De costa a costa: cómo celebran las ciudades estadounidenses el Mes de la Herencia Hispana y la Independencia de México





Con casi un millón de residentes latinos, San Diego se llena de vida cada año para celebrar el Día de la Independencia de México y el Mes de la Herencia Hispana. Sin embargo, es solo una de varias ciudades de los Estados Unidos, junto con Los Ángeles, Chicago y Houston, donde el orgullo latino ocupa un lugar central. La comparación entre estas comunidades revela cómo las tradiciones adquieren diferentes matices regionales.

El Mes de la Herencia Hispana comienza el 15 de septiembre, ya que marca los aniversarios de independencia de varios países latinoamericanos, incluidos Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Al mismo tiempo, Chile y México conmemoran su independencia el 16 y el 18 de septiembre. Las comunidades latinas celebran esta fecha con desfiles, música, comida y presentaciones culturales.

El Día de la Independencia de México conmemora la liberación del país de España en 1821. Las festividades comienzan la noche anterior con el Grito de Dolores, una recreación del histórico llamado a las armas del padre Miguel Hidalgo, que el presidente de México dirige desde el Palacio Nacional. Este año fue especialmente histórico, ya que Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer en 215 años en dirigir el grito.

En el Medio Oeste, Chicago es un hogar de más de 800,000 latinos y celebra su desfile anual en el barrio de Little Village. Los tres kilómetros de la calle 26 se llenan de música, mariachis, bailarines folclóricos y comida tradicional.

Las carreteras Eisenhower y Kennedy se llenan de caravanas festivas que se dirigen al Loop, lo que lleva a las autoridades municipales y a la policía estatal a cerrar calles y rampas de acceso.

Más al sur, Houston tiene una población latina que supera el millón de habitantes. La ciudad celebra con el Desfile Internacional de las Fiestas Patrias, tras una pausa de cuatro años. También celebran el Grito en el Teatro Miller al aire libre y la presentación de México en el Corazón, que reúne a más de 70 mariachis y bailarines.

Los eventos en el Houston Farmers Market añaden un ambiente familiar y refuerzan el orgullo de la ciudad por sus diversas tradiciones latinas.

En la costa oeste, Los Ángeles cuenta con la mayor población hispana de EE.UU., con más de 4.8 millones de residentes. Las festividades del Mes de la Herencia Hispana se extienden a lo largo de varios fines de semana. Incluyen exposiciones de arte, proyecciones de películas y presentaciones en vivo.

Eventos culturales como ¡Viva La Resistencia!, una exposición de arte que presenta a artistas latinos de todo Los Ángeles y refleja el espíritu de la resistencia latina, se complementan con actividades en el Teatro El Capitán, que rinde homenaje a las tradiciones con películas como Coco, acompañadas de actuaciones de las Divas del Mariachi y el Ballet Folklórico de Los Ángeles.

Al igual que Los Ángeles, San Diego es hogar de más de 1.1 millones de latinos, pero sus celebraciones tienen un tono distinto que refleja tanto la identidad fronteriza de la ciudad como sus vínculos con la herencia mexicana.

Los Padres de San Diego, equipo de la MLB, dedicaron del 26 al 28 de septiembre a la herencia hispana con una fiesta en el parque, fuegos artificiales al ritmo de artistas latinos y una presentación en vivo de Los Tucanes de Tijuana.

Las celebraciones de San Diego van desde las Fiestas Patrias en el parque histórico estatal Old Town hasta los festivales culturales en el Parque Balboa, con vínculos profundos con México. El Barrio Logan, con sus murales y reuniones comunitarias, añade un valor cultural a nivel vecinal a las festividades.

Grandes ciudades como Chicago, Houston, Los Ángeles y San Diego demuestran que la identidad latina no solo se celebra una vez al año, sino que también se vive a diario a través de la comunidad, la comida, la música, el idioma y las tradiciones que siguen redefiniendo la vida típica estadounidense.