San Diego State University’s Independent Student Newspaper Since 1913

The Daily Aztec
San Diego State University’s Independent Student Newspaper Since 1913

The Daily Aztec
San Diego State University’s Independent Student Newspaper Since 1913

The Daily Aztec

LRC y BRC organizan el tercer Carne Asada Cookout en Montezuma Hall

Ambos centros destacan la comunidad al unir sus culturas
Byline photo of Abigail Segoviano
by Abigail Segoviano, Editora de Mundo AztecaSeptember 22, 2025
Categories:
Olivia Vargo
Un voluntario del evento habla con un asistente mientras sirve comida en la Carne Asada Cookout el jueves 18 de septiembre de 2025.

El jueves 18 de septiembre, el Latinx Resource Center y el Black Resource Center celebraron su tercera Carne Asada Cookout, con comida, música, juegos y comunidad.

La primera Carne Asada Cookout se llevó a cabo el 14 de septiembre de 2023 en el Black Resource Center, ahora llamado Gus & Emma Thompson Black Resource Center. El segundo evento se realizó el 3 de octubre de 2024, también en el BRC.

El evento se organizó en colaboración con OneSDSU Community, organizaciones de las comunidades negra y latina y socios del campus.

Un asistente del cookout habla con la gente en el puesto del Black Resource Center en el Carne Asada Cookout el jueves 18 de septiembre de 2025 en Montezuma Hall. (Olivia Vargo)

El evento de este año estaba programado para llevarse a cabo en Scripps Cottage, pero se trasladó a Montezuma Hall debido al clima impredecible.

El Carne Asada Cookout comenzó con la amistad entre Erik Esqueda Sánchez, subdirector del LRC, y Donnae Prather, subdirector del BRC.

“Todo comenzó con nuestra amistad natural”, dijo Sánchez. “Salíamos juntos, veíamos las similitudes entre nuestras culturas y nos dimos cuenta de que ‘Podíamos crear algo que nos representara a ambos’. Dijimos: ‘Tenemos música, tenemos baile, tenemos carnesadas, tenemos cookouts. Entonces, ¿por qué no hacerlo juntos’”?

Prather apoyó la celebración del cookout durante el Mes de la Herencia Latina.

“Queríamos reunirnos y decir: ‘Esto será un gran inicio para que nuestras dos culturas se unan, para dar inicio al Mes de la Herencia Latina y celebrar lo grandioso de ambas culturas’”, dijo Prather.

Siendo este su tercer Carne Asada Cookout consecutivo, Sánchez explicó por qué continúan haciendo el evento.

“Para mí, la inspiración es simplemente ver a la comunidad aquí”, dijo Sánchez. “Cuando veo a nuestros estudiantes bailando, divirtiéndose, preguntando: ‘¿Cuándo será el próxima Carne Asada Cookout?’. Cada vez que [ellos] se emocionan tanto por esto, siento que es uno de los principales motivadores o de las cosas que me inspiran a seguir pensando en cómo podemos hacer que esto sea cada vez mejor”.

Cuando se abrieron las puertas de Montezuma Hall, un DJ en el escenario puso música en español e inglés.

Un DJ pone música en la Carne Asada Cookout organizada por el Black y Latinx Resource Centers el jueves 18 de septiembre de 2025 en Montezuma Hall. (Olivia Vargo)

Los estudiantes recibieron una pulsera de colores para ayudar a organizar las filas de comida.

En el lado izquierdo del salón, los estudiantes podían elegir entre tacos con queso, carne asada o pollo, frijoles, arroz, pico de gallo, chips, salsa roja, salsa verde, agua de horchata y agua de jamaica.

En el lado derecho del salón había comida soul, que incluía pan de maíz, macarrones con queso, carne, verduras mixtas, arroz con frijoles rojos.

Más tarde, muchos estudiantes se dirigieron a la pista de baile. Sacaron una piñata y, una vez que se rompió, los estudiantes se apresuraron a tomar los dulces.

La música sonó durante todo el evento mientras los estudiantes, los profesores y el personal bailaban.

“La energía está alta, las vibras son buenas”, dijo Suad Mohamed, estudiante de cuarto año de Televisión, Cine y Nuevos Medios, con énfasis en Producción. “Todos se están enseñando los bailes culturales de cada uno. Yo no soy muy buena bailarina, pero hoy aprendí un montón de pasos nuevos”.

Jahron Mitchell, estudiante de cuarto año de Seguridad Internacional y Resolución de Conflictos, compartió por qué asistió al Carne Asada Cookout.

“Soy presidente de la Black Business Society, así que estamos colaborando con el LRC y el BRC”, dijo Mitchell. “Vine porque me gusta estar unido con las comunidades”.

Nicole Avila, estudiante de quinto año de Televisión, Cine y Nuevos Medios, dijo que el evento le dio un sentido de pertenencia.

“Me hace sentir más visible y que tengo una comunidad en el campus”, dijo Avila. “Creo que, como siempre estamos muy ocupados, realmente no vemos a personas que se parezcan a mí. Así que este es un gran evento para reunirnos, pasar el tiempo juntos, conocernos y platicar, así que es realmente agradable”.

Para Mohamed, un evento que reúna dos culturas es algo poco común en el campus.

“Me encanta la idea de que dos culturas se mezclen entre sí, especialmente porque no asistimos a muchos eventos como este, donde hay un tipo de energía de cruce”, dijo Mohamed. “Me gusta mucho la camaradería que tenemos aquí. Quería ser parte de ello”.

Print this Story
About the Contributors
Abigail Segoviano
Abigail Segoviano, ’25-’26 Mundo Azteca Editor,’ 24-25 Mundo Azteca Editor
Originally from Richmond, California, Abigail Segoviano is a second-year student, majoring in Journalism with a minor in Spanish. This is Abigail’s second year at the Daily Aztec where she got the opportunity to expand her writing skills as a journalist. As a staff writer last year she had the opportunity to mainly cover the entire season of women’s volleyball and also covered a couple of games for women’s basketball. This year her main focus is to branch out and write for different sports. Additionally to get involved in other sections such as Multimedia and Mundo Azteca. Abigail is the Vice President of the National Association of Hispanic Journalists (SDSU Chapter). Abigail received an award from The Daily Aztec: “Consistent Contributor.” In her free time, she enjoys reading, watching sports, listening to music, and going on adventures with friends.
Olivia Vargo
Olivia Vargo, ’25-26 Photo Editor, ’24-25 Photo Editor
Olivia Vargo (she/her/hers) is a first-year Television, Film, and New Media production major from Camas, WA. She loves photography and is excited to see what her future at SDSU holds. She was the team photographer for her local equestrian team all four years of high school and the photographer/student manager for her school’s varsity baseball team in the spring of her senior year. She loves music, art, animals, baseball (specifically the Dodgers), and California’s sunny weather. As a first-year Olivia hopes to gain lots of experiences with the Daily Aztec and explore what they have to offer.