Opinión: Rúben Blades nunca olvidó su herencia ni yo tampoco

Con su música y otros logros, me inspiró a tener cerca mis raíces panameñas y seguir soñando en grande

Para mí, Rubén Blades es más que un cantante. Es un icono, una representación de la cultura panameña y una gran influencia en mi vida.

Yo soy panameña y puertorriqueña pero nunca tuve problemas sintiéndome cerca de mi cultura boricua. Hay muchos ejemplos que me inspiran y que representan la raza puertorriqueña como Marc Anthony, Hector Lavoe, Daddy Yankee, Sonia Sotomayor, Bad Bunny y muchos más.

Pero, Rubén Blades es uno de los únicos representantes de la cultura panameña que yo he conocido en mi vida. Su música me ha inspirado mucho porque cada canción tiene mensajes sociales. En estos tiempos eso no se ve mucho en artistas que cantan palabras de sabiduría, como el.

Sus canciones “Patria” y “Nacer De Ti,” que hablan de Panamá y el orgullo de su tierra, siempre me dan escalofríos. Es un sentimiento indescriptible cuando escucho a Blades cantando de nuestra tierra. Me ha inspirado mucho a continuar representando, aprendiendo y estudiando, no solamente a Panamá, sino a toda la raza Latina.

Mis otras canciones favoritas “Siembra” y “Plástico” tienen mensajes similares. Hoy, hay mucha negatividad en el mundo y estas canciones pregonan la importancia de tener esperanza y fé en la vida.

Es fácil estar envuelto en cosas materiales que no sean importantes realmente, y su canción “Plástico” siempre es un recordatorio de olvidar las cosas plásticas y las diferencias y prejuicios de nosotros porque todos somos humanos.

Escuchar su música se ha convertido en una experiencia de unión para mi familia porque nos ha permitido compartir nuestro orgullo y herencia juntos.

También, Blades es un inspiración para mí porque ha logrado mucho más allá de la música. Además de ser cantante, es actor, activista y figura política. En 1994, Blades se postuló para la presidencia de Panamá y sirvió cinco años como ministro del turismo.

Nunca se metió en una caja. Para mi, como orgullosa mujer latina y estudiante de periodismo, es importante recordar que hay muchas posibilidades en la vida.

Hay mucha gente que nos quiere encasillar o etiquetarnos con una sola característica, carrera o logro, pero la carrera de Blades me ayudó a comprender que las únicas limitaciones son las que nos ponemos nosotros mismos.

A pesar de todo su éxito; su amor y orgullo por Panamá nunca se desvaneció, y por eso Blades es un verdadero modelo para mí.