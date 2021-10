El Centro de Estudios Brasileños tiene una plática sobre los derrechos terriestales de la comundad indigena de Brasil

El lunes 4 de octubre, el Centro de Estudios Brasileños Behner Steifel de la Universidad Estatal de San Diego organizo una conferencia virtual llamada “Land Rights in the Brazilian Amazon: The Struggle for Indigenous Land Demarcation” en inglés.

La conferencia se trató de las derechos humanos de la población indigena de Brasil en las Amazona, y los conflictos territoriales entre la tierra indigena y compañías mineras

Este es el primer panel de discusión de la serie de tres partes. “Land Rights in the Brazilian Amazon: The Struggle for Indigenous Land Demarcation”se centra en el contexto histórico y la acción reciente en la lucha por garantizar los derechos indígenas a la tierra en Brasil.

La serie fue patrocinada por el Centro Behner Stiefel de Estudios Brasileños, Nature and Culture International, Projeto Bem Viver y el Departamento de Estudios Indígenas Americanos de SDSU.

El evento tuvo a dos abogados invitados para hablar sobre las injusticias que la gente indigena en las Amazonas esta enfrentado actualmente.

Ana Paula Souto Maior es una abogada brasileña que ha trabajado con los derechos de los pueblos indígenas desde 1986. Tiene experiencia con organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y de pueblos indígenas.

Souto es Rômulo Gallego Fellow de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y tiene una Maestría en Estudios Jurídicos Internacionales de American University. Trabaja en el Congreso Nacional en el gabinete de la Diputada Federal Joênia Wapixana.

“Todo esta gente tiene algo a proteger”, dijo Maior. “La población tiene el derecho a una consulta cuando hay una excavación para alguna mina.”

En su presentación, Souto habló sobre como muchos mineros de oro han amenazado y atacado a la comunidad indigena en el estado de Roraima de Brasil. Esta evasión ha causado muchos problemas para que la comunidad se sienta segura en su propia tierra.

En Brasil, los indigenas son un poco menos de un millón de la población de Brasil. Hay 305 diferente tribus de indigenas en Brasil, quienes hablan 274 diferente lenguas.

Ivo Cípio Aureliano (Macuxi) es uno de los cuatro abogados indígenas que defendieron los derechos de los pueblos indígenas el 1 de septiembre de 2021 en la Corte Suprema de Brasil (STF).

“El derecho de la autodeterminación es un derecho importante para la gente indigena”, dijo Aureliano.

Aureliano es licenciado en derecho público, con énfasis en derecho constitucional. Se ha desempeñado como abogado y asesor legal en el Consejo Indígena de Roraima (CIR) desde 2018 con experiencia en derechos de los pueblos indígenas, derecho ambiental, derecho constitucional, derecho internacional y derechos humanos.

En el evento, los abogados dieron información de como la legislación todavía necesita ser actualizada para proteger a la comunidad. En 1988, la Corte Suprema de Brasil creó una constitución para proteger la tierra indigena de Brazil.

El centro continuará sus presentaciones mas sobre este asunto e su importancia para la efectuar un cambio para la comunidad amazónica en Brasil, con la próxima siendo el 11 de octubre.