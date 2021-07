Shawn Mendes debuta en la música latina con el remix “KESI”

¿Shawn Mendes cantando en español? Sí, por favor.

El cantante Colombiano multiplatino Camilo, colaboró con la premiada estrella del pop Canadiense en un remix bilingual de su exitosa canción romántica tropical, “KESI”, que fue lanzado el 14 de julio.

“KESI” fue originalmente lanzado en marzo como una canción en su álbum, “Mis Manos.” A pesar de no hablar la lengua, Mendes decidió comunicarse con Camilo a través de Instagram y expresó su amor e interés por la canción. Camilo no tenía planeado crear una versión remix de la canción pero no rechazó la oportunidad de trabajar con el cantante “In My Blood.”

“Siendo un gran fan de su música, la idea de escucharlo cantar en español es algo que me emocionó mucho”, Camilo expresó sobre la incorporación de Mendes a la canción. “El hecho de que él decidió cantar en nuestra lengua por primera vez en su carrera en una canción conmigo es uno de los mayores honores que he tenido en mi carrera como artista.”

La canción se mantiene fiel a los ritmos afrocaribeños y sonido original de champeta, un estilo de música que es originada en la costa de Colombia y es conocido por la música de Camilo. Mendes le da un brillo a la canción con la manera que cambia de inglés a español rápidamente. Mendes ha superado las expectativas con su forma de cantar en español ya que es su primera vez. Con la ayuda de su novia, la superestrella Cubana-Mexicana, Camila Cabello, logró triunfar en la canción.

“Para ser justo, no todos tienen una novia Cubana-Mexicana que se toma su tiempo y se sienta en el estudio con ellos asegurándose que estén diciendo cada palabra perfectamente en español. Ella me decía, ‘Si vas a hacer esto, tienes que hacerlo correctamente. No se puede decir estas palabras incorrectamente.’ Y yo dije, ‘OK,” Mendes le comentó a Zane Lowe en una entrevista de Apple Music. “Me tomó horas aprender y decir las palabras correctas. No podía equivocarme. Podría romper nuestra relación, si hubiera una… Recuerdo que había una palabra que pensé que estaba bien.’ pero ella decía que, ‘No estaba bien.’ y yo dije “ok no lo está.”

Para ser completamente honesto, “KESI” es una gran selección para bailar con alguien que amas al aire libre en una noche de verano. Sin embargo, con Mendes a bordo, la canción se eleva. El público global pudo apreciar las voces combinadas y muy vibrantes de ambos artistas en esta canción. Considerado como una de las estrellas más importantes de la música latina, Camilo ha escrito éxitos multiplatino para varios artistas latinos como Bad Bunny, Anitta y Becky G, ero colaborar con Mendes producir una canción tan exitosa un éxito tan canción (en particular, el primer lanzamiento musical de Mendes en 2021) para que todos disfruten este verano fue un movimiento perfecto para su carrera.

Para Mendes, muestra niveles de maturidad y versatilidad estilística en su repertorio predominantemente pop. Con tan solo 22 años, el cantante definitivamente se convirtió en un hombre y fanáticos han sido testigos cada vez que realiza una nueva canción. Esta vez, ellos pierden la cabeza sobre el especial debut de Mendes cantando en una lengua diferente — que ocurrirá en el futuro.