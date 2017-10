Salvador Barajas expresa su activismo a través de su arte

Salvador Barajas, mejor conocido como Sal, es un esposo, papá, artista y activista de la comunidad Latina.

Barajas dijo que siempre quiso ayudar a su comunidad hispana y encontró que con el arte, podía traer a la luz minorías pero también sus dificultades con las que se topan.

“Cuando estaba trabajando no podía hacer lo que quería y ahora sí”, dijo Barajas. “Lo hago por placer para ayudar a mi comunidad”

Nació en Sinaloa, México, pero a la temprana edad, su familia se mudó a Colonia Libertad en Tijuana. Después, a los 17 años de edad, su familia decidió venirse a los Estados Unidos, y fue aquí donde pudo seguir estudiando.

“Entré al servicio militar, y primero, me mandaron a la Fuerza Aérea”, dijo Barajas. “Pero no estaba conforme. Entonces, presente algunos diseños a unos oficiales, y me cambiaron a trabajar en el arte (como ilustrador técnico), y después de cuatro años, salí, y fue cuando entré a la escuela de arte formalmente”.

Después de salir del servicio, Barajas se fue a estudiar Diseño y Artes Gráficas en Los Ángeles. También hizo un semestre en San Francisco y estudió en SDSU,

“Entre màs clases de arte que tomaba, era mejor para mí”, dijo Barajas.

Cuando Barajas se graduó, se fue a trabajar como director de arte y diseñador en varias compañías, pero después de 30 años, decidió retirarse y empezó a trabajar más en su propia compañía que se llama, Diseños de Motivación. Diseños de Motivación son piezas de ilustración que se dedican a promover la educación bilingüe, diversidad y aprecio al patrimonio.

“Soy unas de las pocas personas que ha dedicado un tipo de esfuerzo a promover la educación bilingüe”, dijo Barajas.

Barajas dijo que cuando empezó su trayectoria en la educación, se sentía solo, y cuando el tubo sus hijos, decidió cambiar eso.

Se dedicó intensamente en su educación.

“Los papás tienen que tener el papel proactivo en la educación de sus hijos”, dijo Barajas. “Esto hará una gran diferencia en sus vidas”.

Los cuatro hijos de Barajas se han graduado de universidades y todos en menos de cinco años.

Barajas también asiste a escuelas donde va hablar con los jóvenes para motivarlos en no dejar los estudios. Los diseños de Diseños de Motivación son dedicados a los maestros, consejeros, padres y también estudiantes para enseñarles que sí pueden alcanzar su sueño de asistir a la universidad y enseñarles que hacer bilingüe también es muy importante.

“Voy hablar con los estudiantes y doy todavía más de lo que puedo dar a mi comunidad”, dijo Barajas. “Estoy constantemente haciendo eso porque si no lo hago yo pues, al ratito me muero y se quedó bastante de esa información sin ningún beneficio”.

Barajas dijo que en su tiempo libre, se dedica en pintar murales. Ha pintado murales en escuelas, restaurantes y Chicano Park. El pintó unos de los primeros murales en Chicano Park en 1973.

“Yo soy de esa generación donde no había estudios chicanos Hasta la primera época de los 70’s fue cuando pusieron estudios chicanos dijo Barajas. “Fue cuando se hizo protestas de Latinos y Afroamericanos para exigir derechos, y fue muy importante para mi pintar este mural con las caras de los revolucionarios ”

Los murales que ha pintado Barajas representan a las minorías.

Él a pintado a personas históricas como Dr. Martin Luther King Jr., Benito Juarez, Cesar Chávez, y Dolores Huerta.

Recientemente pintó un mural, con la ayuda de Los Ángeles de la Frontera, representando las dificultades que personas indocumentadas encuentran viviendo en los EE.UU.

También, ha pintado recuerdos de béisbol como bates, zapatos y base de bateador, pero los ha pintado con caras de minorías en el béisbol.

“Ha visto muchos jugadores mexicanos pero nadie conoce sus trayectorias, entonces, yo quise traerlo a la luz”, dijo Barajas, “Cosas como estas no nadamas hacen historia si no también pongo en practica mi pintura en algo productivo”

Barajas dedica su tiempo a su comunidad, algo que él dice no podía hacer antes.

Él es una voz para una comunidad que a veces no tiene voz.

Barajas dijo que su consejo para los que quieren dar a su comunidad es ser participante de él.

“Los quien agarra sus PhD o maestría, que no regresan y se olvidan de su comunidad”, dijo Barajas. “Participar es muy importante, que se envuelvan con su comunidad para que puedan ellos con el tiempo contribuir”.