Columna: La experienia de votando por primera vez en un eleccion presidencial

Mi primera vez votando me abrió los ojos a lo que está pasando en los Estados Unidos.

Siendo una estudiante en la Universidad Estatal de San Diego, me hace responsable por las decisiones que hago en este condado.

Para votar a lo mejor de mi habilidad, en esta elección tan polémica, cree un documento de 28 páginas y este documento me trajo muchas revelaciones sobre los candidatos y las candidatas y sus proposiciones.

Comencé mis investigaciones con las personas que yo tendría que elegir.

Decidí votar en orden, entonces comencé con escoger una representativa para el distrito 53 que fue una carrera entre Georgette Gomez Y Sarah Jacobs.

Las dos parecían candidatas con sus dones, pero me sorprendí al ver que en la página oficial de campaña de Jacobs, ella se dirigió a algunos comentarios controversiales hechos en su contra.

Su página oficial dictó, que su oponente, “Está difundiendo mentiras sobre ella y aceptando dinero de 30 desarrolladores quienes quieren que ella cambie su posición en un proyecto de ley”.

Al otro lado de la moneda, están las quejas de Gomez en contra de Jacobs.

Mientras más leía, más comportamientos interesantes veía y me di cuenta de que el votar desarrolla la práctica de pensar críticamente.

Con cada candidato, quedaba investigar no solo lo que decían sus páginas oficiales, sino lo que se hablaba sobre ellos y sus propuestas.

Mientras más investigaba, mis decisiones empezaron a formarse y note, que preferí muchas de las propuestas hechas por demócratas sin embargo, hubieron propuestas mejores hechas por republicanos también.

Si hubiera simplemente votado por una campaña sobre la otra sin pensar o basándose en los argumentos superficiales, entonces me hubiera perdido la oportunidad de aprender sobre mucho de lo que está pasando en San Diego.

Algunos de los problemas evidentes son: el nivel alto de personas sin hogar, accomodaciones en el sector de educacion y problemas de raza, sexo, religion, y clase social.

Sin embargo, cada proposición también tomó su tiempo de investigación.

Las palabras en las propuestas dadas a votantes, son confusas para un votante de primera vez o con poco conocimiento.

De esta misma manera, son engañosos.

Inicialmente, la Proposición 16 parecía algo que yo quisiera apoyar, viendo como a esta proposición le sige el nombre, “Permitir Diversidad Como un Factor de Empleo Público, Educación, y Decisiones Sobre Contrataciones. Legislativo, Constitucional, La Enmienda.”

Como una persona de color, mujer, y latina, ser aceptada en empleos aunque sea diversa me importa mucho, entonces al principio, quise votar por la Proposicion 16.

Al investigar más, y leer artículos de fuentes como ABC 10, mi mente empezó a cambiarse porque vi que mi diversidad sería un factor aparte considerado por mis futuros empleadores.

Es decir, que en vez de aceptarme por no aceptarme por mérito, me aceptarían o no aceptarían por las partes de mi que no puedo controlar.

Algunos amigos míos me dijeron que no me estresa por votar porque al fin, no va a impactar la elección en sí.

En general, muchas personas se sienten cansadas y abrumadas por decidir entre dos candidatos presidenciales que no quieren.

Aunque no sea una decisión fácil o una que cambie el transcurso de los eventos finales, es importante votar para estar al corriente de lo que está pasando y de quien representa tu voz.

Quien resume el concepto bien es el autor, Miguel de Cervantes, autor de “Don Quijote”.

“Advertido, armado; estar preparado es la mitad de la victoria.”