La elección revocatoria para destituir al gobernador de California, Gavin Newsom

Esta historia fue traducida por el editor de Mundo Azteca, Noé Sandoval.

La elección de destitución de gobernador de California está programada para el 14 de septiembre y los votantes están divididos sobre sí o no destituir al gobernador Gavin Newsom de su cargo.

La elección especial nació de las frustraciones causadas por la pandemia del COVID-19. Las restricciones y los mandatos han polarizado a la nación, siendo California el único estado de la nación que ha iniciado con éxito un esfuerzo para destituir a su gobernador.

El manejo de Newsom de los esfuerzos del estado fue el más restrictivo del país. Pero después de múltiples escándalos, incluida una cena privada durante la orden de quedarse en casa de de California, más de 1.6 millones de californianos superaron el umbral de firmas para certificar la elección de destitución.

Los votantes en el condado de San Diego como Tania Marin apoyan votar sí a la revocatoria porque dijo que las libertades básicas son lo que está en juego en las elecciones especiales.

“Ya sea que sea republicano o demócrata, si cree en algo, eso es grandioso”, dijo Marin. “Pero nadie debería ser obligado a hacer nada. Deberías tener la opción, la libertad de elección, y es por eso que tanta gente viene a Estados Unidos”.

Marin dijo que el cierre de negocios durante la pandemia justifica el retiro de Newsom. Marin dijo que la gobernadora Kristi Noem de Dakota del Sur y el gobernador Ron Desantis de Florida son ejemplos de cómo gobernar sin dejar de respetar las libertades individuales.

Ambos gobernadores han recibido apoyo por su oposición a los mandatos gubernamentales, pero los ciudadanos de sus respectivos estados han soportado lo peor de la pandemia. Dakota del Sur ha experimentado el mayor aumento de casos de COVID-19 en la nación desde el rally anual de motocicletas Sturgis,mientras que Desantis ha firmado una ley que retendrá el pago de los administradores escolares que imponen mandatos de vacunas y mascarillas.

“Tienen un gran número de seguidores porque representan a la gente y no a sus propios bolsillos e intereses personales”, dijo Marin.

Marin asistió a un acto de campaña en el Waterfront Park en el centro de San Diego en apoyo de uno de los candidatos a gobernador, Kevin Kileyla, miembro de la Asamblea de California.

Kiley es uno de los más de 40 candidatos que esperan obtener suficientes votos para reemplazar a Newsom si se aprueba el retiro. Kiley dijo que los estudiantes universitarios deberían prestar atención a esta elección porque los jóvenes son los que más están en juego.

“Hemos hecho que este estado sea tan difícil para que los jóvenes crezcan”, dijo Kiley. “Los niños que salen de la universidad hoy, pueden conseguir un buen trabajo, trabajar muy duro, hacer todo bien, pero no poder pagar el pago inicial de una casa hasta que tengan 40 años”.

Una encuesta reciente de SurveyUSA realizada para The San Diego Union Tribune muestra que el 5 por ciento de los votantes apoyan a Kiley, muy por detrás del favorito Larry Elder, que tiene un 27 por ciento. A pesar de la brecha en el apoyo, Kiley dijo que la persona contra la que se está postulando es Newsom y que no se contrastará con ningún otro candidato republicano.

“Estoy buscando diferenciarme de Gavin Newsom, él es mi oponente en esta carrera. Creo que ha llevado al estado en la dirección equivocada y yo busco llevarlo en una dirección totalmente diferente ”, dijo Kiley.

Kiley dijo que sus calificaciones en Sacramento son lo que lo distingue de cualquier otro candidato en la carrera.

“Soy la única persona que se postula y que ha estado peleando en la legislatura”, dijo Kiley. “He sido miembro de la legislatura de California durante cinco años. Si el retiro del mercado tiene éxito, estaría listo desde el primer día para implementar los cambios que realmente necesitamos aquí “.

Kiley se ha sentado en el comité de educación superior durante su tiempo en la legislatura de California y dijo que ha luchado contra el aumento constante de la matrícula en las universidades estatales de California.

“Tenemos un presupuesto muy grande en California, pagamos muchos impuestos y no veo ninguna razón por la que debamos seguir pidiendo a nuestros estudiantes que paguen más para obtener una buena educación”, dijo Kiley.

La presidente de los Demócratas de La Universidad Estatal de San Diego , Maya Banks, dijo que su organización cuenta con que los estudiantes participen y voten no a la retirada a pesar del escaso entusiasmo por participar.

“La brecha entre ganar y perder para Newsom es pequeña”, dijo Banks. “Creo que es una elección muy importante para los demócratas, en particular, para votar porque estamos viendo que los republicanos (son) más propensos a votar porque es una forma de sacar a Newsom del cargo”.

Múltiples controversias que involucran a Newsom durante la orden de quedarse en casa de California generaron críticas tanto de republicanos como de demócratas. Pero Banks dijo que eso no justifica la destitución de Newsom de su cargo.

“Creo que definitivamente fue un mal uso de su poder”, dijo Banks. “¿Pero eso realmente dice que es un peligro para los ciudadanos de California?”

En última instancia, los resultados de las elecciones se reducirán a la participación de los votantes y Banks dijo que eso es lo que más le preocupa.

“El problema será que si tenemos demasiados demócratas que deciden simplemente no llenar sus boletas y no votar en esta elección, hay una buena posibilidad de que un republicano llegue al poder. Pero ese republicano no contará con un amplio apoyo en todo el estado ”, dijo Banks.

A todos los votantes de California se les ha enviado una boleta por correo y tendrán la oportunidad de votar en persona el 14 de septiembre.

Los estudiantes asociados organizarán una Súper Encuesta dirigida por el condado, en Viejas Arena del 11 al 14 de septiembre. Los estudiantes también pueden registrarse para votar y enviar boletas por correo en la arena el día de las elecciones.