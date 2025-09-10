Sergio ‘Checo’ Pérez regresará a la Fórmula Uno en 2026

A principios de este año escribí un artículo sobre la salida de Sergio ‘Checo’ Pérez de la parrilla de la Fórmula Uno (F1) para la temporada 2025. Esto dejó a muchos aficionados, como yo, con la decepción y la preocupación de que si este fuera el fin de su carrera en el automovilismo o si habría un posible regreso.
Para mí fue devastador enterarme de que Pérez no continuará con su equipo anterior, Oracle Red Bull Racing, una vez concluida la temporada 2024. Para entonces ya era demasiado tarde para que Pérez consiguiera un lugar en otro equipo para 2025, pues todos los asientos estaban ocupados, lo que lo dejó fuera de la temporada.
Como muchos fanáticos, me entristeció saber de su partida, ya que era uno de mis pilotos favoritos y también el de mi familia. Nos sentíamos orgullosos de tenerlo como representante de México, alzando la bandera en los podios de un deporte con poca presencia latina.
Sin embargo, como aficionada, me sentí decepcionada al no ver a Pérez en la parrilla esta temporada 2025. Aunque en la temporada 2024 tuvo una mala temporada, sé que es un piloto excepcional. Lo ha demostrado antes con experiencia; aporta conocimiento, es competitivo, y atrae patrocinadores. En mi opinión, un mal año no era razón suficiente para terminar su contrato.
Sin embargo, fue agradable verlo dedicando tiempo a sí mismo y a su familia después de 14 temporadas en el deporte.
En el artículo que escribí anteriormente lo concluí con: “Quiero creer que lo veremos nuevamente en la parrilla. O al menos sueño con verlo como piloto una vez más”.
Afortunadamente, ese sueño y esa esperanza se hicieron realidad. El 26 de agosto se anunció que Pérez sería uno de los pilotos de Cadillac en F1. Con un contrato de dos años junto a Valtteri Bottas como compañero de equipo. La noticia fue muy esperada debido a la incertidumbre sobre su regreso, pues a principios del año Pérez se mostró evitar dar información sobre un posible regreso.
Cadillac presentó oficialmente a sus pilotos; sin embargo, Pérez también publicó en Instagram un video emotivo en el que repasó su carrera, mostró el apoyo de los aficionados, la bandera de México y el circuito del Gran Premio de México. Expresó que no se trataba solo de él, sino de todos los que lo apoyan, además de agradecer y confirmar su regreso a la F1.
Entre los fanáticos también circularon opiniones sobre qué pilotos esperaban ver en el equipo Cadillac. Yo siempre confié en que un asiento sería para Pérez. Al mismo tiempo, entendía las opiniones de quienes pedían a un novato de categorías menores, a un piloto de otra categoría del automovilismo o incluso a un piloto estadounidense. Ya que Cadillac es una compañía y un equipo de los Estados Unidos (EE. UU.).
Creo que Cadillac tomó una gran decisión al elegir a sus pilotos. Ambos cuentan con muchos años de experiencia en la F1. Saben manejar bajo presión, conocen qué esperar de un auto de F1 y cómo contribuir a que el equipo sea competitivo. En general, su mayor aporte será la experiencia.
Este anuncio trae ilusión para la próxima temporada, ya que no solo habrá dos nuevos equipos y nuevas regulaciones, sino que Pérez y Bottas regresarán a la parrilla de la F1. Estoy emocionada de ver a Pérez nuevamente en acción, aunque intento mantener mis expectativas bajas. Cadillac es un equipo nuevo y sería poco realista esperar demasiado de los coches. Es poco probable que consigan podios o sumen puntos constantemente, pero, como aficionada, deseo de todo corazón que Pérez tenga una gran temporada de regreso.
Sé que la temporada 2026 con Cadillac será de ayudar a construir y guiar al nuevo equipo.
Una frase muy conocida que Pérez lleva en su casco, “NEVER GIVE UP”, tiene más sentido que nunca. No tuvo la mejor temporada en 2024; se separó de su equipo anterior, se quedó sin asiento para la temporada 2025 y ahora regresa oficialmente a la F1.