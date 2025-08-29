El equipo masculino de fútbol derrota 4-0 a Life Pacific tras una primera mitad lenta





Los Aztecas y los Warriors no son desconocidos en el campo. En la temporada 2023 jugaron en el SDSU Sports Deck, donde los Aztecas, clasificados en el puesto 18, ganaron 12-0.

El equipo masculino de fútbol de la Universidad Estatal de San Diego enfretó a la Universidad Life Pacific el jueves en el SDSU Sports Deck. Tras un comienzo lento, los Aztecas marcaron cuatro goles en la segunda mitad y derrotaron 4-0 a los Warriors.

Los Aztecas mantuvieron la posesión del balón desde el inicio, con 76 % en la primera mitad en comparación con el 24 % de los Warriors. Los Aztecas intentaron 20 tiros, cinco de ellos a portería, mientras que los Warriors lograron dos tiros, uno de ellos a la portería.

“Probablemente no haya sido nuestra mejor ejecución de la noche”, dijo el entrenador Ryan Hopkins. “Pero creo que hubo algunas acciones de ataque realmente buenas”.

Una de las mejores oportunidades que tuvo SDSU de anotar se presentó cuando el defensor de último año Christian Engmann disparó al poste derecho bajo, pero el portero de segundo año Ozzy Morales detuvo el balón.

En la segunda mitad, Josh Citron, jugador de último año de los Warriors, y Beckett Miller, mediocampista de primer año de los Aztecas, recibieron tarjetas amarillas. Estas tarjetas se les dieron a los jugadores después de que cometieron contacto físico con sus oponentes.

El primer gol del partido llegó tras una falta del jugador de último año de los Warriors, Sage Belanger, sobre el delantero de último año de los Aztecas, Terence Okoeguale. El mediocampista de último año Lleyton Imparato se encargó del tiro libre y Engmann finalizó la jugada con un gol en el minuto 58.

“Obviamente, un gran suspiro de alivio”, dijo Hopkins sobre el primer gol. “Así es como suelen ser este tipo de partidos. Creo que si hubiéramos marcado ese gol antes, quizá el partido habría sido un poco diferente y quizá habríamos conseguido un resultado mejor. Pero así es la vida. Les dije a estos chicos que, en gran medida, la vida es cómo respondes a las cosas”.

El tercer gol se anotó en el minuto 75, cuando el defensa de tercer año Israel Carrillo convirtió un tiro libre tras una falta de Citron.

“Honestamente, los tiros libres, los he estado practicando durante mucho tiempo”, dijo Carrillo. “Es decir, incluso después del entrenamiento me quedo y los practico, es como si tuvieras que lanzarlos como si fuera otro tiro de entrenamiento, ya sabes, afortunadamente entró”.

El último gol lo marcó Carrillo en el minuto 81, tras una asistencia del centrocampista de tercer año Carson Ballagh. Los dos goles fueron los primeros de Carrillo en la temporada.

“Izzy realmente dio un paso al frente por nosotros”, dijo Hopkins. “Podía jugar en muchas posiciones diferentes y no paraba de decirme que podía lanzar tiros libres, así que finalmente lo dejamos intentar uno y supongo que tenía razón”.

Al final del partido, los Aztecas registraton 34 tiros, incluyendo 12 tiros a la portería, mientras que los Warriors solo habían intentado cinco tiros, con un tiro a la portería.

Los Aztecas se enfrentarán a su rival local, la Universidad de San Diego, el lunes a las 5 p. m. en el Estadio Snapdragon.

“Bueno, son un buen equipo, acaban de ganar”, dijo Carrillo. “Nosotros también venimos de ganar, así que solo hay que prepararse mental y físicamente para darles una pelea en Snapdragon”.