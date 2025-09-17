Cuco traerá su gira Ridin’ a The Sound en Del Mar





El 18 de septiembre, el cantautor Cuco dará el tercer concierto de su gira Ridin’ en la sala de conciertos The Sound, en Del Mar.

Omar Banos, más conocido como Cuco, es un artista mexicano-estadounidense de Hawthorne, California, que se introdujo en la música de forma autodidacta. Entre sus canciones más conocidas están Lover is a Day (2016) y Lo Que Siento (2017), y su último álbum, Fantasy Gateway, se estrenó en 2022.

El álbum Ridin’, que salió a la venta el 9 de mayo, incluye 17 canciones, algunas en inglés y otras en español. Cuco comenzó a dar pistas sobre su primera canción, “ICNBYH” (I can never break your heart), a principios de febrero.

Poco después, el 14 de marzo, salió la segunda canción del álbum, My 45, con su video oficial. Con la colaboración del rapero Jean Carter y protagonizada por la actriz Xochitl Gomez, la canción rinde homenaje a la ciudad natal de Cuco y ofrece un vistazo a la cultura automovilística, dos temas recurrentes en este proyecto.

“Es simplemente mi carta de amor a Los Ángeles, eso es lo que es en realidad”, dijo Cuco. “Eso es lo que he estado promoviendo”.

En esta carta de amor, Cuco explora una nueva mezcla de sonidos que combina su característica psicodélica de sueño con influencias latinas y tonos conmovedores que acentúan el romanticismo y la angustia reflejados en sus canciones. Aunque dedicó mucho esfuerzo a todos los aspectos esenciales de la música, Cuco expresó la emoción que aportó su voz al álbum y la importancia del canto en el proceso.

“Aprendí mucho”, dijo Cuco. “He estado superando los límites de mi voz y mi rango vocal, y supongo que he descubierto que mi voz puede hacer muchas cosas que no sabía que podía hacer.

Así que eso fue realmente genial. También aprender a sincronizarme con mis instrumentos y grabar en cinta y todo ese tipo de cosas que nunca había hecho antes, especialmente hacerlo para un álbum completo, es muy diferente”.

Para celebrar la cultura con la que creció, la parte californiana de la gira de Cuco comenzará durante el Mes de la Herencia Hispana. Su concierto en Los Ángeles se realizó en la víspera del Día de la Independencia de México. Cuco prioriza el sentido de pertenencia y la seguridad dentro de su comunidad, y el ambiente de sus conciertos siempre será inclusivo, sin importar quién asista.

Defender a sus fans y a su comunidad es algo que Cuco seguirá haciendo en estos tiempos difíciles, y su agradecimiento por sus fans se puede ver en el ambiente de la cultura chicana moderna como artista.

“Creo que siempre [los conciertos] han sido un buen espacio para todos los fans, especialmente para los hispanos”, dijo Cuco. “Creo que he visto a mucha gente de diferentes países en los conciertos y creo que en estos tiempos, puede ser un poco difícil… Es difícil ver [redadas de inmigración] sucediendo, así que claro, la prioridad es que todo el mundo pueda estar a salvo”.

Cuco no solo se preocupa por sus fans, sino que también enfatiza la importancia de su bienestar durante sus giras. Revela que la vida en la carretera es una experiencia más positiva y divertida porque él está cuidando su cuerpo y su mente. Además, aprecia la productividad que obtiene mientras viaja, lo que le permite crear más música.

“Creo que desde que volví de la pandemia y adopté una mentalidad más saludable en cuanto a cómo lidiar con las giras y a mí mismo, mi mente y mi cuerpo, lo estoy pasando genial”, dijo Cuco. “Cada vez que salgo de gira, estos últimos dos o tres años han sido increíbles, siempre estoy emocionado por volver a la carretera”.

En realidad, Ridin’ es más que una historia de amor y dolor que surge de disfrutar de la vida; también refleja el tipo de artista que es Cuco. Escribe música que le encanta escuchar sobre las personas que forman parte de su vida, las que se han ido y, lo más importante, el impacto que han tenido en él.

Sus videos oficiales los graba con sus amigos porque su música nunca es forzada ni preparada: debe ser coherente y parecer que todo pertenece. Se inspira en el mundo que le rodea, y ese tipo de espontaneidad es lo que brilla a lo largo de su álbum.

“Solo espero que [los fans] lo disfruten, que lo escuchen cuando conducen, patinan o caminan”, dijo Cuco. “Supongo que nunca se sabe lo que va a pasar con la música; siempre intento hacer algo diferente cada vez”.