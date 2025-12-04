“Selena y Los Dinos: A Family’s Legacy” muestra el impacto duradero de Selena Quintanilla en la cultura mexicoamericana





*Nota de la editora: Este artículo fue escrito en inglés por Ashley Bueno Leon y traducido al español por Esmeralda Hernandez Cardenas.

Un labial rojo intenso y un bustier con tachuelas pintan el retrato icónico de la estrella de la música tejana, Selena Quintanilla. Sin embargo, la presentación de Selena solo roza la superficie del impacto duradero que ha tenido en la identidad mexicoamericana, tres décadas después de su fallecimiento.

“Selena y Los Dinos: A Family’s Legacy” fue dirigida por Isabel Castro y se estrenó inicialmente en el Festival de Cine de Sundance en enero de 2025, con un lanzamiento en Netflix el 17 de noviembre. A diferencia de otros medios de entretenimiento anteriores sobre Selena, el documental ofrece un retrato íntimo de la cantante y de la banda familiar a través de material nunca antes visto.

El documental destaca los numerosos triunfos de la cantante, como la asistencia récord a su concierto en el Astrodome de Houston en 1995, así como su eventual incursión en el mercado inglés a través de Capitol Records.

La película pone mayor énfasis en lo que convirtió a Selena en un símbolo poderoso para el público hispano, mostrando a la cantante en sus momentos más personales mientras navegaba su vida entre las identidades mexicana y estadounidense.

“Este documental muestra a Selena tal y como era, oscura, ‘mexicana’, ‘pobre’, y realmente resalta la verdadera esencia de quién era”, dijo Nathian Rodríguez, profesor y subdirector de la Escuela de Periodismo y Estudios de Medios de Comunicación (JMS) en la Universidad Estatal de San Diego.

“Selena y Los Dinos: A Family Legacy” retrata la importancia del amor y las dificultades dentro de la relación de la banda, destacando cómo estos elementos forjaron su vínculo familiar y su eventual ascenso al estrellato.

“Sobre todo, me gustaría dar las gracias al ‘Grupo Los Dinos’, porque sin ellos no creo que sería nadie”, dijo Selena en material de archivo de su triunfo en los Tejano Music Awards de 1987.

Los aficionados son recordados de Suzette Quintanilla, hermana mayor de Selena, y su inicial disgusto por ser la baterista de la banda, así como a A.B. Quintanilla, único hermano de Selena, y su papel crucial como productor de varios éxitos del álbum ‘Selena Live!’. Este álbum ganó el Grammy al Mejor Álbum Mexicano-Estadounidense en la 36.ª entrega de los Grammy. También fue la primera vez que una artista tejana femenina ganó la categoría.

A través de esta mirada profunda al grupo, los espectadores pueden conectar con Selena a un nivel más personal, más que como artista.

Karina Bazarte, periodista multimedia ganadora de un premio Emmy y exalumna de SDSU, dijo que Selena ha sido una inspiración personal a lo largo de su vida. Añadió que, para ella, ganar un Emmy le recordó el momento en que Selena ganó un Grammy en 1994.

“Selena me ayudó a salir de mi caparazón por lo que ella era, viniendo de la nada”, dijo Bazarte. “Selena impactó mi vida porque yo era esa niña que pensaba que no podía lograrlo, pero si no lo intentas, nunca lo sabrás”.

La película también se aleja de centrarse en la trágica muerte de Selena, que previamente había dominado su narrativa mediática. A través de extensas entrevistas y anécdotas personales de la propia Selena, así como de su familia y su esposo, Chris Pérez, el documental le da a Selena mayor protagonismo para contar la historia de una vida que apenas comenzaba.

Bazarte mencionó que el cambio de narrativa fue un aspecto memorable del documental.

“Se sentía como si ella estuviera contando su historia, y no se suele escuchar su voz con frecuencia”, dijo Bazarte. “No glorificaron [la muerte de Selena]. Se trata solo de ella y de lo que iba a llegar a ser, y ella iba a convertirse en una gran estrella”.

Momentos conmovedores – como cuando Suzette recuerda el deseo de Selena de tener una familia y Pérez lee una nota de frustración que Selena le escribió – derriban las barreras alrededor de Selena y la reconectan con las vulnerabilidades de la feminidad.

Las tiernas representaciones de Selena junto a Los Dinos iluminan un gran legado que dejó atrás. El impacto de Selena es especialmente evidente en San Diego, una ciudad profundamente vinculada a la cultura méxico-estadounidense.

SDSU incluso ha ofrecido un curso sobre identidades y representación latinas, analizado a través de la vida y el legado de la estrella de la música tejana.

Rodríguez dijo que se sintió inspirado a crear JMS 453: “Selena and Latinx Media” en la institución que atiende a la población hispana después de llegar en 2016.

“No teníamos ninguna clase que hablara de ellos ni que les ofreciera contenido”, dijo el Dr. Rodríguez. “Quise crear un curso donde hubiera representación y los estudiantes se vieran reflejados”.

Bazarte, exalumna del curso, dijo que es fundamental mantener la representación méxico-estadounidense en el contexto actual.

“Estos tiempos son difíciles, lo hemos visto antes”, dijo Bazarte. “Pero miras a Selena, que fue un modelo a seguir, es mexicana-estadounidense y realmente ha tenido un impacto en el mundo, y ves que no somos malas personas”.

Rodríguez también dijo que el documental sirve como una representación positiva en los medios durante un momento difícil para los mexicanos y los méxico-estadounidenses.

“Realmente buscamos algún tipo de reafirmación de que pertenecemos aquí… y de que no somos vilipendiados por todos”, dijo. “Y Selena, aunque sea solo un documental, representa un legado continuo que nos dice que hemos estado aquí, estamos aquí y vamos a estar aquí para siempre”.