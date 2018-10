Opinion: La universidad necesita tener espacios designados para estudiantes que fuman cigarros.

Hang on for a minute...we're trying to find some more stories you might like. Close

Estoy consciente que mi adicción al cigarro es probablemente lo más estúpido o lo más dañino que le hago a mi cuerpo. El fumar aproximadamente 60 cigarrillos por semana, lo cual serían 240 por mes, o 2,880 al año es algo bastante peligroso para mi salud.

Llevo alrededor siete años fumando cigarros, y aunque es una adicción de la cual no estoy bastante orgulloso, es algo que me ayuda a lidiar con estrés, ansiedad y hasta en momentos, de soledad.

Una de las primeras cosas que noté cuando me transferí a la Universidad Estatal de San Diego del colegio comunitario fue lo difícil que era fumar cigarros en el campus.

El fumar cigarro está prohibido en el campus de la universidad, y es difícil encontrar un lugar designado para poder fumar. La universidad necesita tener lugares designados para poder fumar cigarro. Entiendo que el fumar cigarrillos está prohibido por distintas razones. Estoy seguro que la mayoría de esas razones son vistas como puntos válidos y positivos para no permitir a los estudiantes fumar en el campus, pero aun así es un hecho que ocurre siempre, y el que traten de otorgar multas de $75 si eres visto fumando, no ayuda a nadie.

Si caminas por el campus, puedes ver que en ciertos lugares hay colillas de cigarro en campus. Y esto ocurre a pesar de que está prohibido el fumar cigarrillos. Estudiantes como yo encontrarán espacios en donde no transite mucha gente para poder fumar sin penas y sin problemas.

Un lugar que se ha convertido en el lugar designado no oficial para fumar es cerca de Hepner Hall, en unas bancas que están antes de bajar al área donde está el estanque de tortugas. Esa banca siempre está llena de fumadores o de gente que usa cigarrillos electrónicos.

De las veces que he llegado a fumar en este espacio no designado, nunca he recibido una queja de alguien que pase y le moleste el humo. Lo que acaba ocurriendo, es que como no hay ceniceros o botes de basura, las colillas de cigarro son tiradas en este espacio. Si este lugar fuera un espacio para fumar asignado y contará con un cenicero, no habría basura causada por los fumadores o colillas tiradas ensuciando el campus.

Otra de las razones por las cuales he visto que se prohíbe el fumar en campus universitarios en California es debido a que quieren disminuir el número de fumadores. El prohibir completamente el fumar en un campus no creo que ayude en hacer que la gente que ya fuma deje de hacerlo. Una persona con una adicción no se va limitar al hecho de que sea prohibido para no realizar dicha adicción. Yo llevo desde los 16 años haciéndolo, y aunque he querido dejarlo el hecho de que esté prohibido en la universidad, no es una de las razones por las cual estoy tratando de dejar el cigarro.

Si prohíben ciertos actos disfrazado de la fachada de que lo hacen por la salud y por el bien de los estudiantes, entonces deberían de prohibir la venta de otros productos que igual terminan siendo dañinos.

Uno al fumar sabe en lo que se está metiendo. Las cajetillas de cigarros que se compran en México contienen imágenes con el propósito de hacer que una persona deje de fumar. Algunas imágenes tienen pulmones negros, dientes sucios por causa del tabaco, o pies con gangrena. Aun así la gente fuma cigarros.

Y aunque si pienso en dejar de fumar completamente, no pienso hacerlo en un futuro cercano y no pienso hacerlo mientras siga siendo estudiante de SDSU. El fumar me ayuda calmar los nervios y la ansiedad que a veces es provocada por el estrés de ser estudiante de último año. No necesito estar estresado o buscando un lugar aislado dentro del campus de la universidad para fumar sin problemas o tener el miedo de ser multado.

El fumar en SDSU en este momento está prohibido, pero aun así, gente como yo que necesita satisfacer sus ganas insaciables de estar inhalando tabaco encontrará un lugar en donde hacerlo y lo seguirá haciendo.

Puede que mi adicción sea estúpida y ocasione en el futuro mi muerte, pero es más estúpido el hecho de que traten de prohibir algo que es legal de hacer. Hasta Disneylandia cuenta con lugares designados para fumar, y es un parque de diversiones familiar.