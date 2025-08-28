Cómo una conferencia de NAHJ marcó mi identidad como periodista latina





Si me hubieras dicho, cuando era estudiante de primer año, que tendría la oportunidad de viajar a Chicago para asistir a una conferencia de periodismo sola, no lo habría creído.

Cuando empecé en la Universidad Estatal de San Diego me inscribí como estudiante de negocios, pero, tras mi primer semestre, me di cuenta de que no era lo que quería hacer. Aunque estaba preocupada y asustada por empezar una carrera completamente nueva, me sentía emocionada por las posibilidades que un nuevo comienzo podía ofrecerme.

Siempre me ha apasionado escribir y contar historias, pero no sabía exactamente cómo esas habilidades podían convertirse en una profesión que podría hacer todos los días. Afortunadamente, encontré la Escuela de Periodismo y Estudios de Medios de Comunicación (JMS) mientras buscaba las carreras disponibles en SDSU. En cuanto vi el titular “Creamos narradores”, me arriesgué, y el resto es historia.

Cómo cambié de carrera mi primer año, pude ponerme al día con las clases que necesitaba para mi especialidad con rapidez y facilidad, pero no fue hasta que me uní al periodico de la escuela, The Daily Aztec, cuando realmente empecé a encontrar mi comunidad en el mundo de las noticias y en la comunidad latina.

Desde que me integré a la sección en español, Mundo Azteca, empecé a practicar mis habilidades de escritura en español e involucrarme más como periodista latina. Mi editora, Abigail Segoviano, se convirtió en mi guía para aprovechar los recursos que ofrecía JMS y me impulsó a añadir todas las habilidades y credenciales posibles a mi currículum.

Había oído hablar antes de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos del capítulo de la SDSU (NAHJ en SDSU) y los había visto en todos los eventos que organizaba JMS. Segoviano fue quien realmente me animó a unirme y me enseñó lo beneficioso que podía ser para mi futuro en el periodismo. Desde que me uní el año pasado, la NAHJ me ha mostrado por qué el periodismo latino es tan importante y esencial para nuestra sociedad. También me ha mostrado mi lugar en este campo y el impacto que puedo tener en el mundo. Un año después, soy la administradora de redes sociales del capítulo de NAHJ en SDSU.

Puedo ser la voz de comunidades que no siempre tienen el privilegio de usar la suya, y crear contenido con el que el público latino pueda identificarse y comprender mejor. Eso es exactamente lo que aprendí este verano con NAHJ.

Cada año, la NAHJ organiza una Conferencia y Exposición en la que periodistas y profesionales de los medios latinos de todo el mundo se reúnen para aprender unos de otros a través de talleres, paneles y una feria de empleo. Este año tuve la gran oportunidad de volar a Chicago, la Ciudad del Viento, para la conferencia.

Fiel al tema de este año, “Stronger Together” (Más fuertes juntos), la Conferencia y Exposición de la NAHJ 2025 ofreció paneles y talleres que aportaron información sobre los problemas a los que se enfrentan tanto la comunidad latina como los periodistas en los medios. Desde la falta de representación hasta la desinformación que se enseña en las noticias.

Como no tengo un área de interés específica, participé en diferentes talleres, lo que me ayudó a ampliar mis conocimientos sobre distintos géneros de escritura. Cada día salía con una mejor comprensión del poder que mis palabras tienen. Además, aprendí cómo ayudar a mi comunidad a estar informada de lo que pasa en el mundo y a defenderse por sí misma.

La NAHJ también organizó una feria de empleo con organizaciones periodísticas como Los Angeles Times, The New York Times, Telemundo y muchas más. Fue una experiencia increíble porque, aunque uno crea conocer todas las oportunidades profesionales disponibles, al visitar una feria como esta te das cuenta de que uno puede tener tantos roles diferentes en el periodismo.

Cuando llegué por primera vez, me sentí intimidada por toda la experiencia. Todo parecía estar fuera de mi alcance y mis credenciales y experiencia no me parecían suficientes para estar allí. Sin embargo, a lo largo de la semana esa intimidación se transformó en entusiasmo y en ganas de aprender todo lo que pudiera.

El último día tuve la suerte de asistir a un panel titulado “Liderando la Generación Z, el futuro del periodismo”, en el que participaba un exalumno de SDSU, Jack Molmud. Esa sesión acabó con mi intimidación de una vez por todas, ya que la conclusión que saqué fue clara: estás aquí porque quieres mejorar, y el esfuerzo es la parte más importante del periodismo.

Una vez más, gracias a Segoviano, pude hacer amistades y conexiones con otros periodistas, estudiantes, profesionales, y estudiantes que se graduaron de SDSU. Fue motivador ver a todos conectando entre sí a través de sus metas, sus carreras y los caminos que los llevaron hasta allí.

Lo que más me llamó la atención de esta experiencia fue el apoyo que me brindaron las personas que conocí en la conferencia. Aunque era una desconocida, nunca me sentí excluida. Estaba claro que todos los miembros quieren verte triunfar en el camino que elijas, porque cuantos más periodistas latinos haya, más ganamos todos. En lugar de verse como competencia o sentirse amenazados por el éxito de los demás, los miembros de la NAHJ buscan enseñar a partir de los logros de los demás.