comunicaron los estudiantes del curso han estado detenidos durante más de un año.

En una carta separada, otro migrante escribe:

“Vine aquí a los Estados Unidos para buscar protección debido a la persecución que enfrenté en Camerún, pero en cambio me convertí en un prisionero”

El futuro de los migrantes

Para los migrantes actualmente detenidos, hay una pequeña luz de esperanza. A pesar de enfrentar deportaciones masivas durante los últimos meses de la Administración Trump, muchas personas ahora están siendo liberadas de la detención de ICE para esperar sus casos dentro de los Estados Unidos. Swanson señala que los migrantes todavía no están libres, deben “usar monitores de tobillo, someterse a vigilancia e informar”, pero están fuera de detención.

Esto, y ella Administración Biden compromiso declarado decon la reforma migratoria, apunta a muchos migrantes hacia un futuro más humano. Sin embargo, es importante señalar que la Administración Biden aún no ha revertido el Título 42, una política de la era Trump que cerró la frontera sur a los solicitantes de asilo en un intento por frenar la propagación del coronavirus.