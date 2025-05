Programas de televisión para disfrutar este verano

Con las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina, para algunos significa tiempo para relajarse en casa. Es el momento perfecto para ponerse al día con las series que estrenaron nuevas temporadas o que se estrenarán durante el verano.

Estas son recomendaciones, organizadas por categoría, sobre qué series deberías empezar a ver o simplemente recordatorios de sus nuevas temporadas.

Suspenso

The Last of Us: Basada en un videojuego popular, combina ciencia ficción distópica, suspenso, acción y más. Está disponible en la plataforma de streaming HBO Max. Su segunda temporada se estrenó 13 de abril. Los episodios se realizaron semanalmente, pero el programa se ha completado y ahora puedes disfrutarlo sin esperar cada episodio. Fue un estreno emocionante para muchos fanáticos de la serie que esperaban con ansias esta temporada.

The Night Agent: Una serie de acción y suspenso centrada en Peter Sutherland, un agente del FBI que trabaja en un puesto de bajo nivel en la Casa Blanca. De repente, se ve envuelto en una conspiración dentro de la Casa Blanca y no sabe a quién confiar. La segunda temporada se estrenó el 23 de enero de este año. Se ha convertido en una de las series más populares de Netflix y ya fue renovada para una tercera temporada que llegará el próximo año.

Squid Games: La tercera temporada se estrenará en Netflix el 27 de junio. Es la oportunidad perfecta para que los espectadores comiencen a ver la segunda temporada, si aún no lo han hecho, o simplemente para volver a ver la temporada anterior y estar preparados para la tercera. Estrenada por primera vez en 2021, Squid Games se convirtió en una sensación entre los fanáticos de los thrillers de conspiración, el suspenso, la acción y más. La tercera temporada empieza donde termino la segunda temporada.

The White Lotus: Una serie de televisión extremadamente popular desde su estreno, debido a sus giros cautivadores, el misterio y el drama. Según IMDb, se centra en los huéspedes y empleados de hoteles o resorts de lujo durante su estancia, mostrando cómo sus vidas se entrelazan. La tercera temporada se estrenó en febrero de este año. Lo bueno es que, si comienzas a verla ahora, no tendrás que esperar nuevos episodios cada semana y podrás disfrutarla a tu ritmo.

Drama

The Summer I Turned Pretty: El género de la serie combina romance, drama y más. La serie se trata de Belly, protagonizada por Lola Tung, quien cada verano viaja con su mamá y hermano a a Cousins Beach para visitar a la mejor amiga de su mamá, Susannah, interpretada por Rachel Blanchard. Susannah tiene dos hijos, Conrad y Jeremiah Fisher, y Belly se ve envuelta en un triángulo amoroso con ambos hermanos.

La tercera temporada que es la ultima, se estrenará este verano, el 16 de julio, en Prime Video. Muchos fanáticos están ansiosos por saber si la serie seguirá la trama de los libros o tomará un rumbo diferente. Es un buen momento para ponerse al día con toda la serie.

Dramas médicos

Grey’s Anatomy: Un drama médico con romance que ha estado al aire desde 2005. Su temporada 21 aún está en curso; comenzó el 2024 y concluye la temporada el 15 de mayo. Este verano puede ser una gran oportunidad para ponerse al día con Grey’s Anatomy, conocer a todos los nuevos personajes y seguir las historias de los médicos en el hospital de Grey Sloan Memorial.

Deportes

Drive to survive: La séptima temporada se estrenó el 7 de marzo en Netflix. El verano es la oportunidad perfecta para ponerse al día y disfrutar viéndola. Drive to Survive es un documental centrado en la Fórmula 1 y en los eventos de la temporada anterior que no se muestran durante las transmisiones, incluyendo lo que sucede entre los diferentes equipos y pilotos: los dramas, frustraciones y celebraciones posteriores a las carreras que no se ven durante las transmisiones de carrera.

F1: The Academy: La primera temporada se estrenará oficialmente en Netflix el 28 de mayo. Será un documental de siete partes que seguirá la temporada 2024 de la F1 Academy.

Running Point: Una serie de Netflix estrenada el 27 de febrero de este año que combina comedia y deportes. La protagonista es la actriz Kate Hudson quien interpreta aIsla Gordon, una mujer que asume el control del negocio familiar. Se convierte en presidenta del equipo de baloncesto, tratando de demostrar que es capaz de liderarlo.

Comedia de situación

Abbott Elementary: Una comedia que se centra en los profesores de la Escuela Primaria Abbott y su dedicación a sus alumnos, con el objectivo de crear un entorno seguro y de aprendizaje, a pesar de los recursos limitados de una escuela pública. Es una serie divertida y casual, ideal para quienes buscan algo más relajado.

El verano es la oportunidad perfecta para ponerse al día con las nueva temporada, ya que la interrupción de los exámenes, tareas y otras actividades escolares ha llegado a su fin, a menos que comiencen las clases de verano. ¿Vas a ver alguna de estas nuevas temporadas o series recomendadas?