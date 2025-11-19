Servicios de Defensa para Sobrevivientes de SDSU aseguran a los estudiantes confidencialidad y control





A medida que la Universidad Estatal de San Diego entra en las últimas semanas de “The Red Zone”, el periodo con las tasas más altas de violencia sexual en los campus universitarios, los Servicios de Defensa para Sobrevivientes continúan ampliando su presencia como un recurso para los sobrevivientes en el campus.

Casi dos tercios de los encuestados en la encuesta de SDSU dijeron haber presenciado un incidente de agresión sexual o violencia de pareja en el último año, según la 2024 SDSU Campus Climate Survey. Tras este informe, el Centro para la Prevención del Acoso y la Discriminación de SDSU aumentó su equipo este otoño con la adición de una segunda educadora y defensora en la prevención de la violencia sexual.

Jess Burger se unió a los servicios de Defensa de SDSU en 2023 como la única educadora y defensora a tiempo completo en la prevención de la violencia sexual, después de un año en un puesto contratado en SDSU a través del Center for Community Solutions. Erin Anglikowski, dos veces graduada de SDSU, regresó a la universidad en septiembre para convertirse en la segunda defensora de sobrevivientes en el campus.

“Dependemos de que el cliente determine con qué servicios coordinamos o colaboramos”, dijo Burger. “El objetivo de la defensa es abogar por su derecho a acceder al sistema que mejor les funcione”.

Los Servicios de Defensa de SDSU ofrecen un espacio confidencial para apoyar a los estudiantes que han experimentado violencia sexual, violencia doméstica, acoso o acecho. En sus puestos, ambas defensoras trabajan con los estudiantes para explorar recursos dentro y fuera del campus, según cómo el estudiante decida proceder.

“Los estudiantes tienen derecho a acceder a los Servicios de Defensa, incluso si no se trata específicamente de Título IX, incluso si no quieren ir a la policía”, dijo Burger. “La defensa es un servicio único por sí mismo”.

Para los estudiantes que quieren hablar sobre la sanación personal, las defensoras pueden ayudar con ejercicios de conexión con el cuerpo para abordar los impactos físicos del trauma y brindar medidas de apoyo, como adaptaciones académicas, para estudiantes quienes tengan dificultades para participar en clase. Si buscan asistencia con los procesos más formales de denuncia bajo el Título IX o posibles responsabilidades relacionadas con la universidad, las defensoras trabajarán con los sobrevivientes para explicarles esas vías administrativas.

Si buscan actuar a través del Departamento de Policía de San Diego o del Departamento de Policía Universitaria, las defensoras ofrecen ayuda para orientarse en el sistema de justicia penal y pueden acompañar al sobreviviente a entrevistas con detectives o audiencias, si así lo desea.

Independientemente de cómo un sobreviviente decida acceder a estos servicios, Burger y Anglikowski quieren dejar claro que todas las decisiones quedan por completo en manos de los estudiantes.

“Si vienes y tenemos una reunión individual y luego desapareces, está totalmente bien. No me debes nada,” dijo Burger. “Voy a apoyarte al 100% y solo intentar asegurarme de que sea lo más fácil posible para ti navegar cada sistema.”

Anglikowski explicó que los Servicios de Apoyo son un espacio libre de juicios, donde las defensoras apoyan a las sobrevivientes en cualquiera de las decisiones que tomen.

Este año, las defensoras trabajan hacia un esfuerzo unificado de prevención en el campus con un enfoque intencional en la educación entre compañeros. Al adoptar programas educativos alternativos, como FratMANners and SISSTERS, los Servicios de Apoyo buscan cumplir este objetivo de incrementar la participación estudiantil.

“Teniendo estudiantes involucrados en este trabajo es enorme”, dijo Burger. “Sus voces son las más importantes y ustedes saben mejor que nadie qué conversaciones y experiencias se están teniendo”.

Como parte de este esfuerzo, los Servicios de Apoyo implementaron una exhibición interactiva de banderas detrás de Hepner Hall para que los estudiantes aprendan sobre comportamientos saludables y no saludables en las relaciones.

El departamento de apoyo trabaja junto con otros recursos del campus para aprender de los programas existentes de educación entre compañeros y ampliar el conocimiento institucional, según Anglikowski. Las colaboraciones con los departamentos de atletismo y los centros de identidad han contribuido a este esfuerzo por involucrar a estudiantes en todo el campus.

Pero, a pesar de las iniciativas en curso para ampliar la educación y los recursos, los estigmas en torno a la supervivencia siguen siendo una barrera significativa, dijo Burger.

“Muchas veces, los sobrevivientes temen no ser creídas. Les preocupa dónde va a llegar la información y quizá perder el control del proceso”, dijo Burger. “Culturalmente, necesitamos estar más dispuestos a hablar, asegurarnos de que confiamos en las personas sobrevivientes, que les creemos y que ofrecemos apoyo. Nuestra comunidad está pidiendo ayuda”.

Haz clic aquí para obtener más información sobre los derechos y recursos para los sobrevivientes. Se puede contactar a los Servicios de Apoyo a través de llamada o mensajes de texto al (619) 594-2348, o por correo electrónico a survivoradvocates@sdsu.edu.