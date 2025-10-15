Escritoras de Mundo Azteca comparten sus historias sobre la herencia cultural





Del 15 de septiembre al 15 de octubre se celebra el Mes de la Herencia Hispana, un mes dedicado a reconocer y homenajear a las personas originarias o descendientes de países hispanohablantes y su cultura.

Según Smart History, el patrimonio cultural se basa en la historia y la identidad de las personas; es el vínculo entre el pasado, el presente y el futuro de cada individuo.

Estas son cuatro historias de escritoras hispanas que comparten su trayectoria y cómo su herencia cultural ha influido en sus vidas y en su identidad.

Ivana Bustamante Rojo

Al crecer en un hogar hispano en México, nunca supe que lo que mi familia y yo hacíamos en nuestra vida cotidiana no era común en el resto del mundo. Creía que todos comían al menos cuatro veces al día, tenían una imagen de Jesús en algún lugar de la casa y celebraban cumpleaños cada fin de semana.

Después de mudarme a San Diego desde Tijuana, esa creencia desapareció rápidamente y se hizo evidente que yo era la inusual. Al menos en la comunidad a la que me mudé, muchos de mis compañeros no estaban familiarizados con mi cultura ni con mis tradiciones. La comida que comía era diferente, al igual que mis interacciones con mi familia. Más importante, el idioma en el que me comunicaba ya no era algo en lo que pudiera confiar. Al tratar de asimilar, sentí que mi identidad se perdía un poco en el camino.

Mi familia siempre me motivó a esforzarme en los estudios, porque sabía que mi educación me llevaría lejos en la vida. Sin embargo, no era raro recibir comentarios que ponían en duda mi inteligencia, ya que algunos compañeros asociaban mi acento con la ignorancia. Las palabras “shin” y “chin” eran mis mayores enemigas, y me daba pánico leer en voz alta en clase.

A medida que fui creciendo, mi acento se fue desvaneciendo y mi vida cotidiana comenzó a parecerse a la de mis amigos, pero aun así no era suficiente. Las personas con las que más me identificaba culturalmente no me veían como a una igual. La gente cuestionaba mi origen étnico y sentía que tenía que demostrar constantemente que era una chica mexicana “real”. Nunca tenía la apariencia, bailaba, hablaba ni vestía de la “manera correcta”.

Ahora que estoy en la universidad, mi relación con mi herencia cultural ha crecido. Es la razón por la que escribo para la sección en español de este periódico. Mi herencia cultural me permite ver el mundo desde una perspectiva que ayuda a que otras personas de ascendencia hispana se sientan representadas y visibles. Estoy agradecida por mi herencia, porque me da la oportunidad de ser la voz de los estudiantes que tal vez se sienten como yo me sentía cuando era más joven.

Aunque me tomó un poco más de tiempo apreciar mi origen, me gusta pensar que honro mi herencia al escribir sobre ella. Sé que la Ivana más joven, que se esforzó tanto por aprender otro idioma, estaría muy orgullosa de que la carrera que elegí fuera posible gracias a su dedicación.

Joselyn Muñoz

Crecí en una ciudad predominantemente latina, West Chicago, Illinois. La mayoría de mis compañeros compartían tradiciones similares a las mías: celebraban la Navidad a medianoche, asistían a grandes fiestas familiares donde no conocía a la mitad de la gente, pero “todos somos primos”, y comían cinco enchiladas cuando tenía cinco años, porque, de lo contrario, mi abuelita pensaría que no me gustaba su cocina. Sin embargo, sentía una barrera entre ellos y yo.

Mis padres nacieron en Estados Unidos, mientras que mis abuelos emigraron desde diferentes partes de México. Crecí hablando inglés como primer idioma y tuve que aprender español en la escuela, a diferencia de mis padres, cuyo primer idioma era español.

En la escuela, siempre estuve en las clases avanzadas, donde normalmente era una de las cinco personas de color en una clase de 20 a 25 estudiantes. Esto aumentó la distancia entre mis compañeros y yo, a pesar de que compartíamos valores morales y tradiciones culturales similares. Solía sentirme avergonzada por no haber tomado más iniciativa para integrarme a una comunidad de la que me sentía excluida.

Todo cambió cuando ingresé a la Universidad Estatal de San Diego. Encontré comunidades con personas que se parecían a mí, compartían esos mismos valores culturales y, lo más importante, me aceptaron tal como soy. Aún me siento insegura respecto a mis habilidades para hablar español, ya que a veces se me olvida una palabra o pronuncio algo mal, pero he aceptado que no voy a ser la chica mexicano-estadounidense “perfecta”.

Nací en Chicago y mi primer idioma fue el inglés. Pero eso no cambia a la niña de ojos cafés, cabello oscuro y piel morena, ni a la niña que siempre estaba ansiosa por volver a casa a comer enchiladas o chilaquiles recién hechos por su abuelita, que la esperaba en la mesa.

Me tomó un poco más de 20 años, pero finalmente aprendí a sentirme en paz con mis raíces mexicanas y estadounidenses.

Esmeralda Hernandez Cardenas

Hasta hace algunos años no comprendía el verdadero significado de la herencia cultural ni el orgullo de ser mexicano-estadounidense. Fue entonces cuando reconocí los sacrificios que mis padres hicieron por mi futuro.

Dejaron sus vidas y a su familia en México. Aun así, teníamos la oportunidad de visitar a nuestros familiares con frecuencia, ya que vivimos en una ciudad fronteriza, a solo 45 minutos de la ciudad mexicana donde crecieron mis padres.

Aun así, era difícil ir a Mexicali y esperar hasta tres horas y media en la frontera para poder cruzar y regresar a casa, a veces incluso más. Mis padres siempre bromeaban diciendo que pasábamos más tiempo esperando en la línea que con nuestra familia. Yo no reconocía los retos que enfrentaban mis padres para darme un futuro mejor y cumplir el sueño americano.

Lo daba por hecho porque, para mí, era algo normal. Aunque crecí en una ciudad predominantemente hispana, todavía me avergonzaba hablar español y llevar mi comida casera a la escuela. Prefería pasar hambre todo el día hasta llegar a casa, porque mis tacos o tortas eran diferentes a los almuerzos que llevaban mis amigos.

Los almuerzos de mis compañeros eran Uncrustables, grilled cheese sándwiches o un simple sándwich de jamón y queso, acompañados de dulces y patatas fritas. El mío, en cambio, eran tacos con fruta; un sándwich con lechuga, tomate y cebolla; o un sándwich de huevo envuelto en papel de aluminio, en lugar de en una bolsa con cierre hermético. Ahora reconozco y agradezco los almuerzos que mi madre me preparaba, pero en aquel entonces me hacía sentir lo diferente que era, desde mi idioma hasta mi cultura.

Al crecer, no solo me sentía diferente de mis compañeros de escuela, sino también de mi origen mexicano. Escuchaba frases como “ni de aquí ni de allá”, “así no se pronuncia en inglés” o “no hables español porque nos cobran más si hablas”, porque tenía acento inglés al hablar español y acento español al hablar inglés. Era confuso saber dónde encajaba, cuándo podía hablar o si al hacerlo sería una indicación de que no pertenecía a ninguna sociedad.

Ojalá pudiera volver a ver a la pequeña Esmeralda para abrazarla y decirle que no hay motivo para avergonzarse de ser diferente, que todos tenemos algo único y que la cultura mexicana es algo de lo que se debe sentir orgullosa. Que levante la cabeza, porque algún día esa diferencia será una parte importante de su identidad y hablará español con orgullo, no solo en casa.

Hoy me siento muy orgullosa, como primera generación, de estar donde estoy y de solidarizarme con mi comunidad latina, especialmente en momentos difíciles como los actuales.

Estoy orgullosa del origen de mi familia y de las dificultades a las que nos hemos enfrentado y seguimos enfrentándonos, porque formamos parte de una comunidad resiliente y hermosa. Como se suele decir: “Elegiría ser mexicana en todas las vidas”.

Abigail Segoviano

Desde que tengo memoria, siempre he estado rodeada de personas que se parecen a mí. Pasaba la mayor parte del tiempo con mi familia, pero en la escuela la mayoría de mis compañeros eran personas de color y, en su mayoría, hispanos. Así fue desde la primaria hasta la preparatoria. Nunca me sentí fuera de lugar en ningún momento.

Cuando estaba en la primaria, mi madre se aseguró de que mi maestro fuera alguien que hablara inglés y español durante mis primeros años. Puedo asegurar que, en algún momento de la primaria, todos mis compañeros de clase eran hispanos.

Sin embargo, en casa nunca hablábamos realmente sobre nuestra cultura mexicana. Al principio no le daba importancia, pero con los años empecé a pensar que era algo raro. No crecí celebrando el Día de Muertos, el Día del Niño, los Reyes Magos, ni siquiera el Mes de la Herencia Hispana.

No me malinterpreten: celebrábamos la Navidad el 24, esperábamos hasta la medianoche para abrir los regalos y comíamos comida mexicana. Luego, el día de Navidad, volvíamos a la casa de mi tía para comer lo que sobraba. Pero eso era lo más parecido a otras familias hispanas durante las fiestas.

Lo único que me ayudaba a mantenerme conectada con mis raíces mexicanas era la comida que preparaban mi madre y mi tía y hablar español en casa.

A medida que fui creciendo, más o menos en la preparatoria, empecé a notar algo raro. Me di cuenta de que mi español ya no era tan bueno. Noté que me quedaba atorada en las conversaciones con mis familiares o amistades. Sentía que estaba descompuesta y que la gente se burlaba de mí por eso.

No fue hasta que llegué a la universidad cuando todo cambió. Al venir de la Área de la Bahía a la Universidad Estatal de San Diego, una institución predominantemente blanca y al mismo tiempo una institución al servicio de los hispanos, me sentí diferente. Estaba en una nueva ciudad, en un nuevo ambiente, y nadie sabía quién era. Pude empezar de cero.

Venir aquí ha sido, sin duda, la mejor decisión que he tomado. He podido conocer a personas que se parecen a mí. Algunos de mis mejores amigos en la SDSU hablan español, así que puedo comunicarme con ellos en ambos idiomas sin que nos juzguemos mutuamente, porque a veces enfrentamos los mismos retos. Aquí nunca me he sentido juzgada por no hablar español correctamente.

Así que sí, puede que mi español no sea perfecto en comparación con el de mi madre, mi padre y mis hermanos, pero estoy haciendo todo lo posible por no perder mi lengua natal: el primer idioma que aprendí y el factor principal de lo que soy. Estar aquí me ha permitido expresar mi latinidad con más libertad, sobre todo al estar rodeada de algunos de mis amigos más cercanos, que comparten las mismas dificultades.

Ser latina también me ha permitido compartir mi cultura con mis amigos que no son latinos, mientras sigo aprendiendo más sobre la mía. Ya sea llevando dulces mexicanos a la oficina, enseñándoles música latina o invitándolos al Barrio Logan para celebrar Chicano Park Day.

Ser mexicana no es algo de lo que deba avergonzarme, especialmente en estos tiempos en los que todos deberíamos mantenernos unidos.

La herencia cultural es algo que llevamos con orgullo; es parte de nuestra identidad y de quienes somos hoy. Aunque hubo desafíos y barreras en nuestras vidas al crecer, obstáculos que nos hicieron sentir como extrañas a nuestra cultura, idioma o tono de piel. No sabíamos dónde encajar cultural y socialmente. No queríamos ser diferentes de la cultura dominante ni del entorno en el que vivíamos. Hoy nos sentimos orgullosas de ser hispanas y alzamos la cabeza con orgullo, porque nuestras historias y voces merecen ser escuchadas.