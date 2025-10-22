Halloween en SDSU es un maratón, no una corrida: Guía para disfraces de último minuto o hechos en casa





Editors note: This article was written in English by Laura Brill and translated into Spanish by Esmeralda Hernandez Cardenas.

*Nota de la editora: Este artículo fue escrito en inglés por Laura Brill y traducido al español por Esmeralda Hernandez Cardenas.

Halloween en la Universidad Estatal de San Diego es probablemente la festividad más grande y celebrada del año entre los estudiantes. Frecuentemente comparadas con el Super Bowl de las fiestas estudiantiles, las celebraciones suelen durar al menos dos fines de semana, dejando a muchos estudiantes con un serio dilema: ¿qué ponerse?

Con una cultura centrada cada vez más enfocada en lo digital, puede haber mucha presión para tener un disfraz nuevo para publicar en redes sociales en cada fiesta o evento, junto con la presión de que cada disfraz debe estar a la moda y bien elaborado como el anterior.

Entre las fiestas de último minuto y los gastos de los disfraces, puede ser abrumador encontrar una idea que te haga sentir bien, sea reconocible, llegue a tiempo y no te deje sin dinero.

Una forma de encontrar suficientes disfraces para cada fiesta es mirar en los medios populares. Cada año, las redes sociales influyen en lo que las personas usan en Halloween, y 2025 ha tenido su buena dosis de tendencias, películas y música.

La mayoría de estos disfraces se pueden hacer con cosas que ya tienes en tu clóset. O bien, son igual de fáciles de conseguir de forma rápida y económica si necesitas una opción de último minuto para completar tu lista de disfraces.

Idea #1: Superman

La película “Superman” de James Gunn fue uno de los estrenos más grandes del año, lo que convierte a Superman, o Clark Kent, en una excelente opción de disfraz. Este disfraz es bastante neutral en cuanto al género y solo requiere unos pocos elementos.

Unas gafas negras clásicas, una camiseta de Superman y una camisa blanca abotonada. Completa el look con cualquier tipo de pantalón que quieras, y estarás listo para dejar el escritorio de The Daily Planet como todo un Superman.

Idea #2: Showgirl

Ilustración de Laura Brill.Otra referencia oportuna, aunque menos obvia, sería una showgirl. En relación con el nuevo álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl.

Este disfraz quizá no sea el más fácil de lograr para los estudiantes universitarios y podría poner a prueba tus habilidades para harcelo tú mismo. Para una versión más sencilla, puedes optar por un vestido con brillos o de estilo flapper, acompañado de un gran tocado de plumas y un abanico a juego.

Idea #3: The Wizard of Oz

El disfraz perfecto para un grupo que muestra entusiasmo por el próximo estreno de “Wicked: For Good” puede ser cualquier variación de personajes de “El mago de Oz”. Este es un clásico que se puede usar solo o con todo tu grupo de amigos.

Puedes escoger a Elphaba, la Bruja Malvada, Glinda, y la Bruja Buena, para mantener la temática más “wicked”. O bien, ampliar para incluir a Dorothy, el Hombre de Hojalata, el León Cobarde, el Espantapájaros e incluso a Toto o al propio Mago.

Ideas #4 and #5: Mariquita y abejorro

Finalmente, siguiendo las tendencias de moda actuales: disfraces inspirados en los años 2000. No en referencias a la época, sino disfraces que veíamos o incluso usábamos. Específicamente, una mariquita y un abejorro en este estilo ya se están volviendo populares en Instagram y TikTok.

Siguiendo perfectamente la tendencia de los polka dots, consigue una camisa roja con puntos negros para el disfraz de mariquita. Para el disfraz de abejón, empieza con una camiseta amarilla con rayas negras. Luego, para ambos disfraces, añade una falda tipo tutú negra y una diadema con antenas y completa con accesorios como guantes negros, medias divertidas y un par de alas.

Aunque la presión por tener disfraces modernos y atractivos puede resultar estresante, al fin del día, Halloween es un momento para desestresarse de las clases y divertirse con los amigos.