Actividades de otoño para disfrutar en San Diego





Ahora que el clima en San Diego por fin empieza a sentirse otoñal, estas son algunas actividades que puedes hacer en la ciudad. Te harán sentir como si formaras parte de “Gilmore Girls” y disfrutar opciones espeluznantes para Halloween.

The Whaley House:

La Casa Whaley es reconocida como la casa más embrujada de Estados Unidos, según el Museo de la Casa Whaley. La familia Whaley estaba compuesta por Thomas Whaley, Anna Eloise Whaley y sus hijos Francis Hilton, Thomas, Anna Amelia, George Hays, Ringgold, Violet Eloise y Corinne Lillian.

La Casa Whaley tiene una larga historia. Fue construida en 1856 y es considerada un pilar de San Diego. Según el Museo de la Casa Whaley, no solo fue el hogar de la familia, sino también el primer teatro comercial de la ciudad, una tienda general bilingüe y el juzgado del condado.

Según US Ghost Adventures, “Aunque la Casa Whaley pueda parecer perfectamente normal, también tiene un lado oscuro. La casa y la propiedad fueron escenario de múltiples muertes violentas y extrañas, ahorcamientos e incluso suicidios”. Esto ha llevado a creer que algunos miembros de la familia Whaley, entre otros, rondan la casa. El artículo también señala que tanto el personal como los visitantes han reportado actividades inquietantes, como orbes de luz, voces y apariciones de figuras de quienes murieron allí.

La Casa Whaley es ahora un museo que ofrece visitas guiadas y otras actividades, como recorridos diurnos, una exposición temporal de objetos personales de Thomas Whaley y una investigación paranormal, entre otras.

La investigación paranormal se realiza después del horario regular, y los visitantes reciben equipo para la caza de fantasmas con el fin de intentar contactar con las almas de la casa.

Los precios varían según el tipo de recorrido o actividad elegida.

The Haunted Trail of Balboa Park

El Parque Balboa se toma muy en serio la temporada de Halloween y cuenta con senderos embrujados para quienes se atreven a entrar. Ofrece un laberinto y un sendero embrujado para quienes buscan una actividad espeluznante. El recorrido está disponible del 26 de septiembre al 1 de noviembre.

Hay dos tipos de entradas: la general, con horario fijo y un precio inicial de 34.99 dólares, y el Scream Pass, un pase VIP que ofrece acceso rápido al sendero, con un costo de 49.99 dólares, sin incluir impuestos.

Según la página web del sendero embrujado, donde se pueden comprar las entradas, los participantes primero recorrerán el laberinto eXperiment, de 325 metros cuadrados, y luego el sendero embrujado, que tiene más de un kilómetro y medio de longitud. Completar el laberinto puede tomar alrededor de 15 minutos o menos. Después, sigue el sendero embrujado, pero antes hay una breve parada para reagruparse. El recorrido puede tomar hasta 30 minutos para completarse.

Los tiempos no incluyen el período de espera en la fila. El sendero embrujado se describe como un “paso hacia el portal”, con distintas experiencias que van desde el salón de los espejos hasta una catedral en ruinas, donde aguarda el juicio final y los gritos.

Liberty Station pumpkin patch:

El Goff Family Pumpkin Patch, ubicado en Liberty Station, es un huerto de calabazas gratuito donde personas pueden realizar pequeñas sesiones fotográficas y tomar fotos otoñales, ya sea en grupo o de manera individual.

El lugar cuenta con varios espacios que ofrecen diferentes fondos para las fotografías, todos con una estética otoñal. Se permite la entrada de perros al huerto para que formen parte de la experiencia fotográfica, siempre y cuando permanezcan con correa. Además, se invita a los visitantes a elegir su propia calabaza para comprar.

Según el Goff Family Pumpkin Patch, el huerto estará abierto hasta el 31 de octubre. El horario es de domingo a jueves, de 9:00 a.m. a 8:00 p.m., y viernes y sábados, de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. Los fines de semana también hay un camión de bebidas alcohólicas y se pueden comprar pizzas caseras.

Se recomienda visitar entre semana, ya que los fines de semana se llena y se forman largas filas para tomar fotos.

Postres delicias que gritan otoño

S3 Coffee Bar

S3 Coffee Bar ofrece productos otoñales con forma de calabaza. La cafetería tiene dos locales, uno en Escondido y otro en Mission Gorge Rd. Ofrecen el icónico pumpkin spice latte y especias de calabaza, servido dentro de una calabaza miniatura, y su popular bagel con forma de calabaza y queso crema.

Se recomienda consumirlos en el lugar para disfrutar mejor de la experiencia. Son productos populares que no solo se disfrutan al comer, sino también para publicar en Instagram, ya que son muy fotogénicos.

Panadería de la Buena

Una panadería al estilo de Villanueva, Zacatecas, ofrece una variedad de pan dulces tradicionales e inspirados en México. Esta temporada se ha vuelto viral en TikTok una concha rellena de calabaza y queso crema. Según la descripción de una publicación en Instagram de la panadería: “¡No demasiado dulce, perfectamente equilibrado!”.

Cada concha tiene un precio de cinco dólares, una opción accesible para disfrutar de un dulce otoñal recién horneado. La panadería se encuentra en Imperial Ave, en San Diego.

Visita Julián, CA

Si realmente quieres sentir la sensación otoñal al estilo “Gilmore Girls”, conduce hasta Julian, a solo una hora de San Diego. El pueblo es conocido por sus tartas de manzana, y la temporada de manzanas acaba de comenzar, por lo que es un buen momento para ir. Sin embargo, hay que tener en cuenta que habrá mucha gente y el estacionamiento es limitado, lo que puede generar largas esperas para entrar a los restaurantes.

Diversas empresas ofrecen la posibilidad de recoger manzanas en los alrededores de Julian, y también hay una gran variedad de lugares donde probar tartas y otros postres, si la tarta de manzana no es tu favorita.

Además, la calle principal cuenta con muchas tiendas bonitas, ideales para ir de compras.

¿Planeas visitar alguno de estos lugares?