Programas perfectos para ver con tus roomies





Un nuevo año escolar también puede significar un nuevo lugar para vivir y nuevos compañeros de piso. Una buena manera de romper el hielo es ver un programa de televisión juntos. Dedicar una hora frente a la pantalla durante la cena puede generar conversación y ayudar a conocerse mejor.

Estas son algunas recomendaciones de programas de televisión que pueden ayudarte a crear vínculos con tus compañeros de piso.

New Girl (2011): Es una comedia de situación con siete temporadas. Es una buena opción si buscas algo ligero y con humor. La serie sigue a Jessica Day, una mujer peculiar que intenta rehacer su vida después de una ruptura. Se muda a un loft donde viven tres hombres solteros, y juntos deben aprender a convivir y apoyarse. La serie destaca la construcción de la amistad, el apoyo mutuo y la vida amorosa de los personajes.

Love Island USA (2019): Es un reality show centrado en encontrar el amor en seis semanas. Personas solteras llegan a una isla en Fiyi, donde se alojan en una casa conocida como ‘la villa’ y forman parejas. Quienes no logran formar pareja, corren el riesgo de ser eliminados. Los participantes también enfrentan retos y van a citas. En la isla entran ‘bombshells’ que son concursantes nuevos que llegan a la isla con el objetivo de emparejarse con alguien, soltero o no, lo que agrega un giro a la competencia. La temporada más reciente se estrenó el verano pasado y fue muy popular. Es un programa divertido para ver con compañeros de piso y comentar el drama, en especial las temporadas seis y siete, que son recomendadas.

Friends (1994): Es una comedia clásica de 10 temporadas que vale la pena ver. La serie sigue a seis mejores amigos en sus vidas profesionales y personales en Nueva York. Da una sensación similar a New Girl, al mostrar la vida de los personajes con humor y los distintos caminos que puede tomar cada uno. Presenta historias con las que el público puede identificarse y otras que rompen con lo socialmente esperado, recordando que eso también está bien.

The Vampire Diaries (2009): Es una serie de fantasía sobrenatural, drama adolescente y romance que fue muy popular en la década de 2010. La historia sigue a una joven, Elena Gilbert, de un pequeño pueblo que intenta rehacer su vida tras la muerte de sus padres, hasta que su mundo cambia con la llegada de vampiros, hombres lobo, brujas y otros giros inesperados. Sus vidas y las de sus seres queridos nunca vuelven a ser las mismas. Dividida entre el amor y la necesidad de proteger a los suyos, descubre que Mystic Falls no es lo que parece y esconde numerosos secretos.

Tacoma FD (2019): Una serie cómica de televisión que se centra en un departamento de bomberos en Tacoma, Washington. Está llena de humor sobre su rivalidad con el departamento de policía, las formas en que superan el aburrimiento y las bromas que se hacen entre ellos. Es ideal para tener como programa de fondo. Desafortunadamente, no habrá una quinta temporada debido a su cancelación, así que se quedará en un final de suspenso.

Si las series parecen demasiado largas o prefieres algo más corto, aquí van algunas películas recomendadas: Someone Great (2019), Carry-On (2024), White Chicks (2004), Unknown Number: The High School Catfish (2025).

¿Verás alguna de estas comedias y otros géneros recomendados o prefieres solo ver películas?