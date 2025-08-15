San Diego State University’s Independent Student Newspaper Since 1913

Parte dos: “Chespirito: sin querer queriendo” revela los momentos altos y bajos detrás de la exitosa serie

La vida de Roberto Gómez Bolaños cambio entre su familia y la televisión en la segunda mitad del programa
by Luis Zavala, ContribuyenteAugust 15, 2025
El póster de Chespirito: Sin querer queriendo”. Foto cortesía de Max.

Es raro que una serie esté en tendencia, pero la suerte estuvo del lado de HBO Max con el estreno de “Chespirito: sin querer queriendo”. 

La serie cuenta la vida de Chespirito y las inspiraciones para sus programas icónicos, como “El Chavo del Ocho” y “El Chapulín Colorado”. Es el mismo caso con “Los supergenios de la mesa cuadrada”, “El ciudadano Gómez”, entre otros. 

En el episodio 5, “El que río al último”, con el éxito inmenso de “El Chavo del Ocho” y “El Chapulín Colorado”, vemos cómo Chespirito se convierte en la figura clave de la batalla entre Televisa y Canal 8, con el objetivo de garantizar sus servicios y talento para una sola compañía. También vemos el comienzo de los conflictos dentro del elenco de “ El Chavo del Ocho”, que no tuvieron remedio y concluyeron con el fin del programa.

En el episodio 6, “El precio de la fama”, se muestra cómo otro miembro del elenco, María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, deja el programa para crear su propio programa. A diferencia de Marcos Barragán y Ramón Valdés, eventualmente regresa a “El Chavo del Ocho”. A pesar de esto, Chespirito y el elenco inician su gira internacional por Sudamérica.

En el episodio 7, “Con melón o con sandía”, se muestra que Graciela y Chespirito están en lados opuestos. Graciela ya no reconoce a su esposo, mientras que la prioridad de Chespirito en este punto es la felicidad de su audiencia a través de “El Chavo del Ocho” y “El Chapulin Colorado”. Aquí comienza el verdadero avance de Margarita Ruiz hacia Chespirito, y Graciela, poco a poco, se da cuenta de la infidelidad. Esto se presenta después de contar cómo Florinda Meza terminó su relación con Mariano Casasola quien iba a proponerle matrimonio. 

En el último capítulo, “Valióla pena”, se enseñan las repercusiones de la infidelidad de Chespirito. Graciela queda sola para cuidar a sus hijos. En el episodio también se enseña una escena significativa en la que Graciela y Chespirito están en una cena, y ella le entrega unos obsequios de su familia. Ambos recuerdan el tiempo que pasaron juntos y en familia mientras ven las fotos de sus hijos. Recordando un tiempo en el cual los dos estaban felices. Asimismo, la primera aparición de Chespirito en el cine con la producción de “El Chanfle”, la causa por la que Ramón Valdés se salió del programa y cómo todas las salidas afectaron al elenco y a los programas de Chespirito. 

La segunda mitad de la serie expone los problemas y conflictos en acción, así como su impacto en la vida personal y profesional de Chespirito, desde su familia en casa hasta su “familia” en la televisión. 

