Por qué no disfruto el día más festivo del año

El mes de diciembre, cuando la mayoría de la gente celebra la Navidad y la Nochebuena, se pasa tiempo con la familia. Las películas transmiten felicidad y finales felices durante estas fiestas. Sin embargo, yo no disfruto de este mes ni experimento la misma alegría que se muestra en esas películas navideñas.

Para mí, la Navidad es un período que espero que pase lo más rápido posible. Cuando llega diciembre, deseo que enero llegue pronto y tengamos un nuevo comienzo de año. La Navidad es una época en la que la ansiedad está al nivel máximo, no hay nada en las tiendas y lo único bueno de esta festividad es la comida.

La Navidad está rodeada de sonrisas falsas, conversaciones incómodas, tiempo familiar forzado, ansiedad por tener los regalos perfectos para todos, y todo lo que hacemos es consumir en exceso para el beneficio de grandes compañías y acumular deudas que deben pagarse al comenzar el año.

Como hija de padres inmigrantes mexicanos, mi Navidad era diferente a la de mis compañeros de escuela o las que veía en las películas. Mis padres me llevaban a México para pasar la Nochebuena con mi familia paterna, donde abríamos los regalos a medianoche, lo que marcaba el inicio de la Navidad. Luego, tenía que levantarme temprano el día de Navidad para ir a casa de mi familia materna, donde comíamos pozole, rompíamos la piñata navideña y disfrutábamos de buñuelos.

Incluso cuando era niña, sentía la desconexión con la Navidad. Creo que estaba relacionada con el hecho de que no pasaba la Navidad con mis padres en nuestra propia casa. En cambio, la pasábamos lejos de casa, nada igual en comparación con las películas. En las películas navideñas, que veía, los personajes se mostraban despertándose en la mañana de Navidad, listos para abrir regalos en la comodidad de su propio hogar, con un desayuno extravagante y galletas con leche.

Una parte de mí sentía envidia de mis amigos que horneaban galletas para dejárselas a Santa Claus, pasaban el día viendo películas y abrían regalos en sus casas, como lo que veía en la televisión.

De niña, era fácil no ver los defectos de las fiestas navideñas, pero la sensación de que no me gustaban estaba allí. No fue hasta que crecí que empecé a darme cuenta de por qué odiaba la Navidad.

La presión de tener que actuar de manera perfecta en Navidad, sonreír todo el día, fingir que todo estaba bien y agradable, reírse de los chistes raros y abrir regalos falsos, porque si abro los verdaderos, estoy alardeando.

Soportar las miradas de juicio porque no como lo suficiente o porque como demasiado, tener que actuar como la hija perfecta en la familia, representando la educación que me dieron mis padres.

Sé que mis padres hicieron todo lo posible para darme la mejor Navidad. Me llevaban al nacimiento que se celebraba en el centro de la ciudad, y al día siguiente, después de regresar de México, teníamos nuestra pequeña mañana de Navidad. Pero para entonces, el espíritu navideño ya se había perdido.

La Navidad es una época que muchas personas disfrutan, pero sé que no soy la única cuya ansiedad aumenta, a quien le desagrada la presión de la Navidad y la interacción familiar forzada. Solo quiero decirte que no estás solo.