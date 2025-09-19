El verano de Beto Apolinar y Christian Engmann con Ballard FC enciende la hermandad y el crecimiento





Para el equipo masculino de fútbol de la Universidad Estatal de San Diego, una vez que termina la temporada de otoño y concluye el entrenamiento de primavera, varios jugadores tienen la oportunidad de jugar al fútbol de club durante el verano.

El mediocampista de último año Beto Apolinar y el defensor de último año Christian Engmann tuvieron la oportunidad de jugar juntos con Ballard FC, un equipo de la USL League Two en la División Noroeste.

La ciudad natal de Engmann es Seattle, donde el equipo está establecido. No era un desconocido para el club, ya que ha jugado para la organización desde su temporada inaugural en 2022.

“Soy de Seattle, me contactaron durante su temporada inaugural, me preguntaron si quería ser parte y me pareció una gran oportunidad”, dijo Engmann. “Nunca había jugado en la USL Two antes”.

Desde su fundación en 2022, Ballard FC ha ganado tres títulos consecutivos de la División Noroeste, dos campeonatos de la Conferencia Oeste y un campeonato de la USL League Two, de todos los cuales Engmann ha formado parte.

Durante la temporada de verano de 2025, Apolinar y Engmann ganaron juntos el título de la División Noroeste y el de la Conferencia Oeste, pero perdieron 2-1 ante Vermont Green FC en la final del campeonato de la USL League Two el 2 de agosto.

Este fue el primer año de Apolinar con Ballard FC, después de pasar el verano pasado con Ventura County Fusion. Compartió cómo surgió la oportunidad de jugar en Seattle.

“Christian y nuestro excompañero, Austin Brummett, me presentaron al equipo y al entrenador”, dijo Apolinar. “Solo hablaron bien de mí”.

Como nativo de Seattle, Engmann tomó a Apolinar bajo su guía mientras se adaptaba a un nuevo estado y una nueva organización.

“Solo le dije que me siguiera”, dijo Engmann. “Estuvo bien, pasó mucho tiempo en mi casa. Simplemente pasamos mucho tiempo juntos… Creo que, aunque yo no hubiera estado allí, Beto igualmente habría disfrutado mucho su experiencia”.

Apolinar, originario del Valle de San Fernando, expresó lo difícil que fue estar lejos de California.

“No estoy acostumbrado a estar lejos de casa”, dijo Apolinar. “Estoy lejos de casa aquí [en San Diego], pero estoy en otro estado, así que no estoy acostumbrado a eso, por lo que fue todo un desafío para mí. Pero tener a Christian y a Austin allí me lo hizo mucho más fácil”.

Engmann se unió al programa de fútbol de SDSU en 2023 tras transferirse desde Saint Mary’s. Durante su primer año con los Aztecas, jugó solo cinco partidos debido a una lesión en la pretemporada que limitó su tiempo de juego. Tampoco jugó en la temporada 2024 debido a una lesión que ocurrió antes de que comenzara la temporada.

Apolinar y Engmann no pasaron mucho tiempo juntos en el campo con los Aztecas hasta la temporada de verano de 2025 debido a la lesión de Engmann.

“Definitivamente fue emocionante para mí, solo porque Chris y yo, creo que solo pudimos jugar juntos durante un par de meses y, luego, desafortunadamente, se lesionó y estuvo fuera todo el año pasado”, dijo Apolinar. “Poder jugar con él de nuevo… definitivamente me facilitó la vida”.

Para Engmann, su conexión con Apolinar se fortaleció aún más.

“Yo diría que estamos mucho más unidos”, dijo Engmann. “Antes del verano, éramos buenos amigos, pero al regresar, él es como mi mejor amigo en el equipo ahora, es como una hermandad para toda la vida”.

Para Apolinar, Engmann se convirtió en alguien con quien podía hablar.

“Definitivamente jugó un papel muy importante al regresar, porque en el campo sé que él siempre va a estar ahí para mí”, dijo Apolinar. “Así que solo tenerlo allí como apoyo extra significa mucho”.

Ambos pudieron aprender algo nuevo el uno del otro; para Engmann, fue el liderazgo.

“Soy el capitán del equipo de verano, y he sido capitán durante algunos años, y luego Beto es el capitán de este equipo [los Aztecas]”, dijo Engmann. “Así que ambos ayudamos a liderar los dos equipos, ya que vivíamos juntos y todo. Beto probablemente lidera más con el ejemplo, como ‘haz lo que yo hago’, y yo soy más un líder vocal”.

Apolinar pudo aprender desde una perspectiva diferente, como jugador del equipo y no como capitán.

“Creo que crecí en términos de liderazgo, simplemente porque pude dar un paso atrás en ese equipo, ya que no era el capitán”, dijo Apolinar. “Así que pude aprender de Christian y de los otros capitanes que teníamos”.

Durante e incluso después de la temporada, los atletas suelen tomar ciertos momentos como lecciones y reflexionan sobre ellos. Para Apolinar, fue un sentimiento de agradecimiento por poder jugar a este nivel.

“Lo que aprendí este verano fue simplemente mostrar gratitud, siempre estar agradecido por lo que puedo tener”, dijo Apolinar. “Incluso estando aquí, pudiendo entrenar todos los días en San Diego, a veces lo doy por sentado. Así que el verano definitivamente cambió un poco mi perspectiva”.

Después de la temporada de verano, ambos describieron la experiencia con sus propias palabras. Para Apolinar, fue la pasión.

“Diría que sin duda la pasión, porque cada partido, antes de salir al campo, había muchas emociones en el vestuario, y era un grupo muy apasionado”, dijo Apolinar.

Engmann describió a la organización como una familia.

“Diría que la familia”, dijo Engmann. “Diría que desde cada compañero que he tenido hasta el dueño del club, el entrenador y los voluntarios, cada persona es muy acogedora y feliz, y eso hace que se sienta como un hogar”.

Al regresar a San Diego, Apolinar espera llevar lo que aprendió en Ballard FC al equipo de fútbol masculino de SDSU, especialmente en términos de unión y construcción de una hermandad.

“En nuestro equipo de verano, creo que pudimos tener tanto éxito hacia el final de la temporada precisamente porque dejamos que nuestras relaciones se fortalecieran y logramos conectarnos”, dijo Apolinar. “Somos un equipo muy unido y, si podemos traer eso aquí [a San Diego], y creo que lo hemos estado haciendo, nos conectaremos y, hacia el final de la temporada, estaremos en la cima”.