El Choque Cultural es evidente entre estudiantes Latinas en SDSU

Segun a Data USA en 2021, la poblacion de Hispanos o Latinos en la Universidad Estatal de San Diego es 33.2%.

Para muchos estudiantes, ser de origen Hispano o Latino tiene un significado muy importante, especialmente en una cultura diferente como en SDSU.

“El primer (choque cultural) que tuve fue en COVID-19. Aunque estaba en mi casa (en línea), cuando comencé a tomar clases, un profesor de historia estaba hablando sobre de mí pais — la Republica Dominicana. Estaba hablando sobre los Taínos y el dijo ‘(Los) Tainos existen hoy en dia..’ y yo ‘No, no, no, I am sorry perdon, pero they got extinct por Columbus y todo eso, hace mucho (que) nosotros no tenemos mucho rastro (de los) Taínos,” dijo Emily McIntyre, una estudiante de cuarto año estudiando educacion de primaria. “Y cuando vino a eso ‘We basically got extinct’, el professor me comenzo a pelear sobre eso.

SDSU, es una escuela Blanco predominante, pero tambíen una institución de servicio Hispano.

Jazmin Aguilar, estudiante de tercer año en SDSU, siente ese orgullo Mexicano viniendo a SDSU cuando toda su vida era rodeada de gente Mexicana en el Valle Imperial.

“Fui nacida y criada en Imperial Valley y todos son Mexicanos, todos son Hispanos,” dijo Aguilar. “Cuando era niña, era todo (lo) que yo conocia. Cuando me movi para San Diego no todos (eran) Mexicanos y me dio ‘cultural shock’. Tambien me dio orgullo por mi cultural Mexicana y es algo que es importante para mi y no puedo separarlo de mi misma, de mi familia tambien, de mi cultural, y como me criaron”.

Aguilar habla más sobre su experiencia hacia el choque cultural y cómo conoció gente nueva de diferentes razas.

“En Imperial como 90% son Mexicanos porque estamos cerca de la frontera de Mexicali y porque la cultura es muy specifica al Valle. Hay muchas mas personas que son Blancas y me dio ‘cultural shock’. Hay mas personas que no son Mexicanos, tambien hay personas que son Asiaticas o (Black), y (mas) culturas,” dijo Aguilar. “(Pero) eso era muy chido para mi porque me gusta hablar con personas que no son Mexicanas o Hispanos. Al principio era muy raro porque no habia muchos Mexicanos. En unas de mis clases yo era la unica mujer o la unica mujer que era Mexicana. Habia dos o tres mujeres pero eran (Asiaticas) o Blancas”.

Kattya Ayala, estudiante de tercer año, estudiá estudios liberales para convertirse en maestra. Ayala, menciona como el tratamiento entre las personas Mexicanas y Americanas es diferente culturalmente.

“Definitivamente la manera que todos aquí se enfocan en ellos mismos. Como habia mencionado (en) la cultura Mexicana apoyamos a todos, y yo siento que muchas veces (las) personas blancas (no mas miran hacía) ellos mismos,” dijo Ayala. “Por ejemplo si hay alguien que anda cargando diez bolsas de mandado y ocupan ayuda subir los escalones, siento que una persona Mexicana como yo, o cualquier Hispano hablante ayudaría. Nosotros ayudamos en lo que podemos con buenas intenciones”.

McIntyre tambien compartío su experiencia sobre el tratamiento de ser Dominicana en un pais Americano.

“El Dominicano es (sobre la) comunidad y de la familia pero el Americano es muy individual”, dijo McIntyre.

Apezar que los estudiantes de la comunidad Latina en SDSU tienen diferentes experiencias, todos estan conectados por la experiencias de choque cultural y la diferencia de tratamiento en una escuela blanco predominante.