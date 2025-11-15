Crítica: los “looks” que brillaron en los Latin Grammy





El jueves 12 de noviembre se celebró la 26.ª edición de los Latin Grammy en Las Vegas, en el MGM Grand Garden Arena. Artistas como Bad Bunny, Los Tigres del Norte, Ivan Cornejo y Pepe Aguilar asistieron al evento y ofrecieron presentaciones inolvidables.

Los Latin Grammy son producidos por la Academia Latina de la Grabación, una organización “nonprofit” que se dedica a “criar, celebrar, honrar y festejar la música latina y a sus creadores”.

Como organizaciones independientes, los Grammy y los Latin Grammy presentan diferencias y similitudes en sus reglas, ejecución y en el mercado al que se dirigen. Sin embargo, ambos eventos mantienen las categorías principales: álbum del año, grabación del año, canción del año y mejor nuevo artista.

Dado que los Latin Grammy sirven como un espacio para que la comunidad latina muestre sus raíces y su herencia a través del arte, la moda desempeña un papel importante en la ceremonia de premiación.

Aquí hay una lista de celebridades que combinaron cultura y estilo en uno de los premios musicales más prestigiosos de la comunidad latina.

La cobertura visual de los atuendos de los Latin Grammy a la que hacemos referencia se puede encontrar aquí en Deadline.

1. Maluma

Según Today, el cantante colombiano Maluma debutó como presentador en los Latin Grammy, donde lució tan guapo como siempre. Maluma fue una elección perfecta para el papel de presentador al desfilar por la alfombra roja con un traje negro adornado con cristales.

Los detalles brillantes añadieron dimensión y textura, realzando lo que de otro modo habría sido un sencillo traje negro a medida. Su corbata parecía estar hecha de seda, destacando incluso entre los cristales. Maluma complementó su atuendo con joyas sencillas, como un anillo con una gran gema verde, aretes de diamantes y unas gafas de sol redondas de gran tamaño con cristales marrones que completaban su “look”.

2. Karol G

No solo ganó el premio a canción del año con Si Antes Te Hubiera Conocido, sino que la cantante colombiana lució espectacular al desfilar por la alfombra roja con un vestido negro sin tirantes y con escote en V.

El diseño, personalizado por Oscar de la Renta, incluía un detalle de plumas en la cintura que resaltaba su figura, y las lentejuelas del vestido la hacían brillar de pies a cabeza. Karol G optó por un solo anillo y un par de aretes largos verdes, aunque podría decirse que sus tatuajes funcionaban perfectamente como accesorios.

Aunque el vestido podía parecer minimalista y recordar al viejo Hollywood, su personalidad se reflejaba en las plumas, el brillo y el arte corporal.

3. Kacey Musgraves

El atrevido “look” escarlata de Musgraves fue nuestro favorito de la noche. Aunque no es parte de la comunidad latina, estuvo presente para cantar junto con Carin León. Lució un precioso vestido largo con pedrería que resaltaba su figura con patrones y diseños interpretativos. Los tirantes del vestido formaban una V que se unía en un escote en forma de corazón.

Una característica distintiva era el busto cónico del vestido, que recordaba al icónico sostén cónico de Madonna diseñado por Jean Paul Gaultier. Su “look” era la combinación perfecta entre seductor y sofisticado. Sus accesorios fueron minimalistas: solo un anillo y un par de aretes.

Su maquillaje era ligero, con excepción de unos labios rojos que hacían juego con el vestido, y el cabello lo llevó en rizos sueltos. En general, el “look” de Musgraves fue fenomenal y daba un recuerdo a los vestidos rojos de Marilyn Monroe y Jane Russell en la película “Gentlemen Prefer Blondes”.

4. Rauw Alejandro

No es de extrañar que el cantante y artista puertorriqueño Rauw Alejandro esté en la lista. Rebosaba confianza con un traje retro a medida en tonos burdeos. Llevaba la camisa morada abierta, lo que resaltaba sus tatuajes, y sobre el pecho lucía un collar con un cráneo cubierto de diamantes. Sus pantalones de cintura alta eran de un color burdeos intenso y, para unir la parte superior e inferior, llevaba un fajín negro.

Además del llamativo collar hecho por Alex Moss, sus accesorios incluían unas gafas de sol tintadas de negro y un reloj. El “look” de Alejandro podría describirse como el traje de un matador, un torero.

5. Alejandra Espinoza

La presentadora de televisión Alejandra Espinoza lució un precioso vestido de gala rosa pálido con una cola mediana, diseñado por Francis Libiran. El vestido recordaba al de Barbie en El lago de los cisnes. Lo acompañó con uñas acrílicas redondeadas de color rosa bailarina que resaltaban sus anillos de diamantes, y su maquillaje era glamuroso, con un peinado recogido en una coleta perfecta.

Este vestido llamó la atención porque era diferente al de las demás: no era ajustado, la falda tenía tul que le daba un aspecto fluido y contaba con cola, lo que lo hacía destacar de manera elegante.

6. Tó Brandileone

El artista brasileño Tó Brandileone lucía un “look” elegante y formal, que combinaba una estética moderna y desenfadada con un corte similar al de un traje a medida. También se le otorgan puntos extra por no elegir el negro, color que muchos hombres suelen preferir para eventos. Brandileone llevaba gafas de color marrón, al igual que Maluma, y su atuendo era similar al de Ivan Cornejo, que también optó por el marrón, aunque en un estilo más informal.

7. Nicki Nicole

Otra hermosa artista latina que retrató la feminidad en la alfombra roja, pero con un estilo más oscuro, fue la cantante argentina Nicki Nicole. Lució un vestido ajustado color piel cubierto con encaje negro, con una abertura en el centro que le daba un toque sensual, complementado con tacones negros y guantes largos del mismo material. Su “look” se completaba con labios rojos y un ligero rizo en el cabello. Al igual que el vestido de Musgraves, el de Nicole recordaba a Marilyn Monroe, evocando sus icónicas fotos con un negligé de encaje negro de 1952.

8. Grupo Frontera

Antes de subir al escenario junto al legendario Carlos Santana para la actuación inaugural de la noche, Grupo Frontera hizo una memorable aparición en la alfombra roja. Cada miembro aportó su estilo único a su atuendo, sin perder la coherencia como grupo. Completaron su “look” con estampados, sombreros, gafas de sol y colores llamativos.

Una de las tendencias más observadas en los Latin Grammy de este año fueron los colores negro y rojo, junto con prendas minimalistas y estilizadas. Aunque el rojo suele asociarse con el poder y la sofisticación, es una elección arriesgada durante la temporada de premios, ya que la mayoría de las alfombras son rojas. Sin embargo, quienes vistieron de rojo en esta lista lograron destacar y brillar. La mayoría de los artistas optó por el negro, un color sencillo, tradicional y elegante. En esta ceremonia, menos fue más: estaba claro que los artistas eran los protagonistas y que su ropa y accesorios estaban allí para realzar su éxito.

Como latinas, estos premios, que destacan a los artistas latinos, nos brindan un profundo sentido de pertenencia y reconocimiento. Para la comunidad latina, es importante ver cómo se celebra a estos artistas no solo por sus logros musicales, sino también por el impacto cultural que tienen en el mundo.

Estos han sido nuestros “looks” favoritos de los Latin Grammy; pudimos ver la personalidad y la individualidad de los artistas a través de sus elecciones de moda.

¿Coincides con nuestra opinión sobre los mejores vestidos?