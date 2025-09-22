LRC y BRC organizan el tercer Carne Asada Cookout en Montezuma Hall





El jueves 18 de septiembre, el Latinx Resource Center y el Black Resource Center celebraron su tercera Carne Asada Cookout, con comida, música, juegos y comunidad.

La primera Carne Asada Cookout se llevó a cabo el 14 de septiembre de 2023 en el Black Resource Center, ahora llamado Gus & Emma Thompson Black Resource Center. El segundo evento se realizó el 3 de octubre de 2024, también en el BRC.

El evento se organizó en colaboración con OneSDSU Community, organizaciones de las comunidades negra y latina y socios del campus.

El evento de este año estaba programado para llevarse a cabo en Scripps Cottage, pero se trasladó a Montezuma Hall debido al clima impredecible.

El Carne Asada Cookout comenzó con la amistad entre Erik Esqueda Sánchez, subdirector del LRC, y Donnae Prather, subdirector del BRC.

“Todo comenzó con nuestra amistad natural”, dijo Sánchez. “Salíamos juntos, veíamos las similitudes entre nuestras culturas y nos dimos cuenta de que ‘Podíamos crear algo que nos representara a ambos’. Dijimos: ‘Tenemos música, tenemos baile, tenemos carnesadas, tenemos cookouts. Entonces, ¿por qué no hacerlo juntos’”?

Prather apoyó la celebración del cookout durante el Mes de la Herencia Latina.

“Queríamos reunirnos y decir: ‘Esto será un gran inicio para que nuestras dos culturas se unan, para dar inicio al Mes de la Herencia Latina y celebrar lo grandioso de ambas culturas’”, dijo Prather.

Siendo este su tercer Carne Asada Cookout consecutivo, Sánchez explicó por qué continúan haciendo el evento.

“Para mí, la inspiración es simplemente ver a la comunidad aquí”, dijo Sánchez. “Cuando veo a nuestros estudiantes bailando, divirtiéndose, preguntando: ‘¿Cuándo será el próxima Carne Asada Cookout?’. Cada vez que [ellos] se emocionan tanto por esto, siento que es uno de los principales motivadores o de las cosas que me inspiran a seguir pensando en cómo podemos hacer que esto sea cada vez mejor”.

Cuando se abrieron las puertas de Montezuma Hall, un DJ en el escenario puso música en español e inglés.

Los estudiantes recibieron una pulsera de colores para ayudar a organizar las filas de comida.

En el lado izquierdo del salón, los estudiantes podían elegir entre tacos con queso, carne asada o pollo, frijoles, arroz, pico de gallo, chips, salsa roja, salsa verde, agua de horchata y agua de jamaica.

En el lado derecho del salón había comida soul, que incluía pan de maíz, macarrones con queso, carne, verduras mixtas, arroz con frijoles rojos.

Más tarde, muchos estudiantes se dirigieron a la pista de baile. Sacaron una piñata y, una vez que se rompió, los estudiantes se apresuraron a tomar los dulces.

La música sonó durante todo el evento mientras los estudiantes, los profesores y el personal bailaban.

“La energía está alta, las vibras son buenas”, dijo Suad Mohamed, estudiante de cuarto año de Televisión, Cine y Nuevos Medios, con énfasis en Producción. “Todos se están enseñando los bailes culturales de cada uno. Yo no soy muy buena bailarina, pero hoy aprendí un montón de pasos nuevos”.

Jahron Mitchell, estudiante de cuarto año de Seguridad Internacional y Resolución de Conflictos, compartió por qué asistió al Carne Asada Cookout.

“Soy presidente de la Black Business Society, así que estamos colaborando con el LRC y el BRC”, dijo Mitchell. “Vine porque me gusta estar unido con las comunidades”.

Nicole Avila, estudiante de quinto año de Televisión, Cine y Nuevos Medios, dijo que el evento le dio un sentido de pertenencia.

“Me hace sentir más visible y que tengo una comunidad en el campus”, dijo Avila. “Creo que, como siempre estamos muy ocupados, realmente no vemos a personas que se parezcan a mí. Así que este es un gran evento para reunirnos, pasar el tiempo juntos, conocernos y platicar, así que es realmente agradable”.

Para Mohamed, un evento que reúna dos culturas es algo poco común en el campus.

“Me encanta la idea de que dos culturas se mezclen entre sí, especialmente porque no asistimos a muchos eventos como este, donde hay un tipo de energía de cruce”, dijo Mohamed. “Me gusta mucho la camaradería que tenemos aquí. Quería ser parte de ello”.