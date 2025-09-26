Cuco ofrece un espectáculo inolvidable con nuevas y viejas canciones





El 18 de septiembre, se podía ver una fila alrededor del edificio The Sound, en Del Mar. Los fans llegaron temprano con la esperanza de conseguir un lugar cerca del escenario para tener la mejor vista del cantante Cuco.

El artista mexicano-estadounidense Cuco, quien lanzó su álbum Ridin’ el 9 de mayo, se encuentra de gira nacional y San Diego fue su última parada en California.

Cuando los fans finalmente pudieron entrar al edificio, corrieron hacia el escenario, donde los fieles aficionados llenaron rápidamente el local con su presencia y entusiasmo.

La presencia de Cuco se sentía en todo el edificio antes de que comenzara el espectáculo. Luces azules iluminaban la sala y el telón de fondo mostraba el nombre del cantante en letras rojas grandes. Sobre el nombre había un dibujo de la Virgen de Guadalupe y, debajo, un dibujo de un querubín. Rosas rojas y cadenas en forma de corazones bordeaban la imagen central, un diseño que rendía homenaje a la portada de su álbum Ridin’.

El público estalló en porras cuando las luces comenzaron a parpadear y el ritmo familiar de una canción de Cuco sonó por los altavoces. “Cuco, Cuco, Cuco”, coreaba la multitud junto al escenario, sabiendo que el espectáculo estaba por comenzar. Cuando su banda empezó a tocar, las luces cambiaron de inmediato a verde, blanco y rojo. La bandera mexicana brillaba en el escenario cuando Cuco hizo su entrada.

“¡Vamos, San Diego!”, gritó Cuco. “¿Cómo se sienten?” Mientras los fans respondían con gritos de felicidad, Cuco caminó por el escenario para saludar a ambos lados del público.

“¡Empecemos el espectáculo!”, dijo Cuco.

El show comenzó con la canción, Ridin’, seguida de inmediato por Phases, ambas de su álbum más reciente.

El artista demostró rápidamente su talento y versatilidad al tomar la guitarra y cantar su primera canción en español de la noche, Piel Canela, lanzada en 2020. Inspirado por la música latina y las baladas románticas para este álbum, la selección de canciones resultó simbólica.

Cuco se aseguró de mostrar su amor a sus seguidores de toda la vida al cantar Amor de Siempre, una canción de su primer álbum autoeditado en 2016, wannabewithu. Ese álbum hizo famoso al cantante bilingüe y definió su estilo de pop psicodélico de recámara.

“¿Dónde están mis fans de toda la vida?”, preguntó Cuco al público. “¿Algunos conocen esta canción?”.

Estaba claro que los aficionados habían seguido la trayectoria de Cuco desde el principio, ya que se escuchaba a los fans cantar en coro más fuerte que el propio artista. Cuando Cuco giró el micrófono hacia el público, los papeles se cambiaron y fue él quien recibió la actuación.

Con esta canción, el multiinstrumentista Cuco mostró su talento con la trompeta.

Cuco continuó con una actuación nostálgica con Bossa No Sé, una canción de su álbum Para Mi, de 2019, en la que colabora con Jean Carter. Sorprendió al público cuando Carter subió al escenario al comenzar su parte de la canción.

Con Carter en el escenario, era lógico que Cuco tocara una de las canciones más esperadas de la noche, My 45. La amistad entre los cantantes era evidente en la forma en que compartían el escenario y apreciaban el talento del otro, dando vida a la canción.

Cuco hablaba regularmente con el público para asegurarse de que todos se la pasaran bien y estuvieran cómodos. Su presencia alegre era contagiosa mientras interactuaba con los fans, que le gritaban “Te quiero” desde todos los rincones de la sala.

Durante las siguientes canciones, Cuco continuó con su estilo romántico, pero regresó a sus raíces dream pop y psicodélicas con First Of The Year, Hydrocodone y Feelings.

Fiel a su identidad, Cuco ofreció una inspiradora interpretación de cumbia con Llorar de los Socios del Ritmo, frente a las luces mexicanas: verde, blanco y rojo. El público la reconoció de inmediato y empezó a gritar y bailar. Entre la multitud se podían ver miembros ondeando sus propias banderas mexicanas.

“¡San Diego!”, gritó Cuco. “¡¿Dónde está mi raza?!”

Cuco continuó la noche con canciones de la versión de lujo de su álbum Ridin’, que se había lanzado el 12 de septiembre. También continuó con canciones de álbumes anteriores, ofreciendo una actuación dinámica que satisfecho a todos los fans, tanto antiguos como nuevos.

Cuando el espectáculo empezó a llegar a su fin, Cuco sabía que no podía abandonar el escenario sin complacer una de las peticiones más solicitadas.

“Regresemos en el tiempo”, dijo Cuco.

El público respondió con gritos cuando comenzó a tocar Lover Is a Day. Fue un momento surrealista, ya que no hubo un instante en el que alguien del público no cantara.

“Muchas gracias a todos por estar aquí esta noche”, dijo Cuco. “Estoy súper, súper agradecido, ustedes agotaron esta m***** [el concierto] ”.

Antes de que terminara la noche, Cuco cambió el ambiente y ofreció una intensa y apasionada interpretación con la guitarra, mostrando al público sus habilidades con el instrumento.

“He pasado una noche increíble”, dijo Cuco. “Espero que hayan disfrutado de la música…La siguiente canción es la última del setlist, pero ustedes la conocen. Es una canción sobre cómo me siento”.

Cuando comenzó Lo Que Siento, quedó claro que la actuación sería un dueto entre Cuco y sus admiradores. La sonrisa en el rostro del cantante mostraba que estaba feliz de compartir este momento y que así debía ser apreciada la canción.

Por suerte para los fans, Cuco decidió cantar una última canción. Con una increíble interpretación de trompeta, cerró la noche con We Had to End It, de su álbum Songs4u de 2017.

Todo el concierto fue una muestra del amor por el que los artistas buscan durante su carrera: escuchar al público cantar sus propias canciones. Así, aunque Cuco estaba en el escenario, disfrutó del espectáculo tanto como sus fans.

“Muchas gracias a todos, los quiero”, dijo Cuco.