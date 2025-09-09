San Diego Wave retira el número 13 de Alex Morgan y rinde homenaje a una leyenda





El domingo, casi un año después de jugar su último partido en el Snapdragon Stadium, el 9 de septiembre de 2024, Alex Morgan tuvo su camiseta retirada por el San Diego Wave Fútbol Club, tras la derrota 0-3 contra Houston Dash en el Snapdragon Stadium.

“Hace aproximadamente un año me paré frente a ustedes, me quité los zapatos de fútbol y lloré mientras daba un discurso”, dijo Morgan al iniciar su discurso en la ceremonia.

El 24 de junio, el Wave anunció que retiraría la camiseta de Morgan, convirtiéndola en la primera jugadora en la historia del club en recibir ese honor.

Morgan formaba parte del Wave desde diciembre de 2021, cuando el equipo disputó su temporada inaugural en 2022. Morgan ayudó al equipo a hacer historia al alcanzar los playoffs de la NWSL en su año inaugural en la liga y a ganar el Shield de la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL) la temporada siguiente.

“Esto es realmente especial, que esto ocurra en mi casa y poder ver lo que colectivamente hemos sido capaces de lograr en los últimos tres, tres años y medio como organización, es realmente impresionante”, dijo Morgan. “Y para mí, es un momento de orgullo poder celebrarlo con mi familia. Es difícil expresarlo con palabras, porque realmente nunca esperé que algo así fuera posible”.

Morgan, quien fue capitana del Wave durante sus tres años en el club, participó en 50 partidos, aportando 23 goles y nueve asistencias mientras lucía el número 13.

Tras colgar los zapatos de fútbol, un par de meses después, el 13 de mayo se anunció que se convertiría en inversora minoritaria de la franquicia, demostrando que no se está alejando por completo de San Diego.

“Este es solo el cuarto año de existencia, así que, como inversionista, mi esperanza es que esto siga creciendo y evolucionando, y eso incluye contar con una gran instalación, eso incluye contar con algunos de los mejores talentos, tanto a nivel nacional como internacional, y eso incluye, ya sabes, seguir teniendo temporadas ganadoras”, dijo Morgan. “Ya hemos tenido un shield, hemos tenido una challenge cup, pero ahora necesitamos, necesitamos un campeonato”.

Además de hacer historia en San Diego, Morgan ha representado de manera notable a los Estados Unidos. Es dos veces olímpica, con una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Verano de 2012 y una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Verano de 2020. También ganó títulos de la Copa del Mundo en 2015 y 2019.

Antes de terminar su carrera en su ciudad natal, jugó para Portland Thorns FC y Orlando Pride.

Fuera del campo, es madre y defensora del deporte femenino en la NWSL. La defensora Kennedy Wesley mencionó cómo Morgan ha tenido un impacto general en la liga.

“No solo poder ser fan suya, sino también ser su compañera de equipo en algún momento, algo que nunca soñé”, dijo Wesley. “Ver cómo ella ha abierto el camino, no solo para los deportes femeninos, sino también para las madres, las mujeres en los negocios y todas las áreas por las que es capaz de navegar, es realmente increíble, y es muy emocionante verla reconocida por eso. Hemos avanzado mucho, y ahora se celebra a las mujeres por todo eso”.

Morgan ha sido defensora de la igualdad salarial en los deportes femeninos.

“Es [su] participación y también su impulso en gran parte de la igualdad salarial para las mujeres en el fútbol internacional”, dijo la defensora Kyra Carusa.

El club destacó la carrera de Morgan en sus redes sociales, como Instagram, donde compartió un vídeo que se mostró en la ceremonia. El vídeo incluyó mensajes de jugadores y entrenadores, del alcalde Todd Gloria, del pitcher de los Padres Joe Musgrove, del entrenador de San Diego FC, Mikey Varas, y de Tony Gwynn Jr. El vídeo terminó con su esposo, el exfutbolista profesional Servando Carrasco, y su hija, Charlie Elena Carrasco.

Las redes sociales del club también compartieron fotos de una mesa de recuerdos afuera del estadio, donde los aficionados podían tomarse fotos y escribir cartas para Morgan.

Para celebrar el retiro de su camiseta, el Wave repartió 10,000 cintas para el pelo de color rosa, su accesorio característico, y muchas niñas lucieron coletas adornadas con cintas rosas en su honor. Los aficionados sostuvieron carteles en apoyo a AM13, y las jugadoras actuales del Wave mostraron su apoyo caminando por el túnel con camisetas de Alex Morgan.

Al finalizar el partido, el personal se apresuró al campo para preparar la ceremonia, que incluyó un escenario con carteles con el logo de los Wave y el número de la camiseta de Morgan. El escenario contaba con un podio y su camiseta enmarcada, mientras que detrás de él había máquinas que liberaban humo azul y rosa.

Cuando Morgan subió al escenario, los aficionados que se quedaron para la ceremonia le brindaron una ovación de pie, la aplaudieron y corearon su nombre repetidamente, aplaudiendo todos al mismo tiempo.

Durante su discurso, Morgan agradeció a las personas más importantes de su vida, incluyendo a sus padres, su esposo, la organización, sus excompañeras de equipo y sus aficionados.

Cuando mencionó a los aficionados, el público estalló en gritos.

“Hemos pasado por todo, los reflujos y los flujos, los momentos altos y bajos”, dijo Morgan. “Hay algo en los deportes que une a la personas, las pasiones, el simple hecho de ir a un partido, tener ese optimismo, pero también afrontar juntos los momentos bajos. Lo hicimos todo, y te aplaudo por venir cada día, por eso yo también vine cada día”.

Morgan se dirigió directamente a los aficionados más jóvenes, compartiendo su trayectoria y experiencia.

“Para las niñas y los niños en el estadio, esto no era una posibilidad para Alex, cuando tenía siete años”, dijo Morgan. “La Alex, de siete años soñaba con jugar fútbol, pero ni en mis sueños más salvajes podía imaginar estar aquí de pie y ver cómo retiraban mi número. Porque simplemente no era posible, y ahora sí lo es”.

Al final del discurso, una cuenta regresiva dio paso a la revelación de una pancarta con su apellido y el número de su camiseta, el 13, cerca de la Toyota Terrace, mientras humo rosa y azul llenaba el estadio y la gente aplaudía.

Morgan ha sido una figura fundamental del fútbol femenino en el deporte, y su legado no pasará desapercibido mientras surge la próxima generación de atletas femeninas.