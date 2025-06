Crítica: “Karate Kid: Legends” es una película familiar divertida para el verano

*Editors note: This article was written in English by Lyric Pastora and translated to Spanish by Esmeralda Hernandez Cardenas.

*Nota de la editora: Este artículo fue escrito en inglés por Lyric Pastora y traducido al español por Esmeralda Hernandez Cardenas.

Tras el final de “Cobra Kai”, los fanáticos han estado esperando ansiosamente la nueva adición de la franquicia, y “Karate Kid: Legends” no decepcionó.

“Karate Kid: Legends” sigue una trama muy simple y estándar, tipo “The Karate Kid”, que consiste en intereses amorosos y el triunfo de un “underdog” . La película trajo a los personajes clásicos, la cursilería y el romanticismo, al mismo tiempo atrae a las generaciones más jóvenes a través de nuevos personajes, como hizo “Cobra Kai”.

La película también da homenaje al legado del universo de “The Karate Kid” al incluir pequeños detalles y referencias a películas y episodios anteriores a través de la ropa, las ubicaciones, los objetos y la coreografía de las peleas.

“Karate Kid: Legends” sigue la historia de Li Fong, interpretado por Ben Wang, y su lucha por superar una pérdida mientras se muda de Beijing a la ciudad de Nueva York. Al mudarse, hace amigos y enemigos, lo que lo obliga a volver a practicar kung fu y kárate.

Los senseis Daniel LaRusso y el señor Han, interpretados por Ralph Macchio y Jackie Chan, regresan a la pantalla grande y se unen para ayudar a Li Fong a entrenar en la gran ciudad. Según Macchio, la película se desarrolla tres años después de los eventos de “Cobra Kai”.

La película conecta a las generaciones antiguas y nuevas, e incluye también a nuevos personajes interpretados por Joshua Jackson, Sadie Stanley, Wyatt Oleff y Aramis Knight. Las bromas entre los distintos personajes son entretenidas y resaltan en los momentos cómicos de la película.

La película también contó con impresionantes acrobacias y secuencias de peleas, muchas de las cuales fueron realizadas por Chan, de 71 años, y Wang, de 25.

Al igual que el resto de las películas de “The Karate Kid” y “Cobra Kai”, la película no se toma demasiado en serio. “Karate Kid: Legends” tiene una banda sonora bastante chistosa y presenta varios momentos de humor entre los personajes, a pesar de tener algunas escenas serias.

“Karate Kid: Legends” es una película familiar conmovedora que es agradable tanto para los nuevos fans de la franquicia como para los que ya la conocen. La película termina con una nota abierta, posiblemente insinuando que se mantendrá vivo el universo de “The Karate Kid”. “Karate Kid: Legends” ya está en cines, ¡así que ve a verla!

