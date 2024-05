Los+Frijoles+que+Nunca+Faltaron+en+mi+Hogar

Creciendo en un hogar Mexicano como una primera generación y hija de inmigrantes, crecí rodeada por comida Mexicana y comida auténtica, pero nada se compara a los frijoles de mi mamá.

Los frijoles siempre existían en mi hogar, y nunca faltan hoy en día.

Los frijoles de mi mamá son especiales. Desde cuando los lava y los hecha en la olla hasta cuando le hecha sal y se hierven hasta que esten listos. Creo que ya le encontre el ingrediente secreto, el amor de mamá.

Esos frijoles, especificamente frijoles pintos crearon mi infancia, porque cuando no había mas que comer, los frijoles siempre me llenaban de alegría. Eran todo lo que necesitaba.

Siempre después de la escuela, reconocía el olor al entrar mi casa. Me recuerdo escuchar el sonido cuando hervían y cada vez que entraba a la cocina allí estaban en la estufa.

La mejor parte de los frijoles es que se pueden acompañar con carne, pollo, arroz, queso fresco, salsa, aguacate, etc. Y son nutritivos.

No nada mas hay un tipo de frijol. Existen diferentes tipos como, frijoles pintos, frijoles negros, frijoles judíos, frijoles peruanos y mas. También hay diferentes formas de frijoles como frijoles refritos, frijoles charros, frijoles puercos y frijoles de la olla.

La verdad no me acuerdo que edad tenia cuando mi mamá empezó hacer frijoles. Siempre he conocido de ellos desde que tengo memoria. Cuando estaba en la primaria, los frijoles eran tan normal en mi hogar que se me hacia raro que mis compañeros no sabían que eran o no lo comían frecuentemente como yo.

Me toca a mi continuar la tradición de los frijoles que les heredaron mis abuelitos hacia mi mamá y papá. Los frijoles que no faltaron en el hogar de mis padres cuando eran chiquitos, no faltaron en mi hogar y no van a faltar en mi futuro hogar, cuando el tiempo llegue. Les enseñare a mis futuros hijos apreciar esos frijoles que se convirtieron en una parte integra de mi infancia y vida.

Gracias mamá por siempre hacer rendir la comida cuando casi no teníamos y gracias por cocinar todos los días. Usted me enseño el amor atra vez de la comida Mexicana y me ayudo apreciar la cultura Mexicana en otra manera.

Hay diferentes versiones y maneras de cocinar frijoles, pero así hace mi mamá los frijoles: