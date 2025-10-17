Bad Bunny en el Super Bowl LX: lo que piensan los estudiantes de SDSU





Bad Bunny, cuyo nombre verdadero es Benito Antonio Martínez Ocasio, hace historia entre los artistas latinos en Estados Unidos al convertirse en el primer hombre hispanohablante en presentarse en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, que se llevará a cabo el 8 de febrero en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.

Ocasio es una estrella musical global que se ha convertido en un ícono cultural por su herencia puertorriqueña y su estilo innovador en el reggaetón y la música trap. Algunos incluso dicen que se ha convertido en una voz para la comunidad latina, al usar su plataforma para defender causas sociales, celebrar su cultura y desafiar estereotipos.

Tras el anuncio, muchos de sus seguidores y aficionados de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) recurrieron a las redes sociales. Algunos compartieron comentarios mayoritariamente positivos, mientras que otros cuestionaron por qué se eligió a un artista que canta y se presenta principalmente en español.

“Me alegró mucho que le dieran una oportunidad. Creo que va a ser algo realmente bonito a pesar del odio”, dijo Destiny Medina, estudiante de tercer año de logopedia y audiología.

El odio al que Medina se refiere proviene de comentarios hechos por varios conservadores. Incluso la expiloto de carreras Danica Patrick y el miembro del Salón de la Fama de la NFL Eric Dickerson hablaron públicamente sobre la elección del artista principal.

Ambos se mostraron descontentos. Patrick dijo que Ocasio no es un artista “culturalmente unificador” y mostró poco interés en si Ocasio había nacido en EE.UU. Como la mayoría de la música de Ocasio está en español, algunos aficionados al fútbol americano señalaron que eso generaba una barrera del idioma.

Dickerson, por su parte, criticó a Ocasio por sus comentarios negativos sobre los EE.UU. y sugirió que debería quedarse en su propio país.

Puerto Rico es, de hecho, un territorio oficial de EE.UU.

“He visto muchas publicaciones negativas”, dijo Gabriella Davidson, estudiante de salud pública con un enfoque en comportamiento cognitivo y neurociencia. “Al igual que la [secretaría de prensa] de la Casa Blanca, Karoline (Leavitt), habló sobre [la actuación de Ocasio]”.

El anuncio de la presentación de Ocasio incluso provocó declaraciones públicas de políticos. Esto ocurrió después de que Ocasio anunciara públicamente que no realizaría giras por EE.UU., excepto en su tierra natal, Puerto Rico, debido a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas [ICE].

El activismo de Ocasio no solo llamó la atención de varios políticos, sino también del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien compartió su opinión durante una entrevista el 6 de octubre. Afirmó que nunca había oído hablar de Ocasio y que era “una locura” y “ridículo” que la NFL lo eligiera como artista principal.

Sin embargo, muchos estudiantes de SDSU no estuvieron de acuerdo con las críticas.

“Creo que este es un gran cambio en la industria, porque solo unas pocas personas [latinas] han estado en el Super Bowl”, dijo Rebecca Ruiz, estudiante de segundo año de marketing con un enfoque en música electroacústica.

“Está representando a nuestra gente y a nuestro idioma”, afirmó Giovanni Franco, estudiante de primer año de finanzas.

Ruiz, quien se identifica como mexicana, y Franco, quien se identifica como mexicano y cubano, expresaron su agradecimiento por la selección de Ocasio como artista del medio tiempo. Esta no sería su primera vez en el escenario del Super Bowl, ya que previamente apareció como invitado junto a Shakira y Jennifer López en la actuación de 2020.

Una de las principales razones por las que los seguidores de Ocasio lo apoyan es su lealtad a su herencia y a su comunidad. Recientemente, realizó una residencia en Puerto Rico, No Me Quiero Ir de Aquí, celebrando su álbum más reciente, Debí Tirar Más Fotos (DTMF), como homenaje a su tierra natal. Ocasio actuó en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, también conocido como El Choli, en San Juan. La residencia consistió en 31 conciertos, del 11 de julio al 20 de septiembre.

DTMF demostró el amor de Ocasio no solo por Puerto Rico, sino también por los latinos que se sienten oprimidos. Amplió este mensaje durante su aparición en Saturday Night Live (SNL) tras el anuncio del Super Bowl. Ocasio se burló de las críticas de Fox News y aprovechó la oportunidad para hablar sobre el orgullo latino, expresando alegría por este logro histórico, todo en español. Para enviar un mensaje más contundente, incluso dijo en su monólogo: “Si no entendieron lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender”.

“Hay un gran debate sobre su álbum, lo que representa y su mensaje político, así que, debido a que la gente lo acusa de ser hipócrita, eso casi amplifica aún más su mensaje”, dijo Padrig Day, estudiante de cuarto año de trabajo social con un enfoque en consejería y cambio social.

Aunque la mayoría de la música de Ocasio está en español, un idioma que no habla la mayoría de los estadounidenses, estudiantes como Davidson y Day afirmaron que aún lo consideran digno de este honor. Ocasio es uno de los tres artistas más escuchados a nivel mundial en Spotify y continúa rompiendo barreras para la comunidad latina.

“Va a ser un gran espectáculo de medio tiempo”, dijo Franco.