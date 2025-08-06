Caloncho lanza nueva gira y comparte lo que “Tofu” significa para él





El cantautor mexicano Óscar Alfonso Castro Valenzuela, más conocido como Caloncho, llevará su música al escenario en San Diego el 7 de agosto, en el auditorio The Magnolia, en El Cajon. Este concierto dará inicio a los shows en Estados Unidos para su gira, “Ven A Mi Show”.

En esta gira, Caloncho compartirá el escenario con el dúo mexicano Daniel, Me Estás Matando en ocho conciertos a lo largo del país. Junto con Daniel Zepeda e Iván de la Rioja, el concierto combinará indie y tropical pop con bolero glam para ofrecer una noche de narración inmersiva.

“El tour es algo muy bonito; siento que es como la cereza del pastel”, dijo Caloncho. “Es parte de la recompensa que uno se pone en el camino de la música, porque es justo cuando conectas con las personas, cuando vas a lugares nuevos, comes comidas ricas, haces nuevas amistades”.

Este tour presentará el álbum “Tofu”, nominado al Latin Grammy como mejor álbum vocal pop el año pasado. Con tres nominaciones previas al Latin Grammy , incluyendo mejor álbum de cantautor en 2022, mejor nuevo artista y mejor álbum alternativo en 2014, Caloncho ha dejado su huella en el mundo de la música. Tras realizar giras por Norteamérica, América del Sur y Europa, ha logrado consolidar una plataforma para compartir su sonido con el mundo.

“Lo que más me inspiró para hacer este álbum fue un proceso introspectivo, de gratitud”, dijo Caloncho. “De la rutina de la mañana, de las personas que amo y con quienes convivo; del café, las bicicletas, del sol y la naturaleza”.

Conocido por su música orgánica, Caloncho da vida a un álbum que captura el significado de ser humano, de vivir y disfrutar. Y es esa sensación exacta la que Caloncho quería que el nombre “Tofu” representará.

“Representa muchísimas ideas, una manera de entender la vida”, dijo Caloncho. “Buscar el balance; al final de eso se trata la realidad: del sabor que le pongas”.

La experiencia humana no solo es una parte importante de la música de Caloncho, sino también de su identidad como artista. Quiere que sus aficionados disfruten la mejor experiencia posible, porque entiende lo personal y espiritual que puede ser asistir a un concierto. La mejor retroalimentación que recibe del público se refleja en las reacciones físicas que observa durante sus presentaciones.

“Que la cantas y alguien está sintiendo algo bonito, está haciendo un nuevo recuerdo”, dijo Caloncho. “Alguien se está abrazando, alguien se está acordando de alguien o de alguna situación en particular con la que relaciona a la canción, y eso me parece magia, de verdad, muy emocional y espiritual”.

Eso es lo que valora la música de Caloncho: va mucho más allá de la letra y el sonido. Sus canciones representan un estado mental, un mensaje para la vida. No es necesario memorizar o analizar su discografía, ni siquiera saber español para entender lo que él crea. Involucra todos los sentidos: sus fans pueden oler, tocar, sentir y ver su paisaje musical. El ambiente que generará esta gira se corresponderá directamente con lo que representa la música de Caloncho.

“El tour es increíble y una manera de darle vida a las canciones”, dijo Caloncho. “Una cosa es la grabación, es bellísimo el proceso de estudio y escucharlo en audífonos, pero ya en vivo, con presión sonora, es magia”.