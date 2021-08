SDSU actualiza sus políticas de COVID-19 al preparar para el semestre de otoño 2021

Los estudiantes de la Universidad Estatal de San Diego regresan para su primer semestre en persona después de más de un año de instrucción virtual los equipos de Servicios de Salud Estudiantil, representantes de la Administración de Vivienda y más facultad explican las políticas de COVID-19 actualizadas en el estado de San Diego.

La directora de Servicios de Salud Estudiantil, Libby Skiles, y el vicepresidente asociado de negocios de operaciones, Eric Hansen, dijeron que la universidad está dando prioridad a mantener la instrucción y las actividades en persona mientras crea las nuevas reglas de salud.

“Hemos escuchado de muchos estudiantes, padres y profesores que extrañan mucho poder participar en la comunidad y poder aprender en una solución en persona”, dijo Hansen.

Mientras implementan procedimientos para el semestre de otoño para prevenir brotes de coronavirus, SDSU ha visto un aumento constante en los casos de COVID-19 entre sus estudiantes y profesores desde mediados de julio hasta mediados de agosto.

Según varios correos electrónicos enviados a los empleados de SDSU, 20 estudiantes, 13 empleados, un visitante del campus y un contratista dieron positivo por COVID-19 en julio y agosto. Sin embargo, el riesgo para todos los casos se consideró bajo, según cada correo electrónico.

Los casos notificados el 9 y 10 de agosto no están relacionados con los anteriores.

Requisito de vacunación: Lo que se necesita saber

El mayor cambio para el semestre de otoño de 2021 es que la universidad exige la vacuna COVID-19 para los estudiantes, profesores y personal de SDSU, independientemente de la aprobación de la FDA

Las personas pueden solicitar una exención del requisito de la vacuna debido a condiciones médicas graves o razones religiosas.

Los estudiantes que califiquen para la exención podrán asistir a clases y eventos en persona como un estudiante vacunado, dijo Skiles.

“La diferencia realmente dependerá de la cadencia o frecuencia de las pruebas y los requisitos para hacerlo”, explica Skiles.

Aquellos que están aprobados para una exención médica o religiosa y eligen permanecer sin vacunar deben participar en pruebas semanales obligatorias para poder asistir a clases y actividades en persona.

“Tendrán resultados diferentes si se exponen a alguien que tiene COVID-19”, dijo Skiles. “Las personas no vacunadas deben permanecer en cuarentena durante 14 días completos. No pueden probar fuera de esa cuarentena “.

Las personas vacunadas que están expuestas al COVID-19 no están obligadas a ponerse en cuarentena, pero se les recomienda que se hagan la prueba y controlen sus síntomas.

Otra diferencia importante es que las personas no vacunadas deben usar una cubierta facial en más situaciones que las que están vacunadas, incluidos todos los espacios comunes en su comunidad residencial, dijo Skiles.

Las máscaras también se requieren nuevamente para estudiantes vacunados y no vacunados en ambientes cerrados y áreas altamente transmisibles.

Estas reglas se presentan a medida que las reglas de los CDC se han modificado para abordar el aumento de los casos de COVID-19 en la nación, según Skiles.

SDSU también planea colocar 18 máquinas expendedoras que contengan pruebas caseras de COVID-19 tanto en el campus principal como en Imperial Valley, según Hansen. Once se ubicarán en comunidades residenciales, una cerca de la Unión de Estudiantes Aztecas, una en el campus de Imperial Valley y las restantes se finalizarán una vez que comiencen las clases

“Al final del día, también es una responsabilidad de la comunidad”, dijo Skiles. “Somos responsables ante nosotros mismos y entre nosotros de seguir esas políticas. No queremos volver. No queremos volvernos virtuales, pero requiere que cada uno de nosotros se levante un poco “.

Algunos estudiantes sienten una mezcla de duda y entusiasmo por regresar a las clases presenciales este otoño.

“Si la gente no fuera tan imprudente y si los estudiantes realmente tuvieran en cuenta las vidas humanas, sería mucho más seguro regresar”, dijo Samantha González, tercer año de sostenibilidad. “Incluso tener la vacuna no te hace 100% inmune. No es una burbuja. No es un escudo “.