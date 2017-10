Conflicto en España





Cataluña, la región nororiental de España, ha hecho noticias en las últimas semanas después que su gobierno regional voto en un referéndum el 1 de octubre para salir de España y convertirse en su propio país.

El ministro de Justicia de España Rafael Catalá dijo en la televisión pública española que el gobierno tiene el poder de usar poderes de emergencia si un territorio trata de suceder porque es contra la ley.

Profesor del departamento de español y portugués en San Diego State Juan M. Godoy-Marquet dijo que no hay nada en la constitución española previniendo el éxito de una territoria española.

“Dicen que está en la constitución”, dijo Godoy-Marquet. “La constitución dice que es ilegal. Mentira. No hay nada que diga que un referendo sea ilegal, en ningún país”.

Catalá advirtió que Madrid, la capital de España, podría usar sus poderes de emergencia para evitar este referéndum.

El día del referéndum, los votantes catalanes vieron el poder de emergencia del gobierno español cuando fueron a las encuestas de voto y se encontraron con agentes de policía.

Videos publicados por varios medios muestran a los oficiales usando fuerza para evitar que la gente votaran.

Elena Jaso vive en Zaragoza, España, lo cual es parte de Aragón, la región fronteriza con Cataluña.

Ella dijo que no está a favor de que Cataluña se independice, pero no apoya cómo la policía utilizó la fuerza para evitar que las personas votaran.

“En ningún caso creo que la violencia sea un medio justificable”, dijo Jaso. “Creo que el gobierno que ha dejado pasar el tema durante muchos años y no ha puesto medidas para solucionarlo o diálogo. Tenía que haber dejado a las personas votar y expresarse como ciudadanos libres de una democracia”.

¿Por qué irse?

Godoy-Marquet nació en Barcelona, y dijo que se fue de España hace 30 años porque el país no tenía recursos para él.

Dijo que los Estados Unidos le dio los recursos que España no le pudo dar como una educación y un trabajo.

Godoy-Marquet dijo que la razón por la cual Cataluña se quiere separar es porque España no tiene un plan para el país que beneficie a Cataluña.

Antes del matrimonio de Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla en 1469, Cataluña era su propio reino con su propio lenguaje y leyes.

“España colonizó a Cataluña por fuerza”, dijo Godoy-Marquet. “(Antes de la colonización), Cataluña tenía una forma distintiva de cómo pensar, cómo hacer política, cómo hacer negocios y cómo crear una nación que es muy diferente a la española”.

Cataluña tiene su propia forma de gobierno, y tiene más control sobre sus finanzas regionales que otras partes de España, pero Godoy-Marquet dijo que el territorio no tiene ninguna libertad política porque todas las decisiones para la región son hechas por el gobierno nacional en Madrid.

Él dijo que el gobierno en Cataluña quiere tener el poder de hacer leyes y tomar decisiones para beneficiar a su gente sin que las autoridades en Madrid los veten.

Godoy-Marquet dijo que entiende porque españoles piensan que Cataluña es independiente.

Diana Juárez, una nativa de Zaragoza, dijo que no quiere que Cataluña sucede porque no cree que será bueno para la región y el resto de España.

“No entiendo porque quieren la independencia si es una de la comunidad Autónoma que tiene mejores infraestructuras y más derechos y autofinanciación tienen del país. Deberían visitar el resto del país y ver lo que tenemos en otras”, dijo Juárez.

Jaso dijo que los catalanes han mencionado la separación de España antes, pero los españoles nunca pensaron que esto sucedería en realidad.

“Nadie imaginaba que llegaríamos a este proceso de ruptura social, ni fuimos conscientes de la importancia del asunto”, Jaso dijo. “Pensamos simplemente que nunca se llegaría a celebrar el referéndum y mucho menos que Cataluña llegaría a separarse algún día”.

¿Ahora qué?

El 10 de octubre, el primer ministro español Mariano Rajoy le pidió al gobierno de Cataluña que aclarara si declararon la independencia en televisión nacional de España porque está considerando dar un paso para suspender la autonomía del territorio e instituir un gobierno directo desde Madrid.

En respuesta al comentario de Rajoy, el presidente del gobierno de catalán Carles Puigdemont dijo en una sesión del Parlamento que la región no adelante para independizarse de España inmediatamente. Él dijo que el referéndum, en el que el 90 por ciento de los 2,6 millones de votantes votaron sí por la independencia, no hizo más que darle a Cataluña un mandato para crear una república soberana.

Godoy-Marquet dijo que cree que no hay vuelta atrás después del referéndum.

“La independencia será declarada, entonces la comunidad internacional en Europa tendrá que posicionarse”, dijo Godoy-Marquet. “Tendrán que participar y ayudar a los dos presidentes a encontrarse en un lugar neutral con los mediadores internacionales y llegar a acuerdos con todo lo que está sucediendo. No hay otra solución.”

Dijo que está muy orgulloso de ser ciudadano estadounidense después de vivir en el país por muchos años.

“Me siento muy orgulloso de ser norteamericano, y me da vergüenza ser español”, dijo Godoy-Marquet. “No por los españoles, sino por los gobiernos que hemos tenido y seguimos teniendo en España. Por eso me da vergüenza. España no tiene proyecto de nación. Están perdidos”.