Canciones para un día lluvioso en otoño





El otoño es una temporada marcada por la sobriedad y por canciones cargadas de nostalgia, especialmente a finales de octubre y durante noviembre.

Las canciones que seleccionamos son nuestras favoritas para esta temporada, pero también canciones que no suelen encontrarse en playlist otoñales y que consideramos que deberías añadir si aún no lo has hecho. Son canciones que escuchamos una y otra vez, sobre todo en esos días nublados, cuando lo único que apetece es acurrucarse con un café caliente, ponerse cómodo y dejarse llevar por los sentimientos.

Estas son nuestras recomendaciones:

Esmeralda’s Playlist

There She Goes – The La’s

Esta es una de esas canciones que gritan otoño. Está asociada con Gilmore Girls, una serie de televisión que evoca la estación y una sensación acogedora. There She Goes, de The La’s, fue la canción de apertura del episodio piloto. Según Udiscovermusic, la canción se publicó en 1988 y se reeditó en 1990. También obtuvo certificación de platino. Es una de esas canciones que no puede faltar en tu playlist de otoño; simplemente son imprescindibles.

Sweater Weather – The Neighborhood

Sweater Weather, de The Neighborhood, es una canción que llevo escuchando desde hace años y que considero ideal para conducir en un día lluvioso de otoño. Según Variety, la canción obtuvo la certificación de diamante de la RIAA tras superar los 10 millones de ventas. El artículo, publicado en 2023, señala que la canción también acumuló cerca de 2.1 mil millones de reproducciones en Spotify y 1.7 mil millones de visitas en YouTube. Esta canción es ideal para poner en una historia de Instagram en un día lluvioso, en la playa o para reflejar un estado de ánimo nublado.

Sienna – The Marías

No es una canción típica de otoño, pero su melodía y su estribillo transmiten una sensación melancólica y suave. La canción se publicó el 31 de mayo de 2024 dentro del álbum Submarine. Según Genius, la canción fue escrita por la cantante María Zardoya y el baterista Josh Conway.

Los vocales de la canción son soñadora y reconfortante, con un toque de nostalgia, que refleja bien el espíritu otoñal, especialmente el de noviembre. Es una canción emotiva que encaja con la calma y la melancolía propias de la temporada.

Sparks – Coldplay

Esta es una canción clásica de otoño. Fue lanzada en 2000 por Coldplay como parte de su álbum debut, Parachutes. La canción transmite una sensación de vulnerabilidad y anhelo, y te envuelve en una emoción profunda; invita incluso a cantarlo con intensidad. También es ideal para escuchar durante un viaje nocturno tras un día largo. Según Billboard, la canción se convirtió en una de las favoritas de los fans, aunque no salió como sencillo.

Cigarette Daydreams – Cage the Elephant

Cigarette Daydreams tiene un ritmo más animado en comparación con las canciones mencionadas anteriormente. Aun así, encaja perfectamente en esta época del año. Aunque el otoño suele sentirse más melancólico, la canción transmite nostalgia incluso con su energía y su letra centrada en los recuerdos. Lanzada en 2013, sigue siendo una de las canciones que escucho en repetición durante el otoño. Según la sección de preguntas y respuestas de Genius, en 2019 recibió la certificación de platino de la RIAA.

Canción Honoraria: Amapolas – Leo Rizzi

La canción tiene un sentimiento diferente al de Cigarette Daydreams. No tiene un ritmo sombrío, pero ambas evocan recuerdos y nostalgia. Para mí, esta canción se inclina más hacia los deseos y los sentimientos emocionales. Es una buena canción para las historias de Instagram, publicaciones con varias fotos o contenido sobre el amor y la amistad. Amapolas, de Leo Rizzi, salió en julio de 2021 como sencillo. La letra se centra en el amor y la vulnerabilidad, en el acto de pensar en alguien, y aborda la tristeza con un toque de optimismo.

Queríamos crear una mezcla de canciones en inglés y en español. La lista de Esmeralda incluye canciones en inglés, excepto su canción honoraria. La mía, en cambio, tiene todas las canciones en español, excepto mi canción honoraria, que es de una reconocida cantante mexicoestadounidense.

Abigail’s Playlist

Dreaming Of You – Selena

Esta es una de esas canciones románticas que salió antes de que ambas naciéramos. Fue interpretada por Selena Quintanilla, conocida artísticamente como Selena y reconocida como la “Reina de la Música Tejana”. La canción habla de pensar en alguien a quien se ama de manera romántica y de desear que esa persona sienta lo mismo. Aunque la mayor parte de la letra está en inglés, hay un momento en el que la cantante habla en español mientras el ritmo continúa, antes de volver a cantar en inglés.

La canción también da título al álbum Dreaming of You, que salió el 18 de julio de 1995. Este fue el último álbum que Selena grabó antes de fallecer el 31 de marzo de 1995. Murío en la cima de su carrera a los 23 años, tras ser asesinada por Yolanda Saldívar, presidenta de su club de fans. La canción llegó al Billboard Hot 100, alcanzando el lugar No. 22.

Para mí, es una de mis canciones favoritas de Selena. Aunque no nací durante su vida, me pregunto cuántos éxitos más habría logrado si todavía estuviera viva. Siempre escucho esta canción durante este tiempo, ya que transmite la sensación del otoño cuando la pongo a todo volumen en mis AirPods.

Esa noche – Eslabon Armado con Marcario Martínez

Esa noche, de Eslabon Armado con Macario Martínez, salió el 13 de marzo de este año junto con el álbum Vibras de Noche II. Es la única canción del disco que cuenta con un artista invitado y ocupa el quinto lugar en la lista de canciones. El álbum también es el primero bajo Armado Records, luego de que Eslabon Armado se separó de DEL Records.

La canción comienza con Pedro Tovar, el vocalista principal, y a lo largo de la canción se escuchan las voces reconfortantes y potentes de Martínez. La canción transmite nostalgia y recuerdos de una relación pasada, reviviendo momentos compartidos de manera romántica y mostrando cómo ese amor se fue desvaneciendo poco a poco. La letra narra la historia a través de flashbacks, conectando con el presente a través de emociones de desamor, confusión y soledad.

Un momento que me gustó es cuando Tovar realiza una llamada telefónica en medio de la canción, dejando un mensaje de voz a su expareja solo para saber cómo está. Esto refleja que aún no ha superado a esa persona, a pesar de que creía que todo estaba bien antes de la separación.

MIRA NOMAS – Eslabon Armado

MIRA NOMAS pertenece al mismo álbum que la primera canción que mencioné. Es la canción 13 de Vibras de Noche II. La canción se aborda la traición y el dólar tras una relación. La apertura se centra en Tovar cantando cómo su expareja siguió adelante y comenzó a mostrar a otra persona en redes sociales. El tema general refleja el sufrimiento y la traición; Tovar narra su dolor y se pregunta si alguna vez lo amó. En la letra le dice que lo convirtió de un buen hombre en alguien lleno de odio. La música de fondo se mantiene con una guitarra constante que acompaña el ritmo de su voz, palabra por palabra.

Mirada – Ivan Cornejo

La canción Mirada da título al álbum del cantante y compositor mexicoestadounidense Ivan Cornejo. El disco fue nominado al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum Mexicano Contemporáneo, aunque no ganó. Cornejo se presentó por primera vez en los Latin Grammy este mes, interpretando el tema Atención, incluido en el álbum Mirada.

El álbum salió el 19 de julio de 2024 y Mirada es la novena canción del disco. Aunque el ritmo podría parecer alegre, la letra refleja tristeza y se centra en el fin de una relación. La canción gira en torno a cómo la mirada de su expareja, que da título a la canción, refleja que el amor que compartían se ha enfriado. Cornejo se pregunta si ella encontró a alguien más y expresa que él aún la ama, aunque ella se alejó. También señala que, algún día, ella sentirá lo mismo que él experimentó.

A lo largo de la canción, la letra de Cornejo refleja que sus amigos lo habían advertido sobre la relación, pero él no los escuchó. La emoción que transmite es de desamor y dolor, palpable en su voz y en la forma en que interpreta cada línea.

Vuelve – Ivan Cornejo

La canción es otra canción del álbum más reciente de Cornejo, Mirada. Es el quinto en la lista de canciones y aborda las diferentes emociones que se sienten tras una separación. Aunque refleja dolor y vacío como la letra en Mirada, tiene un ritmo más energético.

Siento que las canciones de desamor suelen sentirse más intensas en otoño. La letra se centra en la relación que terminó y en el deseo de que regrese, así como en el título de la canción. A lo largo de la canción, Cornejo utiliza metáforas para expresar cómo se sintió al ser dejado y transmite que, aunque ha intentado seguir adelante, nadie se compara con su expareja.

Otro tema presente en la canción es el sentimiento de ser olvidado. Cornejo utiliza sus letras para expresar el miedo a ser reemplazado por alguien más y le pide a su expareja que no se enamore de otra persona. También recurre a la idea de una “felicidad artificial”, lo que sugiere que todo lo que siente no es real y que solo recuperaría esa sensación de vida si su expareja regresara.

HASTA LA MUERTE – Eslabon Armado con Ivan Cornejo

Sé que podría parecer que me gusta mucho a Ivan Cornejo y Eslabon Armado, pero son mis artistas favoritos dentro de la música en español. Tenía que incluir esta canción en la lista porque reúne a ambos. He tenido la suerte de escucharla en vivo dos veces: una en el concierto de Eslabon Armado y otra en el de Cornejo, cuando cada uno salió de gira.

HASTA LA MUERTE forma parte del álbum NOSTALGIA, de Eslabon Aramado que salió el 5 de mayo de 2022. La canción es ocho en la lista de canciones en el disco y cuenta con la colaboración de Cornejo. Según Billboard, alcanzó el puesto No. 35 en la lista Hot Latin Songs. Tal como sugiere el título del álbum, la canción da esa sensación nostálgica en el amor y en las promesas hechas a esa persona especial.

El ritmo inicial de la canción siempre me impacta, porque cuando empieza termino cantando la letra a todo volumen. A lo largo del tema, los cantantes usan metáforas donde les prometen a su pareja “la luna y las estrellas”. El ritmo invita a moverse y transmite una sensación de enamoramiento que puede resonar con quienes están solteros, quienes comienzan a salir con alguien o quienes ya están en una relación.

Estas son nuestras selecciones para un playlist de otoño. Si ya has escuchado alguna de estas canciones, deberías volver a ponerla; si alguna es nueva para ti, dale una oportunidad. Quizá encuentres tu nueva canción favorita.

Ambas compartimos diferentes canciones en inglés y en español. ¿Las escucharías?