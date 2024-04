Memorias de Ají de Gallina

De pequeña, muchas de mis memorias felices con mi mamá eran en la cocina, aprendiendo de ella. Pienso que la idea del “amor entra por la cocina”, es de verdad, porque allí en la cocina me sentí conectada con ella, y con su mamá, y con la mamá de su mamá. Me recuerdo la cuchara de madera que usabamos para probar la comida, la arrocera siempre prendida, y claro que si, el ají amarillo. Mi mama se mudo a los Estados Unidos de Perú cuando ella tenía 23 años. Me crié en Hawaii, donde no hay una comunidad de Peruanos, o muchos Latinos en general. Ella me decía que, “siempre extrañaba la comida de Perú”. El punto es, que de seguro se sentía sola, viviendo en una isla donde no existía la representación de su cultura. Pero en nuestra cocina, construimos nuestra propia representación.

Unos de los platos que siempre cocinábamos se llama “Ají de Gallina”, un plato Peruano de pollo en una crema de ají. Para mí, este plato tiene un sabor nostálgico.

Esto es la receta letra por letra en las palabras de mi mamá Rosa: