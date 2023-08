Topaz se enfrenta un retraso de construcción sin viviendas temporales dejando estudiantes ‘frustrados’

Un retraso en el desarrollo de los Apartamentos Topaz han forzado a mas de 100 estudiantes que firmaron acuerdos de pre alquiler a buscar donde vivir—dos meses antes del comienzo del semestre de otoño 2023 en San Diego State University.

Topaz informó a los que pre alquilaron (atra vez de correo electrónico en Mayo) que los apartamentos no van estar listos para el comienzo de el semestre. La construcción en “Moctezuma Road,” empezó en otoño 2021. El proyecto tiene 53 unidades, 169 camas en total para alquilar individualmente, cinco inquilinos comerciales en la planta baja y otras comodidades para residentes, en lo cual todavía están bajo construcción.

No hay claridad si los futuros ocupantes fueron avisados sobre el retraso debido a información contradictorio de estudiantes y oficiales de Topaz.

Sin embargo, una solución de termino corto, fue presentado en el primer correo electrónico. Topaz ofreció viviendas y servicios de transportación provisionales para estudiantes que conmutan hacia y desde el campus hasta que estén listos los apartamentos.

Sin embargo, un segundo correo electrónico fue mandado diciendo que las viviendas provisionales ya no serian una opción.

Según la fuente de NBC San Diego y su cobertura sobre el contenido de los correos electrónicos, Topaz “no pudo acomodar” a todos los interesados.

Unos estudiantes residenciales no se sorprendieron sobre el retraso, pero se sintieron frustrados que la solución temporal fue quitada.

Ella Albagdadi, una estudiante de cuarto año completó su acuerdo pre alquiler en Enero de este año. Albagdadi dijo que visitó el edificio muchas veces y no miraba un progreso visual. Después que Topaz anunció que no podían asegurar viviendas temporales, se sintió incomoda que se inscribió en un apartamento diferente con compañeros de habitación, sabiendo que se iba a ir en unos meses para una unidad singular en Topaz.

“No se porque nos prometieron (vivienda), especialmente en la marqueta de San Diego si no tenían nada alineado,” dijo Albagdadi. “Estaba ocupada preocupándome en el servicio de transportación porque me quedo tarde estudiando en la biblioteca pero ahora (el servicio de transportación) ni es una opción. Pero si estoy en una mejor posición que (los estudiantes fuera de la ciudad) que no tienen donde ir.”

A pesar del retraso y la inhabilidad para asegurar viviendas temporales, Topaz esta ofreciendo reembolsos a estudiantes que cancelan su alquiler.

Incentivos financieros, incluyendo crédito de renta, han sidos ofrecidos a estudiantes para mantener su alquiler aplazado o moverse en los apartamentos el proximo semestre.

Bob Hetherington, el portavoz comunitario de Topaz, dijo que Topaz proveyeron información de viviendas disponibles a través de Airbnb, VRBO, y otras opciones locales.

Julia Lima, otra estudiante, escogió irse por la ruta de cancelación y se movió a otro apartamento con su compañera de habitación. Su padre, Mario Lima, estuvo de acuerdo que los reembolsos son conclusiones razonables.

“Entiendo que es una situación difícil, pero hay muchas cosas involucradas cuando escoges un lugar donde vivir,” dijo Mario Lima. “(Familias) pasan meses — hasta un año buscando y visitando lugares.”

La fecha de apertura para Topaz es el 15 de Octubre, pero unos estudiantes estan ansiosos. Albagdadi dijo que no esta confiada que los apartamentos van a estar listos en esa fecha, pero se ha quedado con su arrendamiento y espera moverse en los apartamentos (Topaz).

“(Topaz) no tiene motivadores para completar la (construcción) ahorita, porque muchos estudiantes estan cancelando y están recibiendo malas criticas con esta situación,” dijo Albagdadi. “A la misma vez, voy hacer un ‘super senior’ y quiero vivir en un lugar, espero que todo salga bien.”

A pesar de estas preocupaciones, Hetherington está convencido que el edificio va estar completado y dijo que la construcción y equipo de desarrollo tomaron pasos para hacer un avance puntual.

“Aunque circunstancias no vistas pueden suceder con los proyectos sofisticados de construcción, estamos comprometidos a entregar los Apartamentos Topaz y proveer una vivienda de calidad para nuestros residentes para Octubre,” dijo Hetherington.

Esta historia está en curso.

