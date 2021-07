El nuevo álbum de Lola Indigo “La Niña” nos da las vibras perfectas para el verano

Es el mundo de Lola Indigo y todos vivimos en ello.

El 2 de julio, la artista española Lola Indigo lanzó su segundo álbum,“La Niña” que invita a todos sus fanáticos a dejar todo lo que están haciendo y ponerse a bailar. Con sus adiciones de artistas relevantes y encapsulation de las diferentes narrativas de cómo podría ser el “verano chica caliente” lo que podría parecer, este álbum de reggaeton es todo lo que necesitábamos.

El poder de la chica y la energía femenina parecen ser parte de la marca Indigo, ya que casi siempre está acompañada por un equipo de baile femenino en sus presentaciones y videos musicales, por lo que el título del álbum no es una sorpresa para los fanáticos.

Respectivamente, cada canción en el álbum “La Niña” hace que sus fanáticos pongan en repetición para escuchar las canciones estándares del “verano chica caliente”

Aquí están las canciones del álbum que debería considerar a su lista musical “verano chica caliente”:

La Niña de la Escuela con TINI y Belinda

Esta canción dinámica comienza el álbum con el sonido de una campana escolar , en lo cual da el recuerdo de la escuela primaria. Sin embargo, la canción avanza rápidamente hacia una manera alegre pero madura contestar a alguien que intenta perseguir a Indigo ahora ya una mujer bonita — que todos instantáneamente desear — después de dismissing ella en la escuela (Soy aquella niña de la escuela / La que no te gustaba, ¿me recuerdas?).

En “La Niña de la Escuela”, Indigo finalmente se entiende que su valor, su belleza y su inteligencia sin características valiosas. La voz de Indigo combinada con las voces de la actriz argentina TINI y la cantautora mexicana Belinda llevan la canción a otro nivel de feminidad.

CULO con KHEA

Para decirlo claramente, esta canción es una canción de baile. Para ser seria, este podría ser el tema de la nueva canción latina del “verano chica caliente”.

Moviendo el trasero es algo muy conocido dentro la cultura latina, pero para Indigo, “CULO” podría verse como un reinicio cultural. Siguiendo el mismo tema del énfasis de la danza, ella hasta menciona que la canción exitosa “Watch Me (Whip/Nae Nae)” del rapero americano Silentó en 2015 reforzó aún más la popularidad del baile de lo que la canción ya genera.

Una segunda canción perfecta del àlbum que incluye artista de trap argentino y símbolo sexual KHEA, Índigo indica claramente que mientras es “verano chica caliente”, tiene estándares y no cualquiera puede tocarla (Si quiere’ este culo, si quiere’ este culo / Tú tiene’ que trabajar, tienes que darle duro).

CALLE con Guayanaa y Cauty

El verano puede ser un tiempo donde la gente se pueda meter en problemas pero todo en nombre de diversión. Mientras el lanzado en marzo, “CALLE”, Indigo — con nativos puertorriqueños Guayanaa and Cauty — inspira tú y a tus mejores amigos que literalmente salgan a las calles (como sugiere el título), causen daño y no se tomen la vida demasiado en serio este verano.

MALA CARA

Siguiendo el mismo tema de “CALLE”, “MALA CARA” es la canción perfecta para subirle a todo volumen mientras haces travesuras locas definitivamente pone la mentalidad “IDGAF” en explosión.

tu y yo

Aún durante “verano chica caliente”, el romance está en el aire — y a veces, este romance puede traer confusión y complicaciones. “tu y yo” describe los altibajos de las citas románticas, como los mensajes directos no leídos y al navegar por el “friendzone” . (Y tú, dices que eres mi amigo y ya no puedes), Indigo encapsula esta idea en la canción.

4 besos

Como “tu y yo”, “4 besos” es una canción divertida que incluye al cantante puertorriqueño y rapero, Rauw Alejandro y al cantante colombiano de reggaeton Lalo Ebratt, fomentando la rivalidad romántica con un interés amoroso contando besos.

Lola Bunny con Don Patricio

Habiendo sido anunciado recientemente como la voz de la versión doblada de Lola Bunny en Space Jam: New Legends, lanzando este mes, Indigo está en la cima del mundo y espera que todos se aprendan con la canción final del álbum.

Primero released en verano 2019, “Lola Bunny” consists of Indigo shooting her shot con hombres de su on-top-of-the-world confianza (Yo soy Lola Bunny / Be my Bugs, Bugs Bunny / A ti te gusta el party / Tú Clyde y Yo Bonnie) y con una feature caliente cantante del español y trap Don Patricio, se clasifica fácilmente los otras canciones temáticas “verano chica caliente” de este álbum.

Lanzad0 originalmente en el verano de 2019, “Lola Bunny” consiste en Indigo ligando approaching hombres de su confianza en la cima del mundo.

Hoy en adelante, Indigo no puede ir nada más que arriba del álbum, “La Niña” pero el hecho de que está aquí en tiempo para el “verano chica caliente” se tiene que escuchar su música al máximo volumen para obtener el máximo efecto.