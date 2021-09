Cómo los estudiantes chicanx celebran el Dia de la Independencia Mexicana

Share via Email

Al otro lado de la frontera, el Día de la Independencia de México, también conocido como “El Grito”, puede ser escuchado, reconocido y celebrado por mexicanos y personas de ascendencia mexicana.

Los estudiantes de la Universidad Estatal de San Diego que se identifican como mexicanos y de ascendencia mexicana compartieron sus experiencias pasadas, expresiones y cómo celebran el Día de la Independencia de México mientras viven en los Estados Unidos y extrañan su hogar, México.

El Día de la Independencia de México es comúnmente confundido con la celebración del Cinco de Mayo en los Estados Unidos Se celebra el 16 de septiembre. Muchos se enfocan en la deliciosa comida mexicana y bebidas deliciosas y otros celebran el verdadero significado.

El 16 de septiembre de 1810, México declaró la guerra a España y luchó por su independencia. El líder Miguel Hidalgo sería el hombre que lideraría la insurrección mexicana esa noche del 16 de septiembre de 1810. Con el legado de Hidalgos de “El Grito” afirmó que México estaba cansado de un gobierno corrupto y quería libertad e igualdad para todo México que son las mismas palabras que los mexicanos de todo el mundo recuerdan y celebran en El Día De La Independencia.

En SDSU, los estudiantes de ascendencia mexicana hablaron sobre sus emociones y pensamientos por los que pasaron; celebrando sus raíces. Iván Guzmán, estudiante senior de multimedia, compartió la forma en que él y su familia se regocijaron en el día de la independencia de México.

“Yo y mi familia generalmente hace algo pequeño y se juntan y se ponen todos los colores “Tri” y tienen una buena carne asada. Mantenlo realmente simple, pero también reconocemos que este es nuestro orgullo, esta es nuestra tradición ”, dijo Guzmán.

Guzmán agregó que inicialmente pensó que más mexicanos se reunirían en el campus para celebrar este día tan especial, pero resulta que realmente no tiene muchos mexicanos en SDSU.

“Me di cuenta de que cuando llegué por primera vez al campus no había tantos mexicanos como pensé que habría”, dijo Guzmán. “Viniendo de San Diego pensé ‘oh, ya que la frontera con tijuana está justo ahí, esperaría más mexicanos’ pero realmente no veo a muchas personas que se enorgullezcan de usar sus colores. Realmente no veo a demasiadas personas similares a las de San Diego.”

Con todo el ruido sobre el Mes de la Herencia Latinx, Guzmán señala que siente que los mexicanos y los mexicoamericanos son una minoría en SDSU.

“Realmente no veo a muchos mexicanos y las personas que son minorías y hablan español. Me doy cuenta de que no son mexicanos porque muchos de ellos son de España o de alguna otra parte de América Latina”, dijo Guzmán. que los mexicanos y los mexicoamericanos son una minoría aquí en el estado “.

Ximena López, estudiante especializándose en ingles, nació y se crió en Tijuana, dice que la pandemia dificulta la celebración del día de la independencia de México. “En este momento mucha gente no puede entrar y salir, es una situación complicada con la frontera”, dijo López.

cuando López celebra, ella y su familia se reúnen cantando canciones juntos y pasando el rato juntos.

“Lo celebramos un poco con nosotros mismos, tengo una familia muy musical, así que mi papá canta y nos gusta cantar juntos”, dijo López.

Cuando se le preguntó sobre la diferencia entre celebrar la independencia mexicana en Estados Unidos y en México, agregó que no es lo mismo.

“ Aquí (San Diego) celebrar es algo tan grande como el 4 de julio y hay fuegos artificiales y todo eso y en México realmente no son un gran evento. Sepan que aquí vivo me siento más apegado a la Independencia de México porque aquí nadie sabe qué es y cuándo es ”, dijo López.