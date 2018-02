Adela de la Torre expresa que apoya a indocumentados durante visita a SDSU

Hang on for a minute...we're trying to find some more stories you might like. Close

La Universidad Estatal de San Diego le dio la primer bienvenida a la nueva presidenta, Adela de la Torre, el 8 de febrero, con estudiantes, profesores, graduados y otros miembros de la comunidad asistiendo.

De la Torre es la primera mujer en la historia de SDSU de servir como presidente. Ella expresó su apoyo hacia los estudiantes indocumentados de la universidad.

“Yo quiero resaltar que yo apoyo a la facultad, empleados y estudiantes en tener acceso al sueño americano, a pesar de su estatus de inmigración”, dijo de la Torre. “Estamos aquí juntos.

De la Torre creó el primer centro de estudiantes indocumentados y AB540 en la Universidad de California Davis.

De la Torre le dijo a la audencia en español que todos tendrán la misma oportunidad para alcanzar su propio punto de éxito.

Cynthia Torres, coordinadora de la Área de Recursos para los Indocumentados en SDSU, tuvo la oportunidad de hablar con de la Torre después de su discurso.

“Yo le dije que estuve muy ansiosa de trabajar con ella y que apreciaba profundamente el comentario que hizo acerca de los estudiantes indocumentados”, Torres dijo. “Eso es parte de la justicia social. Eso es parte de quien somos como un campús”.

Roberto Hernández, profesor de estudios chicano y chicano, dijo que ha estado siguiendo la carrera académica de de la Torre y que está interesado en ver los cambios que traerá a la universidad.

“Ella tiene una trayectoria de avanzando la diversidad en el cuerpo estudiantil y en campo(académica) en sí misma”.

De la Torre fue seleccionada de un grupo de tres finalistas. Actualmente, de la Torre está sirviendo como el vice-rector de asuntos estudiantiles en UC Davis. Ella también fue la directora del programa de estudios chicano y chicana.

Chimezie Ebiriekwe, presidente de Estudiantes Asociados y quien fue parte del grupo quien seleccionó a la presidenta, expresó su emoción por la nueva presidenta y las calidades compartidas que hizo a de la Torre resaltar entre los otros candidatos.

“Ella sueña grande, y acá en la Universidad Estatal de San Diego, todos sueñan grande”, dijo Ebiriekwe. “La Universidad Estatal de San Diego está yendo en la dirección correcta, y Presidenta de la Torre va ser la quien nos va a empujar al final”.

Estudiantes también expresaron su entusiasmo en darle la bienvenida a una presidenta que representa cambio.

“Yo estoy tan entusiasmada de conocer a de la Torre”, dijo Tiffany Harris, estudiante de segundo año estudiando psicología. “Estoy entusiasmada en esta nueva época en la historia de SDSU”.

“Yo creo que este dia es grande en la historia de SDSU porque va cambiar las vidas de mucha gente por los próximo años”, dijo Martin Kruming, profesor de periodismo

“I think we’re at another point that is remarkable and that is the commitment of our students, faculty community to issues regarding social justice…This is critical in a binational region where we need to build bridges not only in the sense of understanding but it an attempt to create a kind world

De la Torre mencionó la importancia de la capitalización del estatús de SDSUcomo una institución que sirve a los hispanos.

diciendo que “nosotros necesitamos construir puentes” para permitir variedad de culturas, de perspectivas y experiencias.