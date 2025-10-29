San Diego FC derrota 2-1 a los Portland Timbers en su primer partido de playoffs





Editors note: This article was written in English by Tyler Sonderholzer and translated into Spanish by Joaquin Serrato.

*Nota de la editora: Este artículo fue escrito en inglés por Tyler Sonderholzer y traducido al español por Joaquin Serrato.

En el primer partido de una serie al mejor de tres, San Diego FC derrotó a los Portland Timbers por 2-1.

“Creo que el equipo salió con un tremendo enfoque y concentración”, dijo el director técnico Mikey Varas. “Jugamos a un ritmo muy alto, de manera muy colectiva y realmente compacta, lo que dificultaba mucho las cosas para Portland, incluso en los espacios reducidos”.

La mayor historia antes del partido fue la ausencia de Hirving “Chucky” Lozano, no solo en el once inicial sino también de la banca, debido a una situación interna relacionada con un enfrentamiento durante el partido del 4 de octubre en Houston.

“Ya le habíamos comunicado antes de este partido que, mientras no haya ningún contratiempo esta semana, volverá”, dijo Varas.

Otras noticias previas al partido incluyen la extensión de contrato del capitán y mediocampista central Jeppe Tverskov, además de que dos miembros del equipo fueron nombrados finalistas para los premios de fin de año: el extremo derecho Anders Dreyer para Jugador Más Valioso y Contratación del Año, y Mikey Varas para Director Técnico del Año.

SDFC tuvo la primera oportunidad de gol del partido al minuto siete, cuando el lateral derecho, Ian Pilcher casi anotó de cabeza tras un centro, pero el portero de Portland, James Pantemis, detuvo el disparo.

Pantemis estuvo bajo constante presión al inicio, ya que SDFC lo bombardeó con disparos; sin embargo, logró mantener el balón fuera de la red.

San Diego abrió el marcador al minuto 23, cuando el mediocampista central Onni Valakari aprovechó un rebote tras un disparo del central Manu Duah que pegó en el poste. SDFC creyó haber anotado un minuto después, pero el gol fue anulado porque el delantero Amahl Pellegrino fue señalado en fuera de lugar.

Dreyer amplió la ventaja para San Diego FC al rematar de cabeza un centro del lateral izquierdo Luca Bombino, lo que provocó que los aficionados gritaran “MVP”.

“Los aficionados hoy estuvieron increíbles, y creo que nunca había experimentado algo así”, dijo Dreyer. “Antes del inicio del partido, me quedé de pie mirando a mi alrededor y lo asimilé. Estoy muy feliz de que hayamos ganado este primer partido de los playoffs aquí en Snapdragon, donde ha sido difícil para nosotros”.

Los Timbers retomaron un gol al minuto 36 tras una mala pérdida de balón, cuando el extremo izquierdo Kristoffer Velde envió el balón detrás del portero CJ Dos Santos.

El resto del primer tiempo tuvo pocas acciones ofensivas, por lo que los equipos se fueron al descanso de medio tiempo con SDFC arriba 2-1.

San Diego se mantuvo como el equipo dominante en posesión y oportunidades ofensivas; sin embargo, el equipo no pudo superar a Pantemis con el balón.

Varas hizo la primera sustitución al minuto 58, con el mediocampista central Luca De La Torre ingresando en lugar del delantero centro Corey Baird.

El lateral izquierdo de Portland, Jilmer Fory, recibió dos tarjetas amarillas en el transcurso de dos minutos después de golpear con el codo al mediocampista central Aníbal Godoy y luego por pisar el pie de Pilcher, lo que le valió la tarjeta roja y la expulsión del partido.

SDFC realizó dos sustituciones al minuto 73, con el delantero Alex Mighten entrando en lugar de Pellegrino y el delantero Marcus Ingvartsen reemplazando a Valakari.

Después de que Pantemis perdió el balón, Dreyer quedó frente a la portería totalmente abierta; sin embargo, su disparo desde fuera del área se fue por encima de la red.

A pesar de contar con un jugador más que Portland, SDFC tuvo dificultades para conseguir un gol seguro, aunque mantuvieron el control de la posesión y las oportunidades.

Tras seis minutos de tiempo agregado, el silbatazo final señaló una victoria crucial de 2-1 para San Diego FC, lo que significa que solo necesitan ganar un partido más para avanzar a la siguiente ronda.

El segundo partido se jugará en Portland el 1 de noviembre a las 6:30 p.m., y si los Timbers ganan ese partido, SDFC será el equipo local en el tercer partido el 9 de noviembre, con el horario por determinar.

“Es una victoria y podemos estar felices durante 24 horas, luego tenemos que mirar hacia adelante, [hacia el próximo partido]”, dijo Dreyer.