Estén atentos a estos artista latinos que se presentarán en Coachella Valley Music And Art Festival

El Coachella Valley Music and Arts Festival anunció su alineación el 20 de noviembre de 2024. Este festival está dividido en dos fines de semana donde empieza hoy el 11 hasta el 13 y del 18 al 20 de abril.

Serán dos fines de semana llenos de música y variedad de géneros. Además, el festival se puede ver por YouTube, sin necesidad de asistir en persona. Estos son los artistas latinos que tocaran en Coachella 2025.

La alineación de hoy, 11 de abril, incluye a The Marías, Ca7riel & Paco Amoroso, Los Mirlos, Thee Sacred Souls, Coco & Breezy y Vintage Culture.

The Marías es una banda de pop formada por la cantante puertorriqueña María Zardoya y sus amigos, quienes forman parte del grupo musical. Han colaborado con artistas como Bad Bunny, Cuco, Eyedress y otros. Según Genius, algunas de sus canciones más populares del grupo son: “Cariño”, “Otro Atardecer”, donde participaron en la canción de Bad Bunny, “No One Noticed” y “I Don’t Know You”. The Marías también se presentarán en Lollapalooza el 31 de julio y en el Shaky Knees Music Festival el 19 de septiembre.

Por otro lado, el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso ofrece una mezcla de hip hop, pop y música electrónica. Son reconocidos por su participación en el Tiny Desk Concert de NPR Music. Según Remezcla, algunas de sus canciones esenciales son : “OUKE”, “LA QUE PUEDE, PUEDE”, “DUMBAI”, “El ÚNICO”, “BABY GANGSTA” y otras más.

La alineación del sábado incluye a Alok, Ivan Cornejo, El Malilla, Rawayana, Gustavo Dudamel y LA Phil.

Anitta iba a ser una de las artistas del sábado, pero desafortunadamente canceló su actuación por razones personales.

Alok es un DJ y músico brasileño conocido por su exitosa carrera en la música electrónica. Según Insomniac, es el segundo artista del género con más seguidores en Instagram y fue clasificado como el cuarto mejor DJ del mundo en 2022, según la encuesta Top 100 DJs de DJ Mag. Su estilo musical se centra en el hyper-techno y el dance-pop. Según Discotech, algunas de sus canciones más populares son “Deep Down”, junto con Ella Eyre, Kenny Dope y Never Dull, “LET’S GET FKD UP” en colaboración con Mondello’G, CERES y Tribbs, “Hear Me Now” con Bruno Martini y Zeeba.

Ivan Cornejo, artista mexicoamericano conocido por su estilo de música regional mexicana con influencias del indie alternativo. El 19 de julio de 2024, Cornejo sacó su nuevo álbum titulado, MIRADA. Según Genius, es reconocido por su canción más popular, “Está Dañada” y “Donde Estás”. También es conocido por su participación en otras canciones con artistas conocidos: “RELOJ” de Peso Pluma, “HASTA LA MUERTE” de Eslabon Armando. Cornejo iniciará la segunda parte de su gira MIRADA TOUR este abril en Coachella y seguirá su gira por otras ciudades en los Estados Unidos hasta concluir el 22 de junio en Sacramento.

La alineación del domingo incluye a dos artistas latinos: Junior H y Arca.

Junior H, reconocido cantautor mexicano, donde su género musical es regional mexicano y los corridos tumbados. Ha colaborado con artistas como Peso Pluma, Grupo Frontera y otros.Según el sitio web Genius, su canción “Ella” es una de sus más populares. Junior H tambien tiene canciones populares con diferentes colaboración: “BIPOLAR”, de Peso Pluma, junto a Jasiel Nuñez “LADY GAGA”, también de Peso Pluma con Gabito Balleseros. También, “Volver Al Futuro” colaboración con Óscar Maydon.

Según Luminate, en su informe sobre el medio año de 2024, reveló que la música latina continúa creciendo en EE.UU., especialmente la música regional mexicana, que es uno de los subgéneros más populares en el país.

Ya sea que asistas al Coachella Valley Music and Arts Festival o lo veas por YouTube, ¿qué artista te gustaría ver en los escenarios?