SDSU domina a los Lobos de New Mexico 31-7

El corredor senior Greg Bell no perdió tiempo para restablecerse como el mejor corredor en la Universidad Estatal de San Diego.

Después de perderse casi todo el juego contra Towson hace dos semanas, Bell corrió para 111 yardas en 21 intentos mientras anotaba su quinto touchdown de la temporada cuando los Aztecas, entonces No. 25 del ranking (5-0, 1-0 Mountain West Conference) despacharon New Mexico Lobos (2-4, 0-2 MWC) 31-7 en Dignity Health Sports Park.

Bell aprovechó las situaciones que le presentaba su línea ofensiva, un rasgo que no pasó desapercibido para el entrenador en jefe Brady Hoke.

“Tiene muy buena visión”, dijo Hoke sobre Bell. “Hizo un buen trabajo al poder atravesar el agujero”.

Al sufrir una lesión en el hombro, Bell inicialmente era cuestionable para regresar contra los Lobos. Pero, después de practicar toda la semana previa al sábado, Bell se insertó en la alineación con resultados inmediatos.

En su primera carrera del juego, Bell atravesó un enorme agujero abierto por su línea ofensiva para una carrera de 40 yardas. Cinco jugadas después, el corredor senior anotó en una carrera de una yarda para poner a Scarlet y Black arriba 7-0.

Sus 111 yardas lo empujaron sobre la marca del siglo por novena vez en solo 16 juegos y la octava vez en 12 partidos.

Un gol de campo de 44 yardas de Matt Araiza al comienzo del segundo cuarto llevó la ventaja de SDSU a 10.

Otro jugador que regresaba de una lesión, el mariscal de campo senior Jordon Brookshire, tuvo menos éxito. Brookshire regresó a la alineación titular después de perderse dos juegos debido a una lesión y tuvo marca de 11-24 con 130 yardas. Muchos de sus tiros fueron por encima o por debajo de la primera mitad.

Brookshire luchó a veces para poner sus pies cuando lanzaba a la carrera, lo que llevó a muchos pases incompletos cuando salió del bolsillo.

“Básicamente tropezó un poco”, dijo Hoke. “Así que nunca puso los pies ni las caderas y nunca consiguió esa plataforma como queríamos”

A pesar de estar temblando en el aire, Brookshire continuó haciendo el trabajo en el suelo, continuando su racha de anotar touchdowns por tierra. Brookshire anotó en el segundo cuarto en una pelea de una yarda, mientras que una falsa transferencia al corredor senior Kaegun Williams engañó a la defensiva de Lobos y permitió que el mariscal de campo se deslizara hacia la zona de anotación para anotar 11 yardas.

“Me siento bastante bien corriendo el balón”, dijo Brookshire, sobre sus habilidades para correr. “En cuanto a estar más cómodo que uno u otro, creo que son solo dos aspectos completamente diferentes del juego”.

¿Cuál es la principal razón detrás del dominio de SDSU? La defensa. Frente a su ex entrenador en jefe y gurú defensivo Rocky Long, la defensiva del coordinador defensivo Kurt Mattix lanzó una blanqueada contra Nuevo México y permitió solo 193 yardas totales de ofensiva.

Scarlet y Black hicieron del mariscal de campo senior Terry Wilson Jr’s. noche una pesadilla viviente con paquetes relámpago constante y presión de backfield. En total, los defensores de SDSU anotaron cuatro capturas y diez tacleadas para perder.

“Creo que se redujo a la presión”, dijo Banks. “Cuando tenemos muchachos en su cara, eso no le da tanto tiempo para leer sus lecturas y sus progresiones como él quiere, así que también hubo presión disfrazada y coberturas”.

El plan de juego ofensivo de Nuevo México giraba en torno a golpear a sus receptores de ranura, lo que significaba enfrentarse al profundo senior Trenton Thompson.

El plan, en su mayor parte, fracasó.

Cuando Wilson Jr.no estaba siendo acosado por un defensor azteca o tirado en el césped, Thompson estaba limitando a los receptores de los Lobos a ganancias cortas o tirando la pelota al suelo.

“Creo que ha ganado más y más confianza en la cobertura de hombres”, dijo Hoke. “Creo que el entrenador Mattix lo ha puesto en buenas posiciones, ya sea colocándolo, dejándolo disparar desde el borde o colocándolo en combinaciones de zona o de hombres”.

Bell fue retirado en el tercer cuarto después de perder un balón suelto que sería recogido por Nuevo México y devuelto para un touchdown.

Para cuando SDSU anotó su cuarto touchdown terrestre del juego en el último cuarto, Nuevo México había sido retirado del juego tanto física como mentalmente.

Bell y los Aztecas buscarán continuar rodando la próxima semana mientras viajan a San José para enfrentarse a los San Jose State Spartans (3-3, 1-1 MWC).