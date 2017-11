Seth Malls conmemora los 120 años de SDSU a través de plática

Close Elizabeth Barboza Elizabeth Barboza





Close Modal Window Hang on for a minute...we're trying to find some more stories you might like.

Close

Close Modal Window Email This Story Send email to this address

Enter Your Name

Add a comment here

Verification



Send Email Cancel

Frente a un público de estudiantes, graduados y profesores, el profesor de antropología Seth Mallios se presentó el 9 de noviembre para conmemorar los ciento veinte años que San Diego State lleva sirviendo a la comunidad de San Diego.

Mallios, autor de “Hail Moctezuma: The Hidden Treasures of San Diego State”, ha llevado a cabo numerosos proyectos con el fin de preservar la historia y el legado de la universidad.

La universidad fue fundada con el nombre de San Diego Normal School en 1897, un año turbulento en todo el mundo, según Mallios, muy similar a nuestro tiempo.

Ese mismo año, las instalaciones de la universidad se mudaron del centro de la ciudad de San Diego a El Cajon Boulevard, donde iban a permanecer hasta 1921.

En 1929, la universidad fue relocalizada por última vez a Montezuma Mesa, territorio que una vez perteneció a los kumiai, afirmó Mallios, y tomó un momento para aclarar que los kumiai no son aztecas.

Originalmente, una escuela normalista, el nombre de SDSU se cambió varias veces entre el periodo de 1921 y 1974. Entre sus nombres, estaban “San Diego State Teachers College”, “San Diego State College” y “California State University San Diego”.

“San Diego State University” fue el nombre que se le otorgó a la universidad en 1974.

Mallios dijo que la universidad tiene una comunidad que está prosperando y fue divertido ver a personas de edades diferentes juntos durante su presentación.

“Somos el más viejo, grande y diverso institución en la región”, dijo Mallios.

“Creo que eso es increíblemente importante poder traer a las generaciones juntas”.

El profesor mostró gran interés por dos hechos en especial que han marcado la historia de SDSU.

El primero es la visita del entonces presidente John F. Kennedy el 6 de junio de 1963, poco antes de su muerte en Dallas. Kennedy dio uno de sus discursos más memorables ese día ante los graduados y fue otorgado el primer título honorífico de doctor honoris causa.

La visita de Martin Luther King Jr. es el segundo evento que Mallios considera eminente para la historia de la universidad pero que nunca recibió la atención adecuada por los medios de comunicación en 1964.

La fecha lo dice todo, señaló Mallios, un tiempo turbulento en la historia de los EE.UU.

King se presentó ante un público mayormente blanco que no lo recibieron con gran agrado, sin embargo, King dio uno de sus mejores discursos del siglo veinte en SDSU.

Para concluir su presentación, Mallios compartió un video de uno de sus grandes descubrimientos del campus en el edificio de Harvey Tower. Mallios y su equipo lograron restaurar un mural de los años treinta que ahora se encuentra en una pared de Love Library.

Una vez que finalizó su presentación, Mallios agradeció al público y tomó un tiempo para platicar con varios graduados de SDSU quienes rodearon al profesor.

Dr. Seth Mallios, profesor, arquitecto y arqueólogo ha contribuido a la comunidad de San Diego State por más de diez años.

“Puedes ver a tras a la historia (de SDSU) y ver que estudiantes enfrentaron problemas similares y muestra que somos similares”, dijo Mallios. “Cuando empecé aquí, un ex-presidente de SDSU me dijo que SDSU no tenía historia ni tradición. Yo he podido ver a través de los últimos 17 años gente empezando a emocionarse de SDSU ahora y su historia rica”.