Dra. Bonnie Reddick anuncia su resignación a través de Instagram

El 2 de junio, la Dra. Bonnie Reddick renunció a su puesto como Directora del Centro de Recursos Negros y como miembro de la facultad de la Universidad Estatal de San Diego. Su renuncia fue asombrante para muchos de sus estudiantes y colegas; sin embargo, dijo que renunció por su propia salud mental después de años de luchar con SDSU por programas, fondos y apoyo para el Black Resource Center, BRC por sus siglas en inglés.

“Esta vez, cuando tomé la decisión de que no financiarían mi programa de verano, no le dije a nadie”, dijo Reddick. “Ni siquiera le dije a mi hija, lo cual es inusual. Publiqué en Instagram y fue entonces cuando todos se enteraron y ha sido un alivio “.

Reddick dijo que había planeado renunciar a su puesto el año pasado, pero se quedó por sus estudiantes. De hecho, dijo que estaba tratando de “aguantar” hasta que la universidad volviera en persona.

“Lo había estado pensando durante un tiempo, diría que al menos un año. De hecho, presenté mi renuncia antes, pero la retiré porque mis estudiantes decían ‘no vayas, no vayas, no vayas’. Así que me quedé y empeoró ”, dijo Reddick.

Reddick dijo que muchas de las dificultades que supuestamente enfrentó se debieron a los comportamientos de sus colegas, incluida la vicepresidenta asistente de comunidad y pertenencia, Jessica Nare, y el vicepresidente de asuntos estudiantiles y diversidad del campus, Dr. Luke Wood.

Ella describió estos comportamientos como problemáticos, personales y racistas.

Reddick habló específicamente sobre el programa Black Scholars Summer Konnection que había estado planeando durante el año pasado, que pareció ser la última gota para su renuncia.

“Desde el verano pasado, hemos estado desarrollando un programa en el que los estudiantes negros podrían obtener siete créditos académicos, tomarían dos clases de Estudios Africanos, tendrían una clase de seminario con el personal de BRC … hemos estado hablando de esto durante un año”, dijo Reddick.

Reddick dijo que se había estado comunicando con Nare y varios otros departamentos universitarios, incluidos Estudios africanos, Servicios de inscripción, Ayuda financiera y la Facultad de Artes y Letras. Cinco semanas antes del final del semestre de primavera, Reddick dijo que quería comenzar el proceso de reclutamiento para el programa de verano. Nare dijo que Financial Aid necesitaba realizar un análisis, aunque Reddick dijo que este análisis ya se había realizado, según Reddick. Reddick dijo que luego se acercó a Wood, quien le dijo que financiaría el programa de verano.

“Hablé directamente con Luke Wood sobre la financiación”, dijo Reddick. “Él dijo: ‘No hay problema, voy a financiarlo. Envía un correo electrónico a Jessica Nare. Lo cual hice. Y tardó días en responder. Y cuando lo hizo, dijo: ‘Voy a enviar esto a Financial Aid para que haga un análisis’. Quedan cinco semanas antes de que comience la segunda sesión… La ayuda financiera ya hizo el análisis, estaba jugando. Así que le dije a mi personal que cancelaría el programa “.

Reddick dijo que sus estudiantes dependían de este programa para obtener créditos y pensó que era mejor que esos estudiantes supieran lo antes posible si necesitaban hacer otros planes.

Reddick también dijo que cuando se trata de su historia, le gustaría señalar a la gente el trabajo de Audre Lorde, quien dice que la ira es una respuesta apropiada a las actitudes racistas.cortesía del Instagram del Dr. Reddick.

“Lo que sucede a menudo es que las mujeres negras se caracterizarán como enojadas, como si eso fuera algo malo”, dijo Reddick.

Después de que la Dra. Reddick anunció la cancelación del programa, y ​​más tarde su renuncia, la universidad procedió a renovar Black Scholars Summer Konnection.

Reddick dijo que muchos departamentos de SDSU apoyaron el programa, incluidos Africana Studies, la Facultad de Artes y Letras, Ayuda Financiera y Servicios de Inscripción.

El profesor de Estudios Africanos, el Dr. Asida Alkebulan, dijo que su departamento jugó un papel importante en el programa de verano que estaba desarrollando Reddick. Continuará siendo parte del programa, según la actualización del Centro de Noticias de SDSU.

“Mi departamento estuvo muy involucrado en el programa puente de verano”, dijo Alkebulan. “De hecho, hemos estado trabajando con el programa BRC y HGS desde octubre. Así que Africana Studies, proporcionamos dos cursos en los que los estudiantes de Bridge estarían inscritos. Así que estábamos muy involucrados y esperándolo y contribuyendo de esa manera “.

Alkebulan dijo que se sorprendió al enterarse de que la Dra. Reddick canceló el programa y su renuncia.

“Me sorprendió la renuncia”, dijo Alkebulan. “No lo vi venir. Justo el día antes de su renuncia, canceló el programa inaugural Summer Bridge “.

Alkebulan dijo que se acercó a Wood cuando se enteró de la cancelación del programa. Dijo que Wood parecía “confundido por todo esto”. También dijo que la narrativa que se estaba presentando sobre Wood y el programa de verano no coincidía con la situación real.

El profesor de educación postsecundaria y codirector del laboratorio de evaluación de equidad de la universidad comunitaria, Frank Harris III, dijo que estaba triste de ver la renuncia del Dr. Reddick, pero que estaba desanimado por el conflicto público entre colegas.

“Me sorprendió y me entristeció, triste de ver”, dijo Harris. “Porque todo lo que he vivido con ella ha sido positivo para ser honesto. Así que lo que realmente me pasó fue ver cómo se desarrollaba de una manera tan pública que fue realmente desalentador “.

Harris dijo que nunca es bueno ver las disputas entre colegas en las redes sociales y quería ofrecer una perspectiva para que la universidad sea vista de una manera más positiva.

“Los videos fueron compartidos conmigo”, dijo Harris. “Y escuché algunas cosas sobre el Dr. Wood que, diría que no se alineaban con mi experiencia al trabajar con él. Diré esto cuando se trata de apoyar a los estudiantes y educadores negros, nunca he conocido a alguien más comprometido que el Dr. Wood “.

En uno de los videos de Reddick en Instagram, afirmó que su crítica no fue para desacreditar el trabajo que Wood ha logrado en la diversidad.

Una captura de pantalla de uno de los videos que publicó la Dra. Reddick explicando por qué renunció a ser directora del Black Resource Center. (Cortesía del Dr. Reddick)

“No estoy sugiriendo que el Dr. Wood no haya hecho un buen trabajo en diversidad”, dijo Reddick en un video de Instagram. “Y pueden sacar todo tipo de números, no lo niego. Pero esa no fue la base de mis videos. La base de mis videos fue el comportamiento racista de su equipo de liderazgo que, curiosamente, no abordaron en absoluto “.

Reddick continúa y dijo que Wood supuestamente describió a los miembros de su equipo, incluido Nare, como “incompetentes pero leales” y dijo que recibiría entrenamiento anti-negro de Nare. Reddick dijo que a las mujeres negras en este entorno laboral no se les han ofrecido las mismas oportunidades de capacitación para superar las incompetencias.

“Me gustaría que alguien abordara lo que dije en el video anterior”, dijo Reddick. “Maya Angelou dijo que la gente no te recordará por lo que dijiste o hiciste. Pero recordarán cómo los hiciste sentir. ¿Qué pasa con la gente de su equipo de liderazgo que tiene un comportamiento muy racista, por qué no se ocupa de eso? “

La directora del Centro APIDA, Virginia Loh-Hagan, dijo que ha trabajado tanto con Nare como con Wood y se ha sentido muy apoyada.

“Tengo comentarios muy entusiastas”, dijo Loh-Hagan. “He disfrutado trabajando con ambos (Wood y Nare) y he presidido desde el principio que me siento muy apoyado y creo que he apreciado su estilo de liderazgo. Y siento que es justo y transparente. Creo que tenemos la misión compartida de querer servir a los estudiantes del estado de San Diego. Reconocí que tenemos mucho que hacer. Reconozco que tenemos mucho trabajo por hacer, pero también reconozco que hemos recorrido un largo camino ”.

Reddick describe a sus estudiantes como sus “hijos e hijas de SDSU” y dijo que una de sus preocupaciones con el liderazgo de Nare era su falta de conexión con los estudiantes.

“Supongo que por eso estoy tan enojado”, dijo Reddick. “Ella está en esa posición, no tiene relación con los estudiantes… Ella es transaccional. Soy relacional … Cuando digo que son mis hijos e hijas de SDSU, lo digo en serio “.

Loh-Hagan dijo que dudaba en discutir la renuncia del Dr. Reddick.

“Hay muchas cosas que no conozco, así que estoy realmente reacio a hablar, pero de lo que puedo hablar es de mi trabajo aquí y mi relación con Jessica Nare y el Dr. Wood nuevamente, y no ha sido más que positivo ”, dijo Loh-Hagan. “Nuevamente, nos encontramos con desafíos y limitaciones como con cualquier institución, pero creo firmemente que estamos juntos como un equipo para trabajar hacia la solución de esas brechas de equidad”.

Reddick ha mantenido a sus estudiantes y familiares actualizados con su proceso de renuncia y ha comenzado a compartir su historia en su página de Instagram.

Wood y Nare se negaron a ser entrevistados, pero ceden a lala declaración deuniversidad.

“La universidad se preocupa profundamente por su comunidad negra y ha invertido numerosos recursos para mejorar las vidas de los miembros de nuestra comunidad negra …”, dijo el comunicado.

La Dra. Tonika Green asumirá el cargo de Directora del BRC. Reddick describió a Green como parte del “Dream Team” en el BRC, que incluye a Ahliyah Chambers, Green y ella misma.

Reddick dijo que lo único que lamentó su renuncia fueron sus estudiantes.

“En algún momento tengo que elegirme”, dijo Reddick. “He estado eligiendo estudiantes. Me he quedado para continuar cuidándolos, protegiéndolos y apoyándolos. Trabajar con alguien así es imposible “.

Reddick dijo que la situación en SDSU la enojó y sintió que Nare lo hizo “personal”.

“Estaba molesto porque … quería irme en mis propios términos”, dijo Reddick. “Y sentí que lo hicieron tan hostil e insostenible que tuve que irme. No tuve elección. Y eso no me gusta “.

Dr. Green no estuvo disponible para una entrevista, pero proporcionó una declaración.

“El amor de Reddick por sus estudiantes y por la comunidad negra en SDSU es profundo y amplio ”, dijo Green. “Es importante que la comunidad sepa que este mantra continuará mientras damos la bienvenida a nuestros estudiantes entrantes y continuamos apoyando a nuestros estudiantes que regresan a través de nuestros programas de éxito académico de primer y segundo año (BSSK, HGS y HGS 2.0), programación y alcance comunitario.”

El subdirector de BRC, Chambers tampoco estuvo disponible para una entrevista, pero proporcionó una declaración.

“Dr. Reddick es una mentora de toda la vida para mí y no podría haber estado más agradecido de haber trabajado junto a ella en el Black Resource Center durante los últimos dos años ”, dijo Chambers. “Sus contribuciones a SDSU y Black Resource Center durante más de veinte años muestran su compromiso de mejorar los resultados de rendimiento de todos los estudiantes”.