Siéntese con la presidenta Adela de la Torre

*Nota de la editora: Este artículo fue escrito en inglés por Calista Stocker y Isabella Biunno y traducido al español por Abigail Segoviano.

Con el inicio del semestre de otoño, la presidenta Adela de la Torre se reunió el viernes por la tarde con los coeditores en jefe de The Daily Aztec.

Durante la entrevista de 30 minutos, de la Torre ofreció sus reflexiones sobre la implementación de la inteligencia artificial en todo el sistema, las iniciativas de apoyo a las comunidades indocumentadas e internacionales, la comunidad griega en general, el aumento de las asociaciones universitarias y la importancia de los títulos acelerados ante las preocupaciones sobre el financiamiento federal.

Un día en la vida de la presidenta de la Torre

Al preguntarle sobre su día a día como presidenta, de la Torre habló de la importancia de moderar sus emociones y cuidar de sí misma. Cada mañana monta su bicicleta Peloton, acaricia a sus perros y escucha reuniones o un pódcast para comenzar la jornada laboral. De la Torre explicó que sus días consisten principalmente en reuniones consecutivas con varios decanos y líderes del campus. También da prioridad a conectarse con los líderes del Associated Students (Asociación de Estudiantes).

“Tengo una tradición en la que el presidente del Associated Students trae a estudiantes a la [oficina de la presidencia] y tomamos limonada y galletas”, dijo de la Torre. “Después hago un foro abierto, y tenemos de 10 a 15 estudiantes a quienes básicamente les digo: ‘Pregúntenme lo que quieran. Denme cualquier comentario que tengan, sea negativo o positivo’”.

Apoyo a las comunidades indocumentadas e internacionales de la Universidad Estatal de San Diego (SDSU)

En sus declaraciones, de la Torre expresó su gratitud por el Monarch Unity Resource Center. Según el sitio web del centro, “Los programas y servicios que ofrecemos se enfocan en la retención, la graduación, la creación de comunidad, y el bienestar general de todos los estudiantes, en especial de nuestros estudiantes inmigrantes”. Los servicios incluyen asesoría académica general, así como consultas legales de inmigración, asistencia para la renovación de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y orientación hacia recursos comunitarios.

“[La directora del MURC] realmente se ha comprometido, junto con mi subdirectora de personal…a crear capacitaciones sobre cómo actuar en caso de que ICE se acerque a ti”, dijo de la Torre. “Y tenemos un protocolo muy bueno. Contamos con una persona tanto en este campus… como en el campus Imperial, en Imperial Valley, a la que, si en algún momento un jefe de departamento o cualquier persona está preocupada por lo que observa, pueden contactar inmediatamente con esa persona para recibir orientación y asistencia”.

De la Torre también reconoció “el problema de las visas”, refiriéndose a los recientes aumentos en revocaciones y denegaciones, especialmente de visas estudiantiles.

“A nivel individual, hemos mantenido conversaciones directas para ayudar a [los titulares de visas] en ese proceso, y en la medida de lo posible, los hemos apoyado, especialmente a quienes se han retrasado, ya sea en la inscripción, mediante oportunidades asincrónicas o otras formas para que puedan avanzar en su plan de estudios hasta que puedan asistir al campus”, dijo. “Así que hemos prestado mucha atención en enfocarnos realmente en el nivel individual local, para asegurarnos de que las personas tengan las herramientas necesarias, respetando al mismo tiempo el hecho de que la gente quiere tener su privacidad… Creo que realmente hemos creado un enfoque muy importante que permite a las personas no solo utilizar los servicios que hay aquí, sino también los servicios que hay en la comunidad, que son igualmente importantes. Porque es necesario que la gente comprenda que vamos a tener que colaborar. Vamos a tener que trabajar con otras personas y vamos a tener que trabajar con otros sistemas para apoyar este momento histórico en el que hay tanto miedo e incertidumbre, ¿verdad? No es algo que una sola institución pueda manejar por sí sola”.

Implementación de inteligencia artificial (IA)

Sobre la IA, de la Torre habló de la velocidad de la IA como nueva tecnología, señalando que su “impacto radical” se ha propagado más rápido que el Internet.

También se refirió a una encuesta estudiantil, realizada en el otoño de 2023, que tuvo una participación inusualmente alta del 21%. La encuesta se repitió un año después para incluir respuestas de personal, facultad y estudiantes adicionales, con una participación del 26%. Las encuestas incluían preguntas sobre el conocimiento, experiencias previas, percepciones y predicciones sobre la IA, así como sobre si y cómo les gustaría que se integrara en los planes de estudio de SDSU.

“Lo que descubrimos con nuestros estudiantes es que [ellos] están usando IA”, dijo de la Torre. “Creo que alrededor del 80% la estaban usando, y eso ha aumentado. Pero también descubrimos — en lo que les preocupaba a los estudiantes — [que] serían acusados de hacer trampa si la utilizaban. Realmente querían saber: ¿Cómo navego algo que ya estoy usando de manera que no me penalicen?, pero lo sabían intuitivamente que sus habilidades se mejorarían con ello… Si miras nuestro plan estratégico, los estudiantes están en el centro, [y] en mi opinión, son la estrella polar de la Universidad Estatal de San Diego. A veces las voces de los estudiantes no se escuchan, en gran parte porque, como bien sabes, a veces se oyen más las voces más fuertes. Pero, como teníamos estos datos, fue muy fácil llevar la conversación a los jefes de departamento y directores”.

De la Torre reafirmó su objetivo de preparar a los estudiantes para el éxito profesional, haciendo referencia en particular a A.S. Career Advantage, establecido en 2023.

“Realmente tenemos que pensar en cuál es la mejor manera de posicionar a nuestros estudiantes, porque cuando se gradúan, aunque queremos minimizar cualquier deuda, también queremos que salgan con un trabajo… que les estamos proporcionando las herramientas para lograrlo… Quedó claro que no podíamos simplemente quedarnos quietos y hacerlo de manera aleatoria, que es parte de lo que nuestros estudiantes quieren. Están interesados en dedicarse a sus pasiones y sueños, y necesitamos crear el conjunto de herramientas que requieren. Realmente se basó en la voz estudiantil. Si la voz de nuestros estudiantes no hubiera sido tan fuerte aquí, probablemente me habría detenido un poco más, pero estaba claro que los estudiantiles que llegan quieren involucrarse con esto”.

De la Torre también abordó las realidades sobre cómo los estudiantes podrían usar la IA, así como las preocupaciones sobre cómo se podría implementar la IA de manera ética y útil en la educación superior, en un cuerpo facultativo con habilidades diversas. Consulte las directrices completas de SDSU sobre el uso de la IA generativa aquí.

“El hecho es que, nuestros estudiantes realizan múltiples tareas. Están organizando actividades de diferentes maneras, y no están haciendo trampa, aunque sé que los estudiantes hacen trampa. Vamos, seasmos realistas, en un campus de este tamaño, siempre habrá casos de trampa”, dijo. “Mi punto es que, me quedó claro que debíamos trabajar con el cuerpo facultativo, y por eso James Frazee, nuestro vicepresidente y CIO, desarrolló, junto con grupo facultativo que forman parte de su programa de becas, el microcredencial. Y la microcredencial ofrece un mecanismo realmente bueno para comprender el uso ético y las herramientas disponibles”.

En abril, la Asociación de Profesores de California presentó una denuncia contra la administración de CSU, alegando que no consultaron al cuerpo facultativo antes de lanzar una importante colaboración con OpenAI, según informó The Daily Aztec.

Más recientemente, la CSU obtuvo licencias empresariales para Google Gemini y Microsoft Co-Pilot, además de ChatGPT de OpenAI, para ofrecer acceso en todo el sistema a través de en un sistema de información cerrado.

“Trabajamos con los líderes de A.S. para ayudar a impulsarlo, y luego creamos programas de entrenamiento para nuestro cuerpo facultativo, porque queremos que la IA esté presente en todo el plan de estudios”, dijo de la Torre. “Queremos que todos los estudiantes de cada carrera tengan un curso que utilice IA para que se sientan cómodos con ella. No queremos que se sientan culpables. Este noción de culpa no es apropiada con una tecnología nueva, y necesitamos contar con el cuerpo facultativo que también estén ahí para ayudar de manera entre pares… Y creo que, efectivamente, lo que estamos haciendo es ofrecer la oportunidad a nuestro cuerpo facultativo [de] usar la IA a través de un módulo de entrenamiento que ofrecemos, proporcionamos un estipendio al cuerpo facultativo, reconociendo que su tiempo es valioso”.

Vida griega

En el contexto de la vida griega en SDSU, la universidad ya cuenta con medidas para minimizar el consumo de alcohol, los abusos sexuales y las novatadas al comienzo de cada semestre, conocidas como “período seco”. Al preguntarle sobre su postura respecto a la vida griega tras una reciente serie de suspensiones, de la Torre enfatizó la importancia de una “capacitación educativa muy sólida” en lo que respecta a los esfuerzos contra las novatadas. De la Torre hizo referencia al Grupo de Trabajo Presidencial de 2019, que luego se finalizó para incluir la Política del Buen Samaritano como guía para todas las Organizaciones Estudiantiles Reconocidas.

“Queremos que los estudiantes no sean penalizados, que sean honestos cuando observan algo”, dijo de la Torre. “Así que, cuando [los estudiantes] observan algo que no es apropiado, incluso si están involucrados, tienen la oportunidad de actuar sin preocuparse de que se tomen medidas adversas contra ellos, y eso ha sido muy, muy efectivo. Creo que también hemos podido, como resultado de ese Grupo de Trabajo Presidencial en particular, crear un grupo de prevención de novatadas. Por lo tanto, hemos sido muy proactivos en esta área, dado el tamaño de la comunidad de vida griega aquí”.

De la Torre profundizó sobre el impacto de la experiencia de la vida griega para los estudiantes, ya que las fiestas y reuniones a menudo se trasladan fuera del campus como medida para evitar problemas dentro de la universidad. Cuando se le preguntó si creía que estas medidas estaban trasladando el problema a la ciudad, respondió que “no realmente”, y aseguró que el campus está haciendo todo lo posible para priorizar la seguridad estudiantil.

“Si eres estudiante, sigues siendo responsable de las violaciones de conducta que cometas”, dijo de la Torre. “Así que, si le preguntas al jefe Murphy… trabajamos muy cerca con el Departamento de Policía de San Diego. De hecho, en las últimas tres semanas, hemos tenido una presencia policial muy fuerte en las áreas comunitarias donde ocurren muchas de esas fiestas… Nuestros vecinos en esas comunidades nos llaman y se quejan. No son tímidos, y realmente intervenimos, especialmente cuando el comportamiento se sale de control. Creo que, en cierto sentido, lo que hemos visto es un fortalecimiento de la colaboración con el Departamento de Policía de San Diego. Nuestra capacidad para trabajar de manera efectiva en la prevención se da principalmente cuando podemos intervenir, cuando es apropiado, reconociendo que los estudiantes también tienen derecho a organizar fiestas, pero deben respetar lo que se espera de la comunidad”.

Aunque reconoce los inevitables retos que conlleva tener una vida griega en una universidad tan grande, de la Torre enfatizó la importancia de la comunidad y las conexiones con los exalumnos que estas organizaciones sociales aportan.

“Más recientemente, por supuesto, pudimos realizar la dotación para el Fred Pierce Greek Life Center con la idea de que queremos comprender y fortalecer estos vínculos importantes, porque si miras a los más de 500,000 estudiantes que se gradúan de San Diego State, muchos, muchos, muchos han participado en la vida griega”, comentó de la Torre. “Ha tenido un papel muy importante en sus vidas, y ha creado, por así decirlo, vínculos sólidos entre exalumnos y relaciones que continúan hasta el día de hoy. Por lo tanto, la cuestión es trabajar dentro del contexto de nuestra misión educativa, fortalecer las protecciones para los estudiantes, y crear un ambiente donde las personas se sientan seguras, porque la seguridad es realmente fundamental, y queremos que los padres sientan que los estudiantes están seguros”.

El futuro del financiamiento federal de la educación

En medio de los recortes presupuestarios federales y el continuo aumento del costo de la matrícula, muchos miembros de la comunidad se preocupan por el futuro de la educación superior. De la Torre contextualizó este tema, afirmando que la CSU, en su conjunto, determina los aumentos de matrícula, dejando los problemas de déficit del presupuestario estatal y la incertidumbre de los dependientes en gran medida en manos de los altos responsables de la toma de decisiones.

“El tema del financiamiento es una cuestión compleja, sobre todo porque también tenemos un déficit presupuestario a nivel estatal”, dijo de la Torre. “Tenemos incertidumbre a nivel estatal sobre el tipo de financiamiento general del que depende el estado, y dado que ni la UC ni la CSU tienen una obligación como la Proposición 98, que destina un porcentaje específico de los fondos a los colegios comunitarios o a la educación K-12, somos políticamente más vulnerables a los recortes de financiamiento. Así es California, en pocas palabras. Esa incertidumbre ha persistido durante muchos, muchos años, y los altibajos del financiamiento son un fenómeno de cómo se financia la educación superior aquí en California”.

De la Torre también mencionó el tema del financiamiento de la educación de posgrado, a medida que los límites de los préstamos subsidiados se vuelven más estrictos para los programas especializados.

“Cuando nos fijamos en la educación de posgrado, vemos que se trata de un ámbito muy serio, porque hay un límite en las cantidades disponibles para los estudiantes de posgrado, especialmente para quienes desean dedicarse a campos profesionales como la medicina o incluso algunas áreas como la fisioterapia, debido a que hay límites en lo que se puede pedir prestado con subsidios”, dijo. “Eso va a influir en las decisiones que tomen nuestros estudiantes. Por lo tanto, va a cambiar. Va a cambiar las oportunidades para los estudiantes”.

Con respecto a los recortes presupuestarios tanto a nivel estatal como federal, de la Torre habló sobre los planes de la universidad para asociarse con el Distrito de Colegios Comunitarios de San Diego como una manera de aliviar la carga financiera que conlleva cursar la educación superior.

“Lo que estás viendo es lo que ocurre cuando no hay financiamiento estatal ni federal”, dijo de la Torre. “Tendrán que buscar otros mecanismos de financiamiento”. Ofreció un ejemplo: “Lo que estamos haciendo en Mission Valley, que consiste en buscar asociaciones público-privadas o privado-públicas. El mejor ejemplo es lo que estamos haciendo con el Distrito de Colegios Comunitarios de San Diego… Estamos construyendo un edificio que albergará a los cuatro colegios comunitarios. Por lo tanto, ellos están pagando la construcción. Tienen financiación mediante bonos… Así que vamos a tener caminos de transferencia garantizados. Tenemos títulos acelerados, porque eso reduce el costo. Si puedo graduarte en tres años, es más barato que si lo haces en cuatro. Así que se observa una mayor colaboración, más asociaciones público-privadas, en gran parte porque hay menos dólares garantizados”.

Reflexiones finales

En sus comentarios finales, los líderes del Daily Aztec le preguntaron si había algo que los estudiantes debían tener en cuenta, a lo que de la Torre respondió explicando la importancia de la expansión de la universidad.

“Creo que una de las grandes oportunidades para San Diego State es realmente ampliar el acceso a los estudiantes”, dijo. “Tuvimos 123,000 solicitudes de ingreso. Y creo que la clase de primer año recibió 95,000 solicitudes. Tenemos una institución increíble con oportunidades que — si logramos ampliar el acceso — podrían beneficiar realmente a un número mucho mayor de estudiantes. Y sí creo que el futuro para nosotros será…cómo ampliemos el acceso, y cómo lo hacemos de una manera en la que los estudiantes puedan obtener el máximo retorno de inversión, en términos de cumplir sus pasiones y alcanzar sus metas profesionales. Porque sí pienso que necesitas ambas cosas, y se puede tener una meta profesional, pero si no tienes pasión, será difícil mantenerse en esa área”.

Por último, de la Torre proporcionó algunos ejemplos de innovación y de cómo navegar los objetivos más amplios de la universidad junto con las realidades del financiamiento.

“Algunos de nuestros veteranos que han estado trabajando en el ejército, ¿en qué medida esa experiencia puede contar para las unidades? ¿Cómo podemos ser más innovadores? [Nuestro cuerpo facultativo] realmente entiende que tenemos que hacer más con menos, pero hacerlo todavía mejor. Y eso es interesante, porque la gente siempre quiere más y más. Quieren más dinero. Quieren más programas, más actividades”, dijo. “Creo que el lema es que, en este tipo de atolladero en la que nos encontramos, en realidad tenemos la oportunidad de transformar nuestras formas, de aumentar el acceso para nuestros estudiantes de una manera muy distinta. Así que, creo que es un momento emocionante. Claro, es un momento difícil, y no quiero minimizar todas las tensiones que existen y que están afectando a las instituciones, pero somos una comunidad muy única, muy especial. Francamente, somos la mejor comunidad, en mi opinión”.